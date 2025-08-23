Salud

COVID-19 y gripe: expertos y el ministerio de Salud analizan una nueva estrategia de vacunación para los sectores de riesgo

Fuentes de la cartera confirmaron a Infobae que hubo una reunión con especialistas para evaluar un nuevo esquema de inmunización unificado. “Es importante que la comunidad entienda el riesgo y se vacune”, dijo a Infobae una infectóloga presente en el cónclave. Los detalles

Agustín Gallardo
Cecilia Castro

Por Agustín GallardoyCecilia Castro

Guardar
Calendarios sanitarios integrados permiten avanzar
Calendarios sanitarios integrados permiten avanzar en la aplicación simultánea de vacunas clave en la salud pública - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante XFG del COVID-19, conocida también como Stratus o “Frankenstein” debido a la combinación de dos linajes de Ómicron, fue identificada en Argentina a comienzos de agosto. XFG se formó a partir de las subvariantes LF.7 y LP.8.1.2 de Ómicron.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades sanitarias de Argentina indicaron que el riesgo adicional para la salud es bajo. Sin embargo la evolución del SARS-CoV-2 sigue adelante. Esta característica facilita que el virus adquiera propiedades nuevas y, en algunos casos, obtenga ventajas para su propagación. Hoy, segun datos de la OMS, la variante “Frankenstein” ya representa casi la mitad de los casos de COVID en el mundo

El jueves pasado, funcionarios del minsterio de Salud, se reunieron con expertos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaiN). Según confirmaron fuentes de la cartera y expertos presentes a Infobae, llevaron adelante una reunión clave para modificar la modalidad de aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

La baja en la demanda
La baja en la demanda de dosis contra el Covid impulsa nuevas alianzas entre diferentes campañas de inmunización (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo al acta que circuló tras el encuentro, autoridades sanitarias y expertos revisaron las indicaciones y coincidieron en la necesidad de coordinar esfuerzos con la campaña antigripal.

La iniciativa busca que la inmunización contra el Covid-19 y la vacuna antigripal lleguen de manera conjunta a poblaciones con mayor exposición y riesgo de complicaciones. Ese criterio incluye a niños y niñas de hasta 4 años, a adultos mayores a partir de 65 años, a personal de salud, a gestantes y a quienes tienen de 5 a 64 años con factores de riesgo asociados.

Este grupo, identificado en el acta de la CoNaiN, muestra una incidencia más alta de formas graves tanto de infección respiratoria aguda grave causada por gripe como por el coronavirus. El consenso se apoya en evidencia que respalda las acciones sanitarias integradas para ampliar la cobertura y aprovechar el mismo momento de contacto con los servicios de salud.

Salas y hospitales se preparan
Salas y hospitales se preparan para recibir a los seleccionados en la campaña unificada de refuerzos anuales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infectóloga, Angela Gentile, miembro de la Comisión, precisió a Infobae: “Lo que nosotros analizamos fue fundamentalmente el objetivo de estas vacunas. Influenza y COVID en este caso, que son vacunas que se introducen para disminuir el riesgo de mortalidad, de hospitalización, de complicaciones y secuelas. Y analizamos el patrón de distribución y la carga de enfermedad de las vacunas influenza”, comenzó explicando Gentile.

“Cuando vimos la carga de enfermedad y cómo había sido y es actualmente la incidencia de enfermedad COVID, en primer punto surgen los más chiquitos, los menores de dos años, fundamentalmente menores de un año, donde realmente la hospitalización es muy importante. No la mortalidad, pero sí la hospitalización. Lo cual habla de tasas de complicaciones muy altas, casi igual como el adulto mayor. Y por supuesto, también vimos que se da mucho en menores de seis meses, y esto habla de la importancia de la vacunación materna”, agregó la experta.

La experta sostuvo que otro grupo también, son los inmunocomprometidos, el personal de salud y los pacientes adultos mayores, de mayor edad, la comunidad que tiene más de sesenta y cinco años. Y la idea fue homologarla con la vacuna antigripal, que también tiene el mismo enfoque de riesgo, porque acá lo que es clave es crear conciencia de elevar las coberturas de vacunación, porque realmente se está vacunando muy poco para COVID y no hay percepción de riesgo. Entonces, es clave utilizar estas vacunas, que son vacunas seguras y efectivas".

El Ministerio de Salud trabaja
El Ministerio de Salud trabaja junto a la CoNaiN para coordinar acciones que amplíen el acceso a ambas vacunas en el mismo acto - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gentile destacó que se cuenta con las vacunas de ARN mensajero y la vacuna ARVAC, “la vacuna nacional, que también es una vacuna segura y efectiva”, puntualizó. “Por lo cual, entonces, ese fue el enfoque fundamentalmente y aparece en el acta bien explicitados todos los grupos. Creemos que esto también va a facilitar mucho que la comunidad entienda el riesgo y se vacune, porque lo más importante es aumentar estas coberturas de vacunación que realmente no alcanzan los porcentajes que uno espera, y que son necesarios y útiles para frenar y cumplir con los objetivos".

