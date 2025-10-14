Salud

Qué es la gingivitis y por qué representa una amenaza silenciosa para la salud bucodental

Encías rojas, sangrado y mal aliento son algunas de las señales de esta patología causada por la acumulación de placa bacteriana. Claves para prevenirla, según los expertos

Por Constanza Almirón

Guardar
La gingivitis afecta a casi
La gingivitis afecta a casi la mitad de los adultos mayores de 30 años, según Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las enfermedades bucodentales representan, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de las mayores problemáticas de salud pública a nivel global. Pese a ser en su mayoría prevenibles, afectan a cerca de 3.700 millones de personas y su impacto va mucho más allá del dolor: generan molestias, deformidades y, en casos extremos, pueden provocar la muerte.

El informe sobre la carga mundial de morbilidad de 2021 señala que la caries dental no tratada en dientes permanentes es el trastorno de salud más frecuente en todo el planeta. Sin embargo, la prevención y el tratamiento suelen ser costosos y, en los países de ingreso bajo y medio, muchas veces están fuera del alcance de la población, especialmente por la falta de servicios básicos de atención y productos de higiene.

Entre los factores de riesgo modificables más comunes están el consumo de azúcar, el tabaco, el alcohol y una higiene deficiente. Frente a este escenario, la gingivitis emerge como una de las afecciones más prevalentes y silenciosas, capaz de poner en jaque la salud y la sonrisa de millones.

La gingivitis puede pasar desapercibida
La gingivitis puede pasar desapercibida por sus síntomas sutiles, como enrojecimiento y sangrado al cepillarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es la gingivitis y por qué es tan común

La gingivitis constituye la fase inicial de la enfermedad periodontal y se observa por la inflamación de las encías, consecuencia directa de la acumulación de placa bacteriana en la superficie dental.

De acuerdo con The Conversation, entre el cincuenta y el ciento por ciento de adultos y niños la padecen en algún momento, mientras que Cleveland Clinic señala que casi la mitad de los adultos mayores de treinta años sufre alguna forma de trastorno en las encías. El impacto puede presentarse en pocos días si la higiene oral es insuficiente y afecta, ante todo, la zona donde las encías se unen a los dientes.

Uno de los desafíos más serios de la gingivitis radica en su capacidad para pasar desapercibida. Los síntomas suelen ser sutiles al principio, dificultando la detección. Entre los signos típicos se encuentran enrojecimiento, hinchazón, sangrado al cepillarse y mal aliento persistente.

La acumulación de placa bacteriana
La acumulación de placa bacteriana es la principal causa de la inflamación de las encías (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic añade que, en fases avanzadas, pueden experimentarse sensibilidad térmica, molestias al masticar y retracción de las encías. The Conversation advierte que la ausencia de dolor inicial no significa que pueda ignorarse la aparición de estos indicios.

Factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento

Las causas de la gingivitis van mucho más allá de una higiene bucal deficiente. Los expertos citados por The Conversation explica que los cambios hormonales durante la pubertad, el ciclo menstrual, el embarazo o el uso de anticonceptivos pueden aumentar la susceptibilidad.

Condiciones como la diabetes, leucemia, disminución de la producción de saliva y la toma de ciertos medicamentos incrementan el riesgo, al igual que infecciones bacterianas, virales o fúngicas, que pueden provocar formas menos comunes y graves, a menudo asociadas a fiebre y ganglios inflamados. El trauma en las encías, ya sea por cepillados excesivos, consumo de drogas o quemaduras por alimentos calientes, también puede provocar inflamación.

El diagnóstico profesional es clave
El diagnóstico profesional es clave para detectar daño óseo y diferenciar la gingivitis de otras enfermedades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cleveland Clinic resalta que los hombres, personas fumadoras, quienes tienen antecedentes familiares y quienes viven en condiciones socioeconómicas adversas presentan mayor probabilidad de enfermar.

Además, los medicamentos que disminuyen el flujo salival, como algunos fármacos para epilepsia, terapias oncológicas, bloqueadores de canales de calcio y anticonceptivos orales, contribuyen a su aparición.

El diagnóstico exige la valoración de un profesional dental, quien examina sangrado, enrojecimiento, inflamación, movilidad y retracción gengival. Cleveland Clinic explica que, ante sospecha de daño óseo, se recurre a radiografías dentales para determinar la extensión del problema. Si se detecta periodontitis o lesiones atípicas, el paciente puede ser remitido al especialista correspondiente.

Ignorar la gingivitis puede llevar
Ignorar la gingivitis puede llevar a periodontitis, pérdida dental y tratamientos costosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento para la gingivitis se enfoca en eliminar la infección y restaurar la salud bucal. Según The Conversation, mejorar las técnicas de cepillado puede revertir los síntomas en etapas tempranas. Si la placa se vuelve sarro, se requiere una limpieza profesional con instrumentos manuales o ultrasónicos.

A su vez, Cleveland Clinic detalla que el raspado y el alisado radicular eliminan el sarro y suavizan las raíces, dificultando la adhesión bacteriana.

