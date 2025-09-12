Salud

Los desiertos alimentarios son potencialmente mortales para las personas con latidos cardíacos irregulares

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 11 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Vivir en un desierto alimentario puede ser potencialmente letal para las personas con latidos cardiacos irregulares, señala un estudio reciente.

Los pacientes con fibrilación auricular tienen un riesgo doble de accidente cerebrovascular y casi cuatro veces más riesgo de muerte prematura si viven en un vecindario sin una tienda de comestibles de servicio completo cercana, informaron los investigadores en la revista JACC: Advances.

"Esta investigación muestra que para los pacientes con FA, el ambiente en el que viven, la infraestructura básica de su vecindario, puede ser tan importante como la atención que reciben en la clínica", señaló el investigador principal, el Dr. Nassir Marrouche, director del Instituto Cardiaco y Vascular de la Universidad de Tulane, en Nueva Orleáns.

"Algo tan fundamental como el acceso a alimentos saludables podría literalmente salvar vidas", dijo en un comunicado de prensa.

La fibrilación auricular es un ritmo irregular en las cámaras superiores del corazón, conocido como aurículas. Este latido cardíaco tembloroso permite que la sangre se acumule y coagule en las aurículas, lo que aumenta cinco veces el riesgo de accidente cerebrovascular de una persona, según la Asociación Estadounidense del Corazón.

Los problemas de salud relacionados con una mala dieta (obesidad, hipertensión y diabetes tipo 2 ) también aumentan el riesgo de una persona de fibrilación auricular, también conocida como FA o FA, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Para ver si una alimentación malsana puede causar más daño a las personas que han desarrollado FA, los investigadores analizaron los expedientes de salud de más de 1,500 personas tratadas por la afección en el área de Nueva Orleans entre 2010 y 2019.

Más de 1,100 de los pacientes vivían en un desierto alimentario, un área donde el supermercado más cercano está a más de una milla de distancia. Más de 400 vivían en un vecindario con fácil acceso a una tienda de comestibles, encontraron los investigadores.

Las personas en los desiertos alimentarios tienden a comer más comida rápida y alimentos procesados, porque sus opciones gastronómicas más convenientes son las tiendas de conveniencia, las bodegas y los restaurantes, dijeron los investigadores.

Los resultados mostraron que los pacientes con FA en desiertos alimentarios tenían 3,8 veces más probabilidades de morir en los próximos cinco años, después de tener en cuenta otros factores de riesgo.

También tenían 2.2 veces más probabilidades de sufrir un ACV, encontraron los investigadores.

Una medida combinada que refleja "cualquier mal resultado" (hospitalización, accidente cerebrovascular o muerte) fue un 42% más alta entre los pacientes en un desierto alimentario.

Este riesgo podría ser impulsado por la desnutrición, que puede afectar la salud del corazón, especularon los investigadores. Una dieta deficiente también puede aumentar los niveles de inflamación o la salud de los vasos sanguíneos de una persona.

Los médicos deben preguntar a sus pacientes con FA sobre su acceso a alimentos saludables y conectarlos con programas de nutrición, dijeron los investigadores.

"La detección temprana a través de esfuerzos de detección ampliados puede salvar vidas en estas comunidades vulnerables donde hemos descubierto estas sorprendentes disparidades", dijo Marrouche.

Más información

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más información sobre la fibrilación auricular.

FUENTES: Universidad de Tulane, comunicado de prensa, 3 de septiembre de 2025; Avances de JACC, 29 de agosto de 2025

Temas Relacionados

Health Daylosdesiertosalimentariossonpotencialmentemortalesparalaspersonasconlatidoscardiacosirregulares

Últimas Noticias

Los programas de prevención centrados en los padres para la obesidad infantil son un fracaso, según la evidencia

Healthday Spanish

Los programas de prevención centrados

La contaminación atmosférica podría acelerar la progresión del Alzheimer

Healthday Spanish

La contaminación atmosférica podría acelerar

COVID-19 sale de las 10 principales causas de muerte en EE. UU. por primera vez desde 2020

Healthday Spanish

COVID-19 sale de las 10

El insomnio podría aumentar el riesgo de demencia entre las personas mayores

Healthday Spanish

El insomnio podría aumentar el

Científicos advierten sobre la relación entre tinnitus severo y deterioro cognitivo en adultos mayores

Un estudio realizado con 240 personas mayores de 60 años identificó que quienes presentan este cuadro muestran tasas más altas de pérdida auditiva, depresión y mala calidad del sueño

Científicos advierten sobre la relación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Agradable, pero con poco sol:

Agradable, pero con poco sol: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

El Senado de EEUU podría confirmar a Peter Lamelas como embajador en la Argentina en la sesión del lunes

Tres empleados de Correo Argentino de Rosario fueron detenidos por maniobras con encomiendas internacionales

El Gobierno de Santa Fe entregó pistolas Taser a la policía: se implementarán en la capital y en Rosario

INFOBAE AMÉRICA
El Gobierno de Brasil rechazó

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

Estados Unidos “no está lejos” de cerrar acuerdos comerciales con India, Taiwán y Suiza, según funcionarios estadounidenses

Marco Rubio calificó de “caza de brujas” la condena a Bolsonaro y advirtió que Estados Unidos “responderá en consecuencia”

La defensa de Bolsonaro pedirá la prisión domiciliaria del ex presidente y sus hijos repudiaron al Supremo Tribunal

TELESHOW
Melody Luz habló sobre su

Melody Luz habló sobre su relación con el Tucu López: “No la pasé bien”

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: “Mi wacha es andaluza”

Yami Safdie deslumbró con un llamativo look en la Vogue Fashion’s Night Out: tejido metálico y pedrería brillante

Las sensuales imágenes de Wanda Nara, a puro escote y con escenas jugadas en “Tóxica”, su nuevo videoclip

La palabra de Emilia Attias ante los rumores de embarazo: “No está en los planes”