Unificar ambas campañas permite optimizar los recursos hospitalarios y administrativos, a la vez que facilita el acceso a la vacunación. El informe de la comisión destaca que confluyen dos fenómenos: la caída de inmunización contra el Covid-19 desde que cesó la emergencia y la buena aceptación que aún conserva la antigripal en la comunidad.

La evidencia clínica ubica a
La evidencia clínica ubica a los menores de dos años y a los adultos mayores entre los más afectados por formas graves de SARS-CoV-2 y gripe (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta apunta a que los grupos más vulnerables reciban las dos vacunas en el mismo acto anual. Este abordaje intenta responder a la disminución del interés por la dosis de refuerzo frente al Covid en los últimos períodos, en contraste con la continuidad de la demanda por la vacuna contra la gripe.

Las últimas cifras muestran que la caída en la aplicación de dosis contra el Covid-19 es más marcada que en otras inmunizaciones.

Entre los factores mencionados se destaca la percepción de que el peligro disminuyó tras la pandemia, junto a un sentimiento de saturación en la población por el alto número de dosis aplicadas durante los años anteriores. Esto llevó a que la vacuna contra el Covid ocupase un lugar marginal en el calendario de vacunación respecto a otras campañas.

La combinación de la dosis
La combinación de la dosis COVID-19 y la antigripal apunta a optimizar recursos y mejorar la eficacia de la campaña sanitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Epidemiología identificó que los niños y niñas menores de dos años, y especialmente quienes aún no cumplieron un año, presentan un riesgo considerable de hospitalización por Covid. Esta evidencia respalda la prioridad asignada al segmento pediátrico menor de cinco años en la estrategia unificada, junto con otros colectivos considerados críticos.

Fuera del esquema unificado, la recomendación oficial mantiene vigencia: las personas de 50 a 65 años deberían aplicarse una dosis contra el Covid-19 cada seis meses, mientras que quienes integran el rango entre 6 meses y 49 años mantienen la indicación de una dosis anual.

Temas Relacionados

Covid-19Ministerio de SaludCoNaiNVacuna antigripalGripe

Últimas Noticias

Cuánto es el tiempo recomendado por Harvard para el entrenamiento de fuerza y una vida longeva

Expertos de la Universidad, citados por GQ, indican cuál es la duración ideal para dedicar a la actividad muscular semanal si el objetivo es prolongar la vida y mantener un envejecimiento activo

Cuánto es el tiempo recomendado

El secreto de Helen Mirren a los 80: dieta flexible y 12 minutos de ejercicios de la Fuerza Aérea Canadiense

La actriz inglesa cuenta cómo se toma el envejecimiento, sus “permitidos” al comer y el entrenamiento militar que hace a diario. “No seas demasiado educado ni te disculpes todo el tiempo”, recomienda

El secreto de Helen Mirren

El humo de los incendios forestales: un riesgo invisible para la salud que persiste semanas y hasta años después

Diversos estudios observacionales muestran que la exposición a partículas y gases tóxicos liberados puede aumentar la incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y ciertos cánceres

El humo de los incendios

Estrategias efectivas que los expertos recomiendan para aliviar el estrés

Pequeños cambios en la rutina diaria pueden marcar una diferencia significativa en el bienestar emocional y mental a largo plazo

Estrategias efectivas que los expertos

Hábitos cotidianos que manchan los dientes

Especialistas atribuyen el color amarillento tanto al desgaste natural del esmalte como a costumbres habituales poco advertidas, e incluyen consejos claves para preservar la salud bucal

Hábitos cotidianos que manchan los
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vivir como nómade digital: cuáles

Vivir como nómade digital: cuáles son las 5 ciudades más atractivas

Un auto chocó con un camión en Pehuajó: murieron un padre y sus dos hijos

Un docente universitario se descompensó y murió durante una asamblea gremial en La Plata

El gobierno bonaerense realizó el simulacro final de las elecciones provinciales: resultados estarán a partir de las 21 horas

La paradoja del cobre: copa los más grandes proyectos del RIGI en medio de un colapso del precio internacional

INFOBAE AMÉRICA
Kathryn Bigelow elige un thriller

Kathryn Bigelow elige un thriller político sobre amenaza nuclear para su esperado regreso a la dirección

Protestas en varias ciudades del Reino Unido por el alojamiento de solicitantes de asilo en hoteles

Los servicios postales europeos suspendieron el envío de paquetes a EEUU por los aranceles de importación

Guillermo del Toro, Lucrecia Martel y Bud Bunny encabezan la ola latina en el Festival de Venecia

El jefe del Comando Sur de EEUU destacó en Paraguay la alianza bilateral para defender la democracia

TELESHOW
La reconciliación de Alex y

La reconciliación de Alex y Charlotte Caniggia: “Hermanos unidos para siempre”

Furor por los castings de las actrices que no quedaron en la serie “En el barro”: “A veces la cosa va bien, y otras no tanto”

La China Ansa mostró cómo vive sus últimas vacaciones antes de ser mamá por segunda vez: “Un momento a solas con Rafael”

Albana Fuentes, la protagonista de La Sirenita, contó por qué no será parte de Patito Feo en el teatro

Araceli González mostró la intimidad del cumpleaños de Florencia Torrente: fiesta al aire libre, besos y una torta de flores