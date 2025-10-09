Salud

La ANMAT implementó una nueva normativa para estudios clínicos en Argentina

La disposición se divulgó en el Boletín Oficial y, según comunicó la Administración, adopta estándares internacionales para los requisitos. Los detalles

Guardar
La nueva regulación de ANMAT
La nueva regulación de ANMAT garantiza que pacientes con enfermedades poco frecuentes puedan participar en estudios clínicos, dándoles la posibilidad de acceder a tratamientos que aún no están disponibles en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) implementó una nueva normativa que busca fomentar los estudios clínicos en hospitales, sanatorios y clínicas de Argentina, con especial foco en las fases 1 y 2.

Entre los principales cambios, la disposición 7516/25, que se publicó en el Boletín Oficial, introduce un régimen actualizado de Buenas Prácticas Clínicas (BPC) y regula la evaluación y fiscalización de los Estudios de Farmacología Clínica (EFC) con fines registrales.

Según precisaron desde ANMAT, esta actualización permite la descentralización y agilización de los procesos, al incorporar a las autoridades jurisdiccionales en la autorización de los ensayos, y facilita el acceso temprano y controlado a medicamentos aún no autorizados en el país, lo que representa un beneficio para pacientes con enfermedades poco frecuentes.

De acuerdo con el sitio de ANMAT, los estudios clínicos son investigaciones médicas en las que se evalúan medicamentos, tratamientos o dispositivos médicos, con el objetivo de diagnosticar su eficacia y seguridad.

El alineamiento de la normativa
El alineamiento de la normativa argentina con la última guía de buenas prácticas clínicas del ICH favorece la integración internacional y la adopción de estándares reconocidos globalmente en el sector farmacéutico nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La normativa divulgada en el Boletín Oficial está alineada con la versión más reciente de la guía de buenas prácticas clínicas del Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos para Productos Farmacéuticos para Uso Humano (ICH). Además, fomenta la innovación científica, la inversión en el sector, la formación de profesionales y la mejora de la infraestructura en centros asistenciales, al tiempo que fortalece la investigación regional mediante el estudio detallado de distintas poblaciones, según comunicó la ANMAT.

El Consejo Internacional para la Armonización de los Requisitos Técnicos de los Productos Farmacéuticos de Uso Humano (ICH) destaca por su función de reunir autoridades reguladoras y representantes de la industria farmacéutica con el objetivo de debatir cuestiones científicas y técnicas vinculadas a los productos farmacéuticos.

La elaboración de las directrices del ICH surge de este intercambio, permitiendo establecer estándares comunes en el sector farmacéutico.

Desde 2017, ANMAT es reconocida como Autoridad Reguladora Regional de Referencia por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y, desde 2024, es Miembro Regulador del ICH.

El rol de las Autoridades Regulatorias Nacionales de Referencia Regional

Las Autoridades Regulatorias de Referencia (ARNr) cumplen un papel central al respaldar la utilización de las decisiones tomadas por otras autoridades regulatorias en la región, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Según ANMAT, con estos cambios
Según ANMAT, con estos cambios regulatorios, se espera que haya una mayor inversión en innovación científica y tecnológica en los centros asistenciales, junto con oportunidades de formación para nuevos profesionales de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque permite que las ARNr sirvan como modelo de mejores prácticas e impulsen innovaciones en materia de regulación, facilitando la adopción de estándares comunes y la mejora de los procesos regulatorios.

Además, la OPS se apoya en estas entidades para fortalecer la capacidad de otras autoridades regulatorias nacionales- En ese sentido, en 2025, representantes de las Autoridades Regulatorias Nacionales de Referencia Regional (ARNr) de las Américas se reunieron el 7 y 8 de julio en Santiago, Chile, para fortalecer la cooperación técnica y los sistemas regulatorios en la región, según informó la OPS. El encuentro, realizado en la sede del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), contó con la presencia de autoridades de 14 países y fue coordinado por el ISP.

