Más pacientes que usan medicamentos GLP-1 antes de la cirugía para bajar de peso

MIÉRCOLES, 8 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Muchas más personas que luchan contra el exceso de peso están usando medicamentos para perder peso, como Ozempic o Zepbound, para reducir peso antes de someterse a una cirugía bariátrica, según un estudio reciente.

El uso de estos medicamentos antes de la cirugía aumentó 16 veces entre los pacientes que se preparaban para la cirugía para perder peso, informaron los investigadores el domingo en la reunión anual del Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons) en Chicago.

"Aunque antes los pacientes creían que tenían que elegir entre los agonistas del receptor de GLP-1 y la cirugía, ahora estamos viendo que las personas usan ambos", señaló la investigadora principal, la Dra. Stefanie Rohde, residente de cirugía general del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus.

"Sabemos que los pacientes pueden usar GLP-1 después de la cirugía bariátrica para amplificar su pérdida de peso", dijo Rohde en un comunicado de prensa. "Pero todo esto todavía es muy nuevo en términos de cómo manejar a los pacientes de manera efectiva".

En el estudio, los investigadores observaron el uso de semaglutida (Ozempic, Wegovy) y tirzepatida (Zepbound, Mounjaro) entre los pacientes sometidos a cirugía para perder peso, y analizaron a casi 365,000 pacientes entre 2018 y 2024.

La proporción de pacientes que recibieron al menos una receta de GLP-1 en el año previo a su cirugía se disparó a más del 29% en el cuarto trimestre de 2024 desde poco menos del 2% en el primer trimestre de 2020, según muestran los resultados.

Entre los pacientes sin diabetes tipo 2, el uso del fármaco GLP-1 antes de la cirugía para perder peso aumentó a un 23 por ciento en el cuarto trimestre de 2024 desde un 2 por ciento en el primer trimestre de 2020, encontraron los investigadores.

El uso de GLP-1 entre los pacientes con diabetes tipo 2 fue aún mayor, aumentando al 45% desde el 11% durante el mismo período.

La mediana de edad de los pacientes fue de 43 años, y tenían una mediana de índice de masa corporal (IMC) preoperatorio de 46. Un IMC de 40 o más es considerado obesidad grave por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (El IMC es una estimación de la grasa corporal basada en la altura y el peso).

Los resultados indican un cambio en la forma en que los candidatos a la cirugía para perder peso ven sus opciones de tratamiento, dijeron los investigadores.

"No hay un método único para tratar la obesidad, el síndrome metabólico o la diabetes y sus afecciones relacionadas", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Patrick Sweigert, cirujano bariátrico del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio.

"Estamos entrando en un nuevo mundo de vías de atención multidisciplinarias y una nueva frontera de control de peso en la que es importante que los pacientes y los cirujanos piensen", agregó Sweigert.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Escuela de Salud Pública John Hopkins Bloomberg ofrece más información sobre el uso de medicamentos GLP-1 entre los pacientes de cirugía para bajar de peso.

FUENTE: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 3 de octubre de 2025