La IA cuenta los bocados de los niños en la lucha contra la obesidad

LUNES, 20 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Se está desarrollando un nuevo contador de bocados impulsado por IA para ayudar a contrarrestar la obesidad infantil, lo que podría incluso rastrear a los niños mientras comen e instarlos a reducir la velocidad.

Cuanto más rápido un niño muerde durante una comida o un refrigerio, mayor es su riesgo de desarrollar obesidad, señalan los investigadores.

Pero estudiar diferentes formas de ayudar a los niños a reducir la velocidad a la hora de comer lleva mucho tiempo, porque los investigadores deben revisar videos y tomar nota de cada bocado tomado.

Para hacer posibles estudios más grandes, los investigadores desarrollaron una inteligencia artificial (IA) llamada ByteTrack que está aprendiendo a contar las picaduras de los niños durante las comidas.

El sistema es aproximadamente un 70% más preciso que los contadores humanos, según un informe publicado recientemente en la revista Frontiers in Nutrition.

A medida que se vuelve más preciso, la IA podría algún día ayudar a los investigadores, padres y médicos a identificar cuándo los niños necesitan reducir la velocidad de su alimentación.

"Cuando comemos rápido, no le damos tiempo a nuestro tracto digestivo para detectar las calorías", dijo en un comunicado de prensa la investigadora Kathleen Keller, presidenta de ciencias nutricionales de la Universidad Estatal de Pensilvania.

"Cuanto más rápido comes, más rápido pasa por tu estómago, y el cuerpo no puede liberar hormonas a tiempo para hacerte saber que estás lleno", dijo. "Más tarde, puede sentir que ha comido en exceso, pero cuando este comportamiento se repite, los que comen más rápido corren un mayor riesgo de desarrollar obesidad".

La tasa de mordida se ha convertido en una medida de referencia de las conductas alimentarias de los niños, dijo la investigadora principal Alaina Pearce, bibliotecaria de gestión de datos de investigación en Penn State.

"La tasa de bocados es con frecuencia la conducta objetivo de las intervenciones dirigidas a reducir la tasa de alimentación", dijo Pearce en un comunicado de prensa. "Esto se debe a que la tasa de bocados es una característica estable del estilo de alimentación de los niños que puede ser dirigida a reducir su tasa de alimentación, ingesta y, en última instancia, riesgo de obesidad".

Los investigadores entrenaron a la IA en 1.440 minutos de videos de un estudio financiado por el gobierno sobre comer en exceso en niños. Las imágenes incluían a 94 niños de 7 a 9 años consumiendo cuatro comidas cada uno en ocasiones separadas.

El equipo contó los bocados de 242 videos y usó esa información para entrenar el modelo de IA. Luego probaron la IA en otros 51 videos.

El sistema tuvo un 97% de éxito como humano en la identificación de la cara de un niño, pero solo un 70% de éxito en la identificación de cada mordida.

"El sistema era menos preciso cuando la cara de un niño no estaba a la vista de la cámara o cuando un niño masticaba su cuchara o jugaba con su comida, como sucede con frecuencia hacia el final de una comida", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal, Yashaswini Bhat, estudiante doctoral en ciencias nutricionales de la Universidad Estatal de Pensilvania.

"Como se puede imaginar, este tipo de comportamiento es mucho más común entre los niños que entre los adultos", dijo Bhat. "Masticar un utensilio a veces parecía ser un bocado, y esto complicaba la tarea para el modelo de IA".

El objetivo es desarrollar la IA hasta el punto en que pueda identificar con precisión las picaduras en tiempo real, dijo Bhat.

"Algún día, podríamos ofrecer una aplicación para teléfonos inteligentes que advierta a los niños cuando necesiten reducir la velocidad de su alimentación para que puedan desarrollar hábitos saludables que duren toda la vida", dijo Bhat.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre las formas en que las familias pueden prevenir la obesidad infantil.

FUENTE: Penn State, comunicado de prensa, 16 de octubre de 2025