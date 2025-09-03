La mayoría no sabe que el cáncer de próstata puede ser un asesino silencioso, encuentra una encuesta

MARTES, 2 de septiembre de 2025 (HealthDay News) -- Con demasiada frecuencia, los hombres estadounidenses y sus seres queridos creen erróneamente que los cánceres de próstata siempre deben presentar síntomas, muestra una encuesta reciente.

De las personas encuestadas, 4 de cada 5 personas (80%) no sabían que el cáncer de próstata en etapa temprana a menudo surge en ausencia de síntomas y, por lo general, solo se diagnostica con un análisis de sangre.

Los hallazgos resaltan la necesidad de una mejor educación y detección, dijo el Dr. Edmund Folefac, oncólogo médico del Centro Oncológico Integral de la Universidad Estatal de Ohio, en Columbus.

El cáncer común "comienza en la glándula prostática y en sus primeras etapas, [y] con frecuencia no provoca síntomas notables, por lo que las pruebas regulares son tan importantes", dijo Folefac.

La buena noticia: "Debido a que el cáncer de próstata tiende a progresar lentamente, si se detecta temprano, es muy tratable", dijo en un comunicado de prensa del centro oncológico.

Daryl Wilber, paciente del Centro Oncológico Estatal de Ohio, y su esposa, Jodi, fueron sorprendidos cuando un análisis de sangre reveló que Daryl tenía cáncer de próstata en etapa temprana.

Jodi ahora cree que es imperativo que las parejas de los hombres aboguen por exámenes regulares.

"Ayúdelos a superar ese obstáculo de pasar de 'sí, sí, sí, sé que debería hacerlo' a, 'Está bien, voy a ir mañana y hacerlo'", dijo.

La nueva encuesta nacional se realizó a principios de agosto e involucró a más de 1,000 adultos contactados a través de Internet o por teléfono.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer proyecta que casi 314,000 hombres en los EE. UU. lucharán contra el cáncer de próstata en 2025 y casi 36,000 morirán a causa de la enfermedad. Por lo general, surge en hombres mayores de 50 años, pero la detección temprana puede traer altas probabilidades de supervivencia.

Sin embargo, hacerse la prueba es crucial, y demasiados hombres encuestados fueron engañados sobre los síntomas de la enfermedad.

Las pautas actuales recomiendan que los hombres comiencen a hacerse pruebas de detección del cáncer de próstata a la edad de 50 años.

Solo el 20% de los encuestados entendió que la enfermedad en etapa temprana a menudo no presenta síntomas.

Más de la mitad (59%) de los encuestados tampoco sabía que la disfunción sexual puede ser un signo de cáncer de próstata.

La raza parecía importar, ya que los afroamericanos tenían una mejor comprensión de ciertos síntomas comunes que los miembros de otros grupos raciales/étnicos.

Por ejemplo, aunque un 33 por ciento de los adultos negros identificaron la fatiga como un síntoma potencial, eso fue cierto para solo un 24 por ciento de los adultos blancos, encontró la encuesta.

Del mismo modo, el 30% de los adultos negros identificaron la pérdida de peso como un síntoma potencial frente al 20% de los adultos blancos.

Por otro lado, menos adultos negros sabían que el cáncer de próstata puede no tener síntomas en comparación con los adultos blancos (un 12 y un 21 por ciento, respectivamente), encontró la encuesta.

Una pista clave que debe buscar para evaluar el riesgo de un hombre: los antecedentes familiares.

"Conocer los antecedentes familiares es muy importante", dijo Folefac, que también es profesor clínico asociado del Colegio de Medicina del Estado de Ohio. "Si a su padre, hermano o abuelo le diagnosticaron cáncer de próstata, tiene un mayor riesgo de contraer la enfermedad y debe comenzar a hacerse pruebas de detección temprano y con regularidad".

El margen de error en la nueva encuesta es de más o menos 3,5 puntos porcentuales.

Más información

Obtén más información sobre las pruebas de detección del cáncer de próstata en Mayo Clinic.

FUENTE: Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 28 de agosto de 2025