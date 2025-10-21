Los medicamentos para la diabetes podrían contrarrestar el deterioro cerebral en los pacientes con Alzheimer

MARTES, 21 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Dos medicamentos para la diabetes ampliamente disponibles parecen mejorar de forma segura la salud cerebral entre las personas con deterioro cerebral temprano.

El medicamento para la diabetes empagliflozina (Jardiance) y un aerosol nasal de insulina mostraron efectos prometedores sobre la memoria, la salud del cerebro y el flujo sanguíneo al cerebro, informaron investigadores recientemente en la revista Alzheimer's & Dementia.

"Nuestro estudio sugiere que dirigirse al metabolismo puede cambiar el curso de la enfermedad de Alzheimer", señaló la investigadora principal, Suzanne Craft, directora del Centro de Investigación sobre la Enfermedad de Alzheimer de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte.

"Por primera vez, encontramos que la empagliflozina, un medicamento establecido para la diabetes y el corazón, reducía los marcadores de lesión cerebral al tiempo que restauraba el flujo sanguíneo en regiones críticas del cerebro", dijo en un comunicado de prensa.

"También confirmamos que administrar insulina directamente al cerebro con un dispositivo recientemente validado mejora la cognición, la salud neurovascular y la función inmunológica", agregó Craft. "Juntos, estos hallazgos resaltan el metabolismo como una nueva y poderosa frontera en el tratamiento del Alzheimer".

Si se validan, estos resultados podrían abordar una brecha crítica de tratamiento en personas con enfermedad de Alzheimer.

Los medicamentos recientemente aprobados que eliminan las proteínas amiloides tóxicas del cerebro representan un progreso, pero sus beneficios son modestos, anotaron los investigadores.

Muchos pacientes no pueden tomar antiamiloides debido a los efectos secundarios, y los medicamentos tampoco abordan los problemas metabólicos y de los vasos sanguíneos que contribuyen al deterioro cerebral, añadieron los investigadores.

Para el nuevo ensayo, los investigadores reclutaron a 47 personas mayores con una edad promedio de 70 años, todos los cuales tenían un deterioro cognitivo leve o Alzheimer temprano.

Los participantes fueron asignados al azar para tomar aerosoles nasales de insulina, empagliflozina, ambos medicamentos juntos o un medicamento placebo.

La empagliflozina pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de SGLT2, que actúan previniendo la absorción de azúcar en la sangre en los riñones. En cambio, el exceso de azúcar en la sangre se excreta en la orina, lo que ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre.

Los resultados mostraron que ambos medicamentos eran seguros para los pacientes, y el 97% se apegó a su régimen asignado durante el ensayo de cuatro semanas.

Sin embargo, los medicamentos mostraron diferentes beneficios.

El aerosol nasal de insulina mejoró el rendimiento en las pruebas que detectan cambios tempranos en la memoria y el pensamiento, informaron los investigadores. Los escáneres mostraron que la insulina aumentó la integridad estructural de la materia blanca que conecta diferentes regiones del cerebro y mejoró el flujo sanguíneo en regiones críticas para la memoria.

Mientras tanto, la empagliflozina redujo significativamente los niveles de tau, otra proteína tóxica relacionada con el Alzheimer. El medicamento también redujo los marcadores neuroquímicos y de los vasos sanguíneos relacionados con la progresión de la enfermedad, cambió el flujo sanguíneo en regiones clave del cerebro y aumentó los niveles de colesterol HDL "bueno".

En general, los cambios causados por ambos medicamentos sugieren que ayudan a activar las respuestas inmunitarias protectoras y reducen la inflamación dañina, lo que podría favorecer la salud del cerebro.

Las personas con enfermedad de Alzheimer a menudo tienen resistencia a la insulina en el cerebro, junto con problemas en los vasos sanguíneos que limitan el flujo de oxígeno y nutrientes a las células cerebrales.

Estas interrupciones también pueden acelerar la acumulación de placas amiloides y ovillos de tau, al tiempo que impiden que el cerebro elimine las proteínas tóxicas.

"Planeamos aprovechar estos resultados prometedores con estudios más grandes y prolongados en personas con enfermedad de Alzheimer temprana y preclínica", dijo Craft. "Debido a que la empagliflozina o la insulina intranasal mejoraron los ovillos de tau, la cognición, la salud neurovascular y la función inmunológica, creemos que estos tratamientos podrían ofrecer un potencial terapéutico real, ya sea por sí solos o en combinación con otras terapias para el Alzheimer".

Dado que ambos medicamentos ya están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. para la diabetes y otras afecciones, podrían llegar a los pacientes con una salud cerebral en declive más rápido que los medicamentos nuevos, añadieron los investigadores.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud ofrecen más información sobre la demencia debida a causas metabólicas.

FUENTES: Universidad de Wake Forest, comunicado de prensa, 16 de octubre de 2025; Alzheimer y demencia, 7 de octubre de 2025