Tras la limpieza, el uso de enjuagues antimicrobianos, como la clorhexidina, puede recomendarse durante un tiempo limitado para favorecer la recuperación; desde The Conversation advierten que el uso prolongado puede acarrear manchas y cambios en el gusto. Reparar restauraciones dentales defectuosas es clave para mantener una higiene eficiente.

El tratamiento temprano y la
El tratamiento temprano y la limpieza profesional pueden revertir la gingivitis y prevenir complicaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención y consecuencias de ignorar la enfermedad

La prevención y la reducción del riesgo de recaídas dependen de hábitos de higiene oral regulares y exhaustivos. Ambos medios coinciden en la necesidad de cepillarse los dientes dos veces al día, utilizar hilo dental y asistir regularmente al dentista.

Cleveland Clinic aconseja, además, controlar enfermedades crónicas como la diabetes, evitar el tabaco y limitar el consumo de azúcares y alcohol. Las personas con antecedentes familiares o factores de riesgo deben realizar controles más frecuentes.

Ignorar la gingivitis puede tener consecuencias irreversibles.

La prevención depende de una
La prevención depende de una higiene oral rigurosa, controles dentales y evitar tabaco y azúcares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto The Conversation como Cleveland Clinic alertan que la progresión hacia la periodontitis implica pérdida de hueso de soporte dental y, en última instancia, caída de los dientes. Esta situación genera problemas de salud bucal complejos y tratamientos costosos.

Detectar y tratar la gingivitis en las primeras etapas protege la salud oral a largo plazo. La constancia en la higiene y el acompañamiento profesional se traducen en menos preocupaciones y costes a futuro, preservando no solo la sonrisa, sino también la calidad de vida.

Temas Relacionados

GingivitisEnfermedad periodontalSalud bucalCleveland ClinicNewsroom BUE

Últimas Noticias

Dos motivos poco conocidos que podrían estar saboteando tu descanso, según expertos

Una nueva investigación consultada por Women’s Health advierte que ciertos aspectos de la vida diaria, muchas veces pasados por alto, tendrían un impacto directo en la calidad del sueño

Dos motivos poco conocidos que

3 estrategias respaldadas por la ciencia para evitar una artroplastia de rodilla

Especialistas subrayaron que adoptar rutinas de ejercicio, controlar el peso y consultar a fisioterapeutas permite retrasar o evitar la cirugía de rodilla. Según las perspectivas compartidas en The Washington Post esto mejora la calidad de vida y la función articular en la vejez

3 estrategias respaldadas por la

Cinco alimentos avalados por la ciencia que potencian el bienestar mental y el ánimo

Investigaciones recientes y expertos consultados por Real Simple aseguran que estas opciones favorecen la regulación emocional y el equilibrio psicológico a largo plazo, además de potenciar el funcionamiento del cerebro

Cinco alimentos avalados por la

Frutos secos y semillas con alto contenido de magnesio: cuáles elegir e incorporar a la dieta diaria

Especialistas de Verywell Health y la Clínica Cleveland destacan que sumar snacks ricos en este mineral a las comidas facilita alcanzar la ingesta recomendada y aporta nutrientes claves para la salud

Frutos secos y semillas con

El método visual para porciones infantiles que revoluciona la mesa familiar

Una estrategia sencilla promete transformar la forma en que se sirven los alimentos a los niños. La clave está en adaptar las raciones y escuchar las señales del cuerpo. Los expertos explican cómo funciona

El método visual para porciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinaron a un preso en

Asesinaron a un preso en un penal de Salta y hay cinco sospechosos identificados

Un adolescente mató a cuchillazos al ex novio de su mamá para defenderla

Encontraron el cuerpo de una joven que estuvo días desaparecida en Chaco e investigan el caso como femicidio

Macabro hallazgo en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano e investigan el caso

Arrestaron a dos mujeres por asesinar a un hombre en medio de una pelea por unos terrenos en Virrey del Pino

INFOBAE AMÉRICA
Israel identificó a los cuatro

Israel identificó a los cuatro cuerpos de los rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas

Zelensky denunció que Rusia atacó infraestructuras energéticas, ferroviarias e instalaciones civiles en varias regiones de Ucrania

Murió el sacerdote que en 2018 fue atacado con ácido por una mujer que se declaró “enamorada de Rosario Murillo”

¿Podría Honduras restablecer relaciones con Taiwán?

Trump asistirá a la firma ceremonial del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya durante la próxima cumbre de la ASEAN

TELESHOW
La chicana de Maxi López

La chicana de Maxi López a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Cuando estaba casado era todo congelado”

Lorna, la fan de Susana Giménez, sobre su autismo con hiperfoco: “Ella me prestó atención sin saber que yo era distinta”

Así arrancó MasterChef Celebrity: la presentación de los famosos y las figuras que ganaron el primer desafío

Nicolás Behringer es el ganador de La Voz Argentina 2025: el momento de su gran consagración

La apuesta de Juli Poggio por un emprendimiento asociada con sus padres: “Me encanta invertir, sino tengo la plata ahí muerta”