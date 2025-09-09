El ejercicio mejora la salud mental y sexual de los hombres, según una encuesta

MARTES, 9 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- La mayoría de los hombres están de acuerdo en que el ejercicio proporciona un impulso a su salud mental, confianza y deseo sexual.

Sin embargo, eso no significa que vayan a convertirlo en un hábito regular, según una nueva encuesta de la Clínica Cleveland.

Alrededor del 30% de los hombres no realizan actividad física regular, según una encuesta nacional de 1,000 hombres mayores de 18 años.

Aquellos que hacen ejercicio dicen que ayuda tanto que realmente lo sienten cuando se saltan un entrenamiento, los resultados muestran:

El 81% tiene menos energía o fatiga. El 47% reporta más estrés o irritabilidad. El 33% ha disminuido el bienestar mental.

Además, el 61% de los hombres dijo que su condición física afecta directamente su deseo sexual o rendimiento sexual.

"Los hombres a veces se enfocan en su salud física, pero la salud mental y sexual son igual de importantes, y todas están conectadas. Cuando un área está apagada, puede afectar al resto", dijo en un comunicado de prensa el Dr. Petar Bajic, director de la Sección de Salud de los Hombres del Instituto Urológico Glickman de la Clínica Cleveland.

"Los desafíos de salud rara vez ocurren de forma aislada y comprender esa conexión es clave", dijo Bajic. "Cuanto más rompamos el estigma en torno a discutir temas como el rendimiento sexual o el estrés, mejor equipados estarán los hombres para tomar el control de su salud y obtener el apoyo que necesitan".

La encuesta también profundizó en las quejas de salud sexual, encontrando que alrededor del 18% tuvo un bajo deseo sexual en el último año, mientras que el 15% reportó disfunción eréctil.

La mayoría de los hombres no eran conscientes de que este tipo de problemas sexuales pueden ser señales de advertencia temprana de problemas de salud más graves, encontró la encuesta. En total,

El 72% no sabía que pueden ser un signo de enfermedad cardíaca. El 74% no sabía que se había relacionado con la diabetes no controlada. El 65% no sabía que pueden ser causados por la presión arterial alta. El 59% no sabía que pueden ser causados por problemas de salud mental como la depresión.

La encuesta también encontró que alrededor del 86% de los hombres experimentan estrés, ansiedad o agotamiento mental durante una semana típica.

Aproximadamente la mitad (52%) se ha sentido inseguro sobre su apariencia debido a las redes sociales o las expectativas del público, y el 47% dijo que se ha comparado con otros en línea.

Alrededor del 66% de los hombres dijeron que tienen o buscarían ayuda de un profesional de la salud mental para este tipo de presiones y preocupaciones.

La encuesta es parte de la campaña MENtion IT de Cleveland Clinic, que alienta a los hombres a hablar más abiertamente sobre su salud.

"Cuando los hombres son proactivos sobre su salud haciendo ejercicio, haciéndose exámenes regulares, exámenes y priorizando su salud mental, puede ayudar a prevenir muchos problemas de salud e identificar algunos cuando se encuentran en etapas tempranas y curables", dijo Bajic.

La encuesta en línea, realizada del 3 al 5 de junio, involucró a 1,140 hombres.

FUENTE: Cleveland Clinic, comunicado de prensa, 2 de septiembre de 2025