Parche inteligente ayuda a los adictos y alcohólicos a controlar el estrés y los antojos

VIERNES, 3 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Un parche inteligente de "entrenador del estrés" puede ayudar a las personas que luchan contra la adicción o el alcoholismo a gestionar su ansiedad y sus antojos, reduciendo su riesgo de recaída, muestra un estudio reciente.

El parche de biorretroalimentación proporciona a las personas una monitorización en tiempo real de su frecuencia cardiaca, que puede volverse errática para las personas estresadas por los antojos de drogas o alcohol, dijeron los investigadores.

En general, las personas que usaron el parche tuvieron una reducción del 64 por ciento en su consumo de alcohol y drogas, en comparación con otras personas en tratamiento por trastornos por uso de sustancias, informaron los investigadores el 1 de octubre en la revista JAMA Psychiatry.

"Uno de los sellos distintivos de la recuperación temprana de la adicción es una mala autoconciencia de los estados emocionales", señaló el investigador principal, David Eddie, psicólogo del Instituto de Investigación sobre la Recuperación del Hospital General de Massachusetts, en Boston.

"Las personas en recuperación pueden experimentar mucho estrés, pero con frecuencia no tienen una gran conciencia de ello ni lo gestionan de forma proactiva", dijo en un comunicado de prensa.

Para las personas en recuperación temprana, el estrés con frecuencia desencadena antojos, dijeron los investigadores en las notas de respaldo. Resistir esos antojos puede crear aún más estrés, lo que lleva a una espiral descendente que a menudo termina en una recaída.

Los ejercicios especiales de respiración pueden ayudar a las personas a regular su estado de ánimo y mejorar su autocontrol, pero solo si saben cuándo su estrés conduce a los antojos y la ansiedad, dijeron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 115 personas con un trastorno grave por uso de sustancias en su primer año de recuperación.

La mitad de los participantes recibieron un parche inteligente de biorretroalimentación además de su plan de tratamiento, mientras que la otra mitad continuó con el tratamiento como de costumbre.

Durante las siguientes ocho semanas, todos los participantes informaron su estado de ánimo, antojos o cualquier uso de sustancias dos veces al día con su teléfono inteligente.

"El último ... los dispositivos de biorretroalimentación pueden detectar cuándo las personas están estresadas o experimentan antojos y, usando IA, les piden que hagan una breve ráfaga de biorretroalimentación", dijo Eddie. "Esto permite que las personas se enfrenten al riesgo".

Las personas que usaban el parche reportaron niveles más bajos de emociones negativas y antojos, mostraron los resultados. También tenían un 64% menos de probabilidades de consumir alcohol o drogas.

Este estudio se enfocó solo en las personas en su primer año de recuperación, anotaron los investigadores. Se necesitan más estudios para mostrar si la biorretroalimentación tiene beneficios sostenidos.

"El primer año de recuperación es inmensamente desafiante", dijo Eddie. "Nuestro objetivo es encontrar herramientas que no solo unan a las personas durante ese primer año, sino que también las ayuden a controlar su estrés por el resto de su vida".

El Dr. Manassa Hany, director de la división de psiquiatría de adicciones en los hospitales Zucker Hillside y South Oaks de Northwell Health en Nueva York, calificó el parche inteligente como "magnífico".

"El proceso de recaída o uso de drogas, se acumula inconsciente o inconscientemente en la mente y la psique del individuo, luego se manifiesta", dijo Hany, que no participó en la investigación. "Al observador le parece que sucedió de repente, pero en realidad, se estaba acumulando sin que el individuo lo supiera".

El tratamiento de la adicción tiene como objetivo ayudar a las personas con habilidades de afrontamiento, dijo en un comunicado de prensa. Reconocer la acumulación fisiológica es clave.

"Si somos capaces de controlar esta respuesta fisiológica al estrés, la ansiedad y el miedo, eso puede reducir el círculo vicioso de aumentarnos mutuamente y seguir manejando la situación estresante. Esas pueden ser buenas habilidades en lugar de entrar en el uso de sustancias para frenar este sentimiento. Tienes una forma natural de hacerlo para ayudar a frenar la desagradable sensación de estrés", dijo Hany.