Durante la reunión, se adoptó el plan de trabajo 2025–2026, centrado en tres ejes: fortalecimiento de los sistemas regulatorios, utilización de decisiones regulatorias de otras jurisdicciones (reliance) y resiliencia sanitaria. Además, se presentaron los avances en el desarrollo del nuevo proceso de designación de ARNr, que será sometido a consulta pública por la OPS.

La ANMAT estableció una nueva
La ANMAT estableció una nueva normativa que promueve la realización de estudios clínicos en hospitales, sanatorios y clínicas de Argentina, priorizando las fases iniciales y permitiendo la participación de distintos centros de salud en investigación regulada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fortalecimiento de los sistemas regulatorios incluyó el intercambio de experiencias de cooperación regional, la identificación de oportunidades de colaboración y la presentación de progresos en áreas como articulación institucional, indicadores de desempeño, acceso a información pública y pruebas de proeficiencia. En cuanto al reliance regulatorio, se analizaron modelos nacionales y globales, y se consideraron proyectos piloto para implementar mecanismos de reliance entre las ARNr, siguiendo las recomendaciones de la Red PARF.

La resiliencia sanitaria se incorporó como un nuevo eje estratégico, destacando el papel de los reguladores en la preparación y respuesta ante emergencias, así como en la promoción de ecosistemas de innovación y producción regional de tecnologías sanitarias.

Temas Relacionados

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología MédicaANMATEstudios clínicosúltimas noticiasArgentina

Últimas Noticias

Infancias hiperconectadas: cómo acompañar en la era digital sin prohibiciones ni discursos nostálgicos

En el mundo, surgen respuestas innovadoras que no buscan prohibir ni volver atrás. Entre ellas, proyectos que integran el aprendizaje afectivo en el consumo digital mediado por IA, promoviendo la reflexión y el diálogo entre padres e hijos

Infancias hiperconectadas: cómo acompañar en

Día Mundial de la Visión: cinco hábitos para abordar el avance de la miopía infantil

El aumento sostenido de casos en niños y adolescentes preocupa a especialistas, quienes recomiendan acciones preventivas para limitar su progresión

Día Mundial de la Visión:

Salud sostenible e innovación: cómo la IA ya está al servicio de la detección y tratamiento de enfermedades en la región

La inteligencia artificial redefine la atención sanitaria en América Latina. Cómo funcionan 3 herramientas que pueden mejorar el diagnóstico y amplían el acceso en regiones de difícil cobertura

Salud sostenible e innovación: cómo

Del hospital a la comunidad: la revolución de la descentralización sanitaria en América Latina

Este tipo de atención emerge como una solución para acercar el diagnóstico y tratamiento a millones de personas en América Latina, donde las distancias y la fragmentación de los sistemas dificultan el acceso. El Roche Press Day LATAM 2025 reúne en México a expertos, autoridades y organizaciones para analizar estrategias que permitan transformar la salud en la región. La opinión de los especialistas y los detalles de la primera jornada

Del hospital a la comunidad:

El 28,5% de los porteños sufre malestar psicológico, según un informe de la UCA

Se trata de un relevamiento de la Universidad Católica Argentina y del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA. El documento analiza síntomas de ansiedad y depresión, entre otros factores. Las conclusiones

El 28,5% de los porteños
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gregorio Luri Medrano explica el

Gregorio Luri Medrano explica el arte de las familias imperfectas: la sobreprotección, el valor del aburrimiento y el desafío de soltar a los niños

El abogado del detenido por el femicidio de Daiana Mendieta lo desligó del caso: “Una causa intrascendente”

IA: ¿por qué la mayoría de los proyectos no alcanzan a despegar?

Inteligencia artificial en la educación: más espejo que herramienta

Desregular conciencias, la otra revolución liberal

INFOBAE AMÉRICA
Punto por Punto: en qué

Punto por Punto: en qué consiste el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Multitudes celebraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el acuerdo de alto el fuego en Gaza

El comunicado con el que Hamas confirmó el acuerdo de alto el fuego con Israel

El duelo como motor de deseo y reconstrucción vital en camino hacia el futuro

El hijo del comisario asesinado que buscó comprender la violencia

TELESHOW
Mariana Brey: “Era casado y

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”