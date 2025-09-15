La psilocibina para la depresión es eficaz hasta cinco años después del tratamiento

LUNES, 15 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Los beneficios del tratamiento con psilocibina para la depresión podrían durar hasta cinco años para algunos, según un estudio reciente.

Dos tercios de los participantes en un ensayo clínico temprano de psilocibina permanecieron en remisión completa de su depresión cuando los investigadores los revisaron cinco años después, según los resultados publicados en el Journal of Psychedelic Studies.

"Cinco años después, la mayoría de las personas seguían viendo este tratamiento como seguro, significativo, importante y algo que catalizaba una mejora continua de su vida", señaló el investigador principal, Alan Davis, director del Centro de Investigación y Educación sobre Drogas Psicodélicas de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus.

"Es importante para nosotros comprender los detalles de lo que viene después del tratamiento", dijo en un comunicado de prensa. "Creo que esto es una señal de que, independientemente de cuáles sean los resultados, sus vidas mejoraron porque participaron en algo como esto".

La psilocibina es la principal sustancia psicodélica que se encuentra en los hongos alucinógenos. La investigación ha demostrado que la psilocibina podría ser potencialmente efectiva en el tratamiento del alcoholismo, la ansiedad y la depresión, según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa.

En el ensayo clínico original, 24 personas con trastorno depresivo mayor recibieron dos dosis de psilocibina combinadas con psicoterapia. En general, los participantes experimentaron una reducción significativa en sus síntomas de depresión.

De esos participantes, 18 aceptaron el seguimiento de cinco años, en el que completaron una serie de cuestionarios en línea para medir su salud mental y emocional.

"Encontramos que un 67 por ciento estaban en remisión a los cinco años, en comparación con un 58 por ciento al año", dijo Davis. "También vimos que, en general, la ansiedad, la depresión, el funcionamiento global, la depresión autoinformada, todas estas medidas mostraban la misma señal de mejora continua hasta cinco años después".

Para ser conservadores, los investigadores asumieron que los seis pacientes que no habían aceptado el seguimiento habían vuelto a caer en la depresión.

"Incluso controlando esas estimaciones de referencia de las personas que no participaron en el seguimiento a largo plazo, seguimos viendo una reducción muy grande y significativa en los síntomas de depresión", dijo Davis. "Eso fue realmente emocionante para nosotros porque esto mostró que el número de participantes que aún estaban en remisión completa de su depresión había aumentado ligeramente".

Los investigadores señalaron que el bienestar actual de los pacientes no podía atribuirse únicamente a su tratamiento con psilocibina de hace cinco años.

Solo tres de los participantes de seguimiento no habían recibido ningún tratamiento relacionado con la depresión desde el ensayo, y el resto dijo que había usado antidepresivos, recibido psicoterapia o tomado psicodélicos en los años intermedios, dijeron los investigadores.

Sin embargo, las entrevistas con los pacientes sugirieron que el ensayo les había ayudado a ver su depresión como más situacional y manejable.

"Creían que, en general, tenían una mayor capacidad para las emociones positivas y el entusiasmo, independientemente de si su depresión regresaba o no", dijo Davis. "Mucha gente informó que estos cambios condujeron a cambios importantes en la forma en que se relacionaban con sus experiencias de depresión".

Los pacientes que habían probado los psicodélicos por su cuenta en los años intermedios reportaron que las experiencias no les ayudaron tanto, porque no tenían un terapeuta que guiara su viaje, apuntó el estudio.

Davis reconoció que la muestra del estudio era pequeña, lo que dificultaba sacar conclusiones de las experiencias de estos pacientes.

Sin embargo, dijo que los resultados ofrecen una idea de los posibles efectos positivos duraderos de la terapia con psilocibina para la depresión.

"Algunos de los aspectos más debilitantes de la depresión son las personas que se aíslan y se retiran de las cosas que son importantes para ellos", dijo Davis.

"A pesar de que algunos de esos síntomas regresaron, encontraron que no estaban experimentando esos mismos niveles de deterioro", agregó. "Eso realmente habla del potencial para algunas personas de que este tratamiento podría catalizar futuros efectos positivos cuando atraviesan la depresión".

Más información

El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa ofrece más información sobre la psilocibina para la salud mental y la adicción.

FUENTE: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 10 de septiembre de 2025