¿Dolores de crecimiento? En atletas jóvenes, podría ser una lesión deportiva

VIERNES, 17 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- La jugadora de voleibol Madelyn Olympia, de 14 años, comenzó a experimentar dolor de espalda tras lanzarse a por una pelota.

"La primera vez que sucedió, estaba buceando normalmente, pero algo sonaba diferente", dijo Madelyn, de Hummelstown, Pensilvania, en un comunicado de prensa. "Después de eso, me dolía cada vez que me inclinaba hacia adelante y hacia atrás".

Este tipo de cosas a veces se descartan erróneamente como "dolores de crecimiento" normales, dijo el médico de Madelyn, el Dr. Matthew Silvis.

Pero en los estudiantes-atletas de hoy en día, es más probable que el jugador haya desarrollado una lesión por uso repetitivo, dijo Silvis en un comunicado de prensa.

"Las lesiones por uso excesivo son realmente predecibles", dijo Silvis, médico de medicina deportiva del Instituto Estatal de Huesos y Articulaciones de la Universidad Estatal de Pensilvania en Hershey, Pensilvania. "Usamos la 'regla de toos': demasiado, demasiado rápido, con demasiada frecuencia. Cuando los niños están en la posición de abusar de ciertos grupos musculares o articulaciones, es cuando comienzan a descomponerse y tener lesiones".

En estos días, los estudiantes-atletas como Madelyn juegan y entrenan durante todo el año en lugar de limitarse a una temporada, dijo Silvis. Los niños que se enfocan en un deporte durante más de ocho meses al año corren el riesgo de sufrir tales lesiones por uso excesivo.

Sin embargo, Silvis dijo que estos atletas generalmente aprietan los dientes por dolor o dolor durante semanas o meses, porque los padres o entrenadores atribuyen erróneamente su dolor como "dolores de crecimiento".

"Es probable que no sea un dolor de crecimiento. Es el inicio de una lesión por uso excesivo, y cuando eso sucede, eventualmente el estudiante-atleta no puede participar en su deporte dado", dijo Silvis.

Los adultos deben escuchar las preocupaciones de los estudiantes-atletas y actuar temprano, en lugar de dejar que el asunto descanse, dijo Silvis. El tratamiento adecuado podría permitir que los atletas sigan jugando mientras se recuperan, mientras que ignorar el dolor durante demasiado tiempo podría permitir que una lesión progrese hasta el punto en que el niño deba tomarse un descanso de los deportes.

"Anclar a los entrenadores y padres a las pautas deportivas realmente puede ayudar", dijo Silvis. "Tomemos el béisbol, por ejemplo. Si seguimos las recomendaciones de USA Baseball para el conteo de lanzamientos, podemos evitar lesiones por uso excesivo en el hombro o el codo".

Continuó: "Podríamos recomendar a los corredores que reduzcan la cantidad de millas que corren en un 50% hasta que su lesión por uso excesivo comience a sanar y ya no tengan molestias. De esa manera, aún pueden participar y pueden socializar con su grupo de amigos".

Los padres también deben saber qué buscar en una lesión por uso repetitivo. Los signos incluyen:

Hinchazón de las articulaciones o los tejidos blandos Sensibilidad en una parte específica del cuerpo Faltar a las prácticas debido al dolor

Además, los padres deben considerar alentar a sus hijos a practicar más de un deporte.

Los jugadores de alto nivel generalmente comienzan a especializarse en su deporte a los 14 años, pero la investigación ha demostrado que este enfoque temprano no aumenta las probabilidades de sobresalir de un atleta, dijo Silvis.

El truco consiste en animar a los deportistas a diversificar sus actividades, para que trabajen diferentes partes del cuerpo a lo largo del año.

"No es un problema si los deportes son diferentes. Si juegas golf en el otoño, juegas baloncesto en el invierno y corres en la pista en la primavera, estás usando diferentes partes de tu anatomía", dijo Silvis. "Es un problema mucho mayor si juegas el mismo deporte durante todo el año. Así que la diversidad en el equilibrio de las actividades es realmente la clave".

En el caso de Madelyn, una resonancia magnética confirmó las sospechas iniciales de Silvis de que se había tensado los músculos de la espalda.

Silvis le recetó reposo y fisioterapia, en la que Madelyn usó ejercicios para fortalecer su núcleo y apoyar su espalda.

"En fisioterapia, me concentro en ejercicios que fortalecen mi núcleo para que los músculos que lo rodean sean más fuertes", dijo Madelyn. "Cada vez, el fisioterapeuta hace que los ejercicios sean un poco más difíciles para que pueda volver a trabajar hasta donde quiero estar".

Silvis también ha estado alentando a Madelyn a ser más consciente durante el juego.

"He podido trabajar con ella en algunos límites de voleibol en términos de la frecuencia con la que se lanza en busca de pelotas, etcétera", dijo Silvis. "Después de que termine su temporada, me prometió que se tomará un descanso para descansar".

Más información

La Academia Estadounidense de Pediatría (American Academy of Pediatrics) ofrece más información sobre la prevención de lesiones por uso excesivo en atletas jóvenes.

FUENTE: Penn State Health, comunicado de prensa, 8 de octubre de 2025