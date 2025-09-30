Salud

La luz ultravioleta es eficaz contra los alérgenos de interiores, según un estudio

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MARTES, 30 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La luz ultravioleta podría ayudar a las personas a gestionar los alérgenos transportados por el aire de fuentes como las mascotas, los ácaros del polvo, el moho y la vegetación, según un estudio reciente.

La luz ultravioleta puede alterar la estructura de los alérgenos, haciéndolos menos propensos a ser reconocidos por el sistema inmunológico de una persona, informan los investigadores en la revista ACS ES&T Air.

Los investigadores comparan el proceso con el despliegue de un animal de origami.

"Si su sistema inmunitario está acostumbrado a un cisne y despliega la proteína para que ya no parezca un cisne, no generará una respuesta alérgica", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Tess Eidem, asociada principal de investigación de la Universidad de Colorado-Boulder.

En una prueba de laboratorio, los niveles de alérgenos en el aire disminuyeron efectivamente entre un 20% y un 25% en promedio después de 30 minutos de exposición a la luz ultravioleta, dijeron los investigadores.

"Esas son reducciones bastante rápidas cuando las comparas con meses y meses de limpieza, rasgar la alfombra y bañar a tu gato", dijo Eidem.

Mejor aún, el tipo de luces UV utilizadas en el experimento, las luces UV222, ya están disponibles comercialmente, principalmente para usos antimicrobianos industriales, anotaron los investigadores.

Estas unidades son una alternativa menos intensa a las luces ultravioleta que se usan para desinfectar los equipos de los hospitales, dijeron los investigadores.  Los usuarios de esas luces deben usar equipo de protección para proteger la piel y los ojos, pero las luces UV222 no penetran profundamente en las células.

Es factible que las empresas puedan diseñar una versión portátil que las personas puedan encender cuando visitan a un amigo con una mascota o limpian una habitación polvorienta, dijo Eidem.

"Los ataques de asma matan a unas 10 personas cada día en Estados Unidos, y con frecuencia se desencadenan por alergias transmitidas por el aire", dijo Eidem. "Tratar de desarrollar nuevas formas de prevenir esa exposición es realmente importante".

Es muy difícil eliminar por completo los alérgenos en el aire de un entorno doméstico, dijeron los investigadores.

Las mascotas, los ratones, los ácaros del polvo, el moho y las plantas emiten motas de proteína que cuelgan en el aire y en las superficies y pueden desencadenar una reacción alérgica.

Debido a que estas proteínas nunca estuvieron vivas, no se pueden matar como los virus o las bacterias, dijeron los investigadores.

Sin embargo, el sistema inmunológico reacciona a los alérgenos en función de su estructura 3D única, lo que abre la puerta a una forma diferente de desactivar su efecto en el cuerpo.

Es por eso que los investigadores analizaron la luz ultravioleta como una forma de controlar los alérgenos interiores, cambiando su estructura.

"Hemos descubierto que podemos usar un tratamiento de luz ultravioleta pasivo y generalmente seguro para inactivar rápidamente los alérgenos en el aire", dijo Eidem.

"Creemos que esta podría ser otra herramienta para ayudar a las personas a combatir los alérgenos en su hogar, escuelas u otros lugares donde los alérgenos se acumulan en interiores", concluyó.

Más información

La Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología ofrece más información sobre los alérgenos de interior.

FUENTE: Universidad de Colorado-Boulder, comunicado de prensa, 22 de septiembre de 2025

Temas Relacionados

Health Daylaluzultravioletaeseficazcontralosalergenosdeinterioressegununestudio

Últimas Noticias

Los pacientes con obesidad grave se enfrentan a la discriminación médica, según un estudio

Healthday Spanish

Los pacientes con obesidad grave

Un dispositivo guiado por robot llega a tumores profundos en los pulmones

Healthday Spanish

Un dispositivo guiado por robot

El ataque cardiaco y el ACV casi siempre se presagian, según un estudio

Healthday Spanish

El ataque cardiaco y el

Los acompañantes son un "recurso sin explotar" para las visitas de atención médica, según una encuesta

Healthday Spanish

Los acompañantes son un "recurso

Qué es y cuáles son los síntomas de la fascitis plantar, el doloroso trastorno que afecta el talón y dificulta la movilidad

Desde el primer contacto con el suelo, la inflamación y la rigidez generan dolor y alteran las rutinas diarias. Cuáles son los cuidados más efectivos para aliviar las molestias, según especialistas de Mayo Clinic

Qué es y cuáles son
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bomberos de Córdoba rescataron a

Bomberos de Córdoba rescataron a un cóndor herido por perdigones y lo trasladaron para su recuperación

Fuerte temporal en el norte del país: destrozos, calles inundadas y hasta la aparición de un yacaré

Triple femicidio narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”

Revés judicial para el argentino condenado en Miami tras admitir haber transferido USD 350 millones a EEUU

Detuvieron a un enfermero de PAMI por la venta ilegal de anestésicos y de fentanilo

INFOBAE AMÉRICA
El papa León XIV calificó

El papa León XIV calificó de “realista” el plan de Trump para Gaza e instó al grupo terrorista Hamas a que acepte la propuesta

Sigue la tensión en Madagascar: la destitución del gobierno no logró frenar las protestas

Rumania y Ucrania aceleran la cooperación militar con un plan de producción conjunta de drones

Los rebeldes hutíes amenazaron con atacar barcos petroleros de Estados Unidos en el mar Rojo

Qatar pidió “aclaraciones y detalles adicionales” sobre el plan de paz para Gaza presentado por Trump

TELESHOW
Habló la periodista que estuvo

Habló la periodista que estuvo a los besos con Fede Bal: “Es muy seductor”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres: las reacciones de los famosos

Ayelén Paleo pidió la libertad de su mamá, detenida como sospechosa de integrar una red de explotación sexual

Elegancia retro y glamour italiano: el look de Wanda Nara para la noche de los Martín Fierro

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña, súper románticos en el after de los Martín Fierro: bailes, mimos y abrazos