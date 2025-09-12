Se está desarrollando la primera detección de cánceres tempranos de cabeza y cuello

VIERNES, 12 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Un nuevo análisis de sangre puede detectar potencialmente los cánceres de cabeza y cuello provocados por el virus del papiloma humano (VPH) hasta 10 años antes de que aparezcan los síntomas, señala un estudio reciente.

La prueba, llamada HPV-DeepSeek, detecta fragmentos microscópicos de ADN del VPH que se han desprendido de un tumor y han entrado en el torrente sanguíneo, informaron los investigadores el 10 de septiembre en la revista Journal of the National Cancer Institute.

Si se valida, esta podría convertirse en la primera prueba de detección disponible para los cánceres de cabeza y cuello relacionados con el VPH, dijeron los investigadores.

"Nuestro estudio muestra por primera vez que podemos detectar con precisión los cánceres asociados con el VPH en individuos asintomáticos muchos años antes de que se les diagnostique cáncer", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Daniel Faden . Faden es oncólogo quirúrgico de cabeza y cuello en Mass Eye and Ear en Boston.

El VPH causa alrededor del 70% de los cánceres de cabeza y cuello en los Estados Unidos. Estos cánceres afectan la cavidad oral, la garganta, la laringe, los senos paranasales y las glándulas salivales, según el Instituto Nacional del Cáncer.

Debido a que no se ha realizado una prueba de detección para ellos, estos cánceres a menudo se diagnostican solo después de que han alcanzado un estado avanzado y se han propagado a otras partes del cuerpo, dijeron los investigadores.

"Cuando los pacientes ingresan a nuestras clínicas con síntomas del cáncer, requieren tratamientos que causen efectos secundarios significativos de por vida", dijo Faden. "Esperamos que herramientas como HPV-DeepSeek nos permitan detectar estos cánceres en sus etapas más tempranas, lo que en última instancia puede mejorar los resultados y la calidad de vida de los pacientes".

Investigaciones anteriores sobre el análisis de sangre mostraron que potencialmente podría tener una precisión del 99 por ciento en el diagnóstico de cánceres de cabeza y cuello, dijeron los investigadores.

Para probarlo utilizando condiciones del mundo real, los investigadores analizaron 56 muestras de sangre más allá de la prueba: 28 de personas que desarrollaron cánceres de cabeza y cuello relacionados con el VPH y 28 de personas sanas.

La prueba encontró ADN tumoral del VPH en 22 de 28 muestras de personas que luego desarrollaron cánceres de cabeza y cuello, y arrojó resultados negativos para las 28 muestras de control, dijeron los investigadores.

Usando IA, el equipo mejoró la precisión de la prueba, lo que le permitió identificar 27 de 28 casos de cáncer, incluidas muestras recolectadas hasta 10 años antes del diagnóstico.

El VPH se transmite principalmente por contacto piel con piel durante la actividad sexual, pero también se puede transmitir de madre a bebé si está infectada en el momento del parto.

Sin embargo, los investigadores anotaron que la prueba funcionó mejor en muestras de sangre recolectadas más cerca del momento del diagnóstico de una persona.

El equipo de investigación ahora está trabajando para validar estos hallazgos en un estudio de seguimiento utilizando cientos de muestras de sangre del Instituto Nacional del Cáncer.

FUENTE: Mass General Brigham, comunicado de prensa, 9 de septiembre de 2025