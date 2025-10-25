LASIK con un modelo ocular 3D proporciona una mejor corrección de la visión

VIERNES, 24 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Una forma avanzada de cirugía ocular LASIK que usa un modelo virtual en 3D del ojo de una persona parece ofrecer a los pacientes una mejor visión, señala un estudio reciente.

Alrededor del 98% de los ojos tratados con la forma "wavelight plus" de LASIK mejoraron la visión, en comparación con el 82% de los ojos tratados con un proceso competitivo llamado SMILE Pro, informaron investigadores el sábado en Orlando, Florida, en una reunión de la Academia Estadounidense de Oftalmología.

"Los resultados de wavelight plus son particularmente alentadores para el futuro del campo", dijo el investigador principal, el Dr. John Kanellopoulos , en un comunicado de prensa. Es profesor clínico de oftalmología en la Facultad de Medicina Grossman de la NYU, en la ciudad de Nueva York.

Para realizar LASIK, los médicos abren un colgajo delgado en la córnea, a través del cual usan láseres para remodelar el tejido debajo para corregir la visión de una persona, dijeron los investigadores en las notas de respaldo.

La versión wavelight plus de LASIK crea un modelo digital 3D del ojo que se está corrigiendo, basado en más de 100.000 puntos de datos de cada ojo. Esto permite a los médicos entrar en el procedimiento con un plan de acción altamente personalizado.

Para el nuevo estudio, el investigador reclutó a 60 pacientes que recibieron wavelight más LASIK en un ojo y SMILE Pro en el otro.

En SMILE Pro, los médicos no tienen que abrir un colgajo en la córnea, que según los defensores ofrece una mejor integridad estructural del ojo y menos síntomas de ojo seco.

Los resultados mostraron que todos los ojos tratados con wavelight plus lograron acercarse a la prescripción objetivo, en comparación con tres cuartas partes de los ojos tratados con SMILE Pro.

Más del 80% de los ojos tratados con esta forma de LASIK obtuvieron una línea de visión adicional más allá de su línea de base, en comparación con menos de un tercio de los ojos tratados con SMILE Pro, dijeron los investigadores.

"Descubrimos que el LASIK de trazado de rayos no solo corrigió eficazmente el error de refracción, sino que también mejoró el rendimiento visual en porcentajes más altos que SMILE Pro", dijo Kanellopoulos.

Wavelight más LASIK también creó menos imperfecciones ópticas que pueden afectar la visión nocturna y la capacidad de percibir el contraste, y fue más capaz de corregir los astigmatismos. Los astigmatismos son causados por una córnea o lente de forma irregular, lo que provoca visión distorsionada o borrosa a todas las distancias.

Kanellopoulos dijo que estos resultados sugieren que los pacientes que buscan la visión más nítida posible deben considerar la luz de onda más LASIK, particularmente si tienen recetas complejas o astigmatismos.

Pero se necesitan estudios más grandes para validar estos hallazgos, dijo.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

