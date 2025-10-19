Salud

Aparato ortopédico personalizable facilita rehabilitación y cuidado de artritis

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

VIERNES, 17 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los aparatos ortopédicos para los dedos que se usan para tratar la artritis o los esguinces pueden ser un dolor de cabeza para las personas que trabajan, que deben ponérselos y quitárselos a lo largo del día para funcionar.

Pero un nuevo e innovador aparato ortopédico para el dedo que puede cambiar fácilmente de fijo a flexible podría facilitar que los pacientes sigan con su rehabilitación y acelerar los tiempos de recuperación, señalaron en un comunicado de prensa investigadores de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh.

El aparato ortopédico, dos piezas rígidas conectadas por una banda elástica, se puede liberar fácilmente cuando un paciente lo empuja hacia abajo y dobla el dedo, dijeron los investigadores.

Luego, cuando el paciente extiende el dedo, la banda elástica vuelve a su lugar, inmovilizando correctamente el dedo.

"Queríamos entender cómo podíamos ayudar a las personas, y qué necesitaban los pacientes en este momento", dijo en un comunicado de prensa la investigadora Alexandra Ion, directora del Laboratorio de Estructuras Interactivas de Carnegie Mellon. "Queríamos agregar nuestra experiencia para construir esta cosa nueva e inesperada".

La idea surgió de la lucha de un amigo contra la artritis, dijo el investigador Yuyu Lin, estudiante de doctorado en el Instituto de Interacción Humano-Computadora de Carnegie Mellon.

La amiga usaba aparatos ortopédicos para aliviar la artritis en los nudillos, pero tuvo que quitárselos para poder escribir en el teclado de una computadora.

Lin imaginó que un nuevo tipo de aparato ortopédico para el dedo que pudiera alternar entre rígido y flexible sin necesidad de quitárselo podría ayudar a su amiga, así como a otros pacientes.

"Para este trabajo, estábamos tratando de pensar desde la perspectiva del paciente y cómo lograr que usaran este aparato ortopédico y completaran su rutina de rehabilitación más fácilmente", dijo Lin.

Trabajando con profesionales médicos, los investigadores identificaron los tendones en el segundo nudillo de la mano donde dicho aparato ortopédico podría ser útil.

Los aparatos ortopédicos habituales para los dedos son fijos, inmovilizando el dedo, pero esto puede provocar rigidez innecesaria. Los médicos generalmente piden que se retire el aparato ortopédico para los ejercicios de rehabilitación, pero se mantienen mientras se curan, lo que pone a los pacientes en una posición desafiante.

El aparato ortopédico diseñado por el equipo es personalizable y flexible, dijeron los investigadores. Se puede imprimir en 3D para adaptarse a la anatomía específica de cada paciente y no requiere ensamblaje.

Para construir el aparato ortopédico, las dimensiones de los dedos de una persona deben tomarse con una regla y se debe usar un medidor de fuerza para juzgar la fuerza de sus dedos. También se necesita un transportador para medir el ángulo del dedo de una persona cuando está completamente extendido.

Los investigadores presentaron el nuevo aparato ortopédico en la conferencia del Simposio sobre Software y Tecnología de Interfaz de Usuario de la Asociación de Maquinaria Informática en Busan, Corea del Sur, el 29 de septiembre.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

