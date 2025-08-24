Estudios científicos revelan si existe una velocidad ideal al caminar para perder peso

Incorporar la caminata en la vida diaria y mantener la regularidad son claves para bajar de peso de forma sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caminata se valora entre las actividades físicas más accesibles para quienes desean bajar de peso, aunque existen numerosos factores que condicionan su efectividad. Un articulo reciente publicado en Men’s Health IT sugiere que los científicos enfatizan que la edad, el sexo, el peso corporal y el nivel de condición física inciden directamente en la cantidad de calorías quemadas al caminar y, por lo tanto, en la pérdida de peso derivada de esta actividad.

Estos aspectos fisiológicos modifican la respuesta del organismo al ejercicio, ya que no todos consumen la misma energía al desplazarse a idéntica velocidad o distancia.

Además, hay elementos adicionales que inciden sobre los resultados, como la duración de las sesiones, la regularidad con que se practica y el tipo de alimentación que acompaña la rutina de ejercicio.

Según una investigación del British Journal of Sports medicine, prestar atención tanto al número de pasos diarios como a la integración del hábito en el estilo de vida influye considerablemente en los beneficios obtenidos. Introducir la caminata como parte de la vida cotidiana, más allá del gimnasio o el parque, puede hacer una diferencia sustancial en el balance energético y el peso corporal a largo plazo.

Aunque la pregunta sobre si existe una velocidad concreta que garantice la pérdida de peso es frecuente, los expertos señalan que la respuesta está lejos de ser unívoca. El cuerpo humano responde de manera distinta ante el ejercicio, y esa variabilidad individual convierte en esencial la adaptación y ajuste de la rutina según las propias características.

Por esta razón, junto a la velocidad, se recomienda observar otros indicadores que permitan optimizar la quema de grasa y los beneficios metabólicos del ejercicio.

Importancia de la velocidad y la frecuencia cardíaca al caminar

La velocidad ideal para perder peso al caminar varía según factores individuales como edad, sexo y condición física (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad al caminar es un elemento clave analizado por la ciencia, aunque los estudios concluyen que no existe una cifra exacta válida para todo el mundo. Las investigaciones consultadas coinciden en que un ritmo moderado, situado en el rango de 4 a 6 kilómetros por hora, resulta adecuado para la mayoría de las personas adultas.

Dicho ritmo, suficientemente rápido para exigir al organismo aunque aún sostenible durante periodos prolongados, ayuda a mantener la actividad en lo que se denomina zona aeróbica.

Para una mejor orientación, expertos y organismos como el Instituto Nacional de Salud (INH) recomiendan no depender exclusivamente de la velocidad, sino centrarse en la frecuencia cardíaca alcanzada durante la caminata. Lo ideal es permanecer en un rango que corresponde al 50-70 % de la frecuencia cardíaca máxima, cifra que puede calcularse con la fórmula 220 menos la edad.

De este modo, se individualiza el esfuerzo y se adaptan los entrenamientos a la capacidad de cada persona, aumentando las probabilidades de éxito en los objetivos de control del peso.

La frecuencia cardíaca actúa aquí como parámetro orientador y fiable, ya que determina la intensidad del ejercicio y, por tanto, el combustible energético predominante. Trabajar en este rango asegura que la energía necesaria para moverse procede mayoritariamente de la grasa almacenada, en vez de recurrir preferentemente a los carbohidratos.

Así, la combustión de lípidos resulta más eficiente y se potencia el propósito de perder grasa corporal mediante el ejercicio regular.

Ritmo recomendado y sus beneficios fisiológicos

Caminar entre 4 y 6 km/h y controlar la frecuencia cardíaca potencia la quema de grasa y mejora la salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrar en la conocida “zona dos” de entrenamiento, tal como denominan algunos especialistas, implica caminar a un ritmo ágil pero que permite mantener una conversación sin dificultad ni sensación de ahogo. Este nivel de esfuerzo, caracterizado por la capacidad de hablar mientras se camina, favorece la utilización de grasas como principal fuente de energía y evita que el cuerpo recurra excesivamente a carbohidratos para obtener combustible.

Entre los principales beneficios fisiológicos de esta modalidad destaca el incremento progresivo de la capacidad cardiovascular. Las fibras musculares implicadas mejoran su eficiencia metabólica y se adaptan mejor a la utilización de oxígeno puntual para la oxidación de lípidos. Esto significa, en la práctica, que se logra perder grasa corporal a la vez que se mejora la salud del sistema circulatorio, el control de la glucosa y la resistencia general.

La caminata en zona aeróbica también favorece, según los expertos, la reducción de factores de riesgo asociados al sobrepeso y la obesidad, como son el aumento del colesterol, la hipertensión y la resistencia a la insulina. Por este motivo, se la considera una herramienta idónea para la prevención y manejo de enfermedades crónicas, a la vez que facilita la adhesión debido a la ausencia de altos niveles de fatiga o incomodidad durante el ejercicio.

Estrategias adicionales para potenciar la quema de calorías al caminar

Más allá de velocidad y frecuencia cardíaca, existen recomendaciones adicionales que pueden ayudar a elevar el gasto energético asociado a la caminata y potenciar sus efectos. Uno de los enfoques innovadores, propuestos por investigadores de la Universidad de Milán y publicado en la revista The Royal Society, se basa en la introducción de descansos breves durante la sesión de ejercicio.

Sus estudios reflejan que alternar períodos cortos de esfuerzo con pausas de 10 a 30 segundos lleva a un aumento del consumo calórico de entre el 20 % y el 60 % respecto a caminar de forma continua.

Este truco, en apariencia contradictorio, consiste en interrumpir el paso regular con pequeños paréntesis, lo cual incrementa el desafío metabólico y suma al final del día un gasto energético superior. Según los especialistas, también puede aprovecharse la vida cotidiana para generar oportunidades de movimiento adicionales: levantarse de la silla de forma regular o subir escaleras en intervalos cortos contribuye a aumentar el cómputo de calorías quemadas de forma significativa.

Estas estrategias demuestran que los desplazamientos breves e intermitentes, sumados a las caminatas planificadas, pueden marcar una diferencia a largo plazo. Adoptar pequeños cambios en los hábitos permite multiplicar los efectos de la actividad física sin recurrir a esfuerzos extremos, acercando a cualquier persona—sin importar su edad o condición previa—a los beneficios de una vida activa y a una mejor gestión del peso corporal.