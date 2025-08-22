Salud

¿El taxi era azul o amarillo?: el caso que confunde a la intuición, pero no a la matemática

Un testigo que dice haber visto desde su ventana el atropello de una persona asegura que el auto involucrado era un taxi azul, aunque las matemáticas sugieren un resultado distinto al esperado por la intuición

Guido Rimati

Por Guido Rimati

Guardar
En la ciudad donde solo
En la ciudad donde solo circulan taxis amarillos y azules, el 85% de los vehículos registrados aquella noche eran de color amarillo, mientras el 15% restante correspondía a los taxis azules, según los datos oficiales recopilados tras el accidente

Una persona es atropellada una noche en la ciudad. El auto responsable se da a la fuga. Solo hay un testigo: un anciano que asegura haber visto todo desde su ventana, a 30 metros del lugar del accidente. Según su testimonio, el vehículo era un taxi azul.

El dato es importante porque en esa ciudad solo hay dos tipos de taxis: los amarillos y los azules. Y esa noche, según los registros, el 85% de los autos eran taxis amarillos, mientras que solo un 15% eran azules. Además, se sabe que el testigo tiene un 80% de precisión al identificar el color de un auto cuando se le hace una prueba.

Entonces… ¿de qué color era el taxi que atropelló? La intuición diría: “El testigo fue claro, dijo azul, y acierta el 80% de las veces”. Caso cerrado. Pero la matemática, con su calma implacable, luego de un minucioso análisis, afirma otra cosa.

Considerando que esa noche circularon
Considerando que esa noche circularon 100 taxis y respetando las proporciones habituales de la ciudad, 85 de esos autos eran amarillos y solo 15 eran azules, lo que genera un contexto relevante para interpretar el testimonio del testigo presencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imaginemos que esa noche circularon 100 autos. Respetando la proporción de taxis que había en la ciudad, 85 deberían ser amarillos, mientras que los otros 15 serían azules.

Ahora analicemos este escenario teniendo en cuenta la precisión del testigo, que acierta el color del auto en el 80% de los casos.

  • Si observa 85 taxis amarillos, acertaría diciendo que son “amarillos” en el 80% de los casos. Eso da 68 autos identificados correctamente. Pero se equivocaría con el 20% restante: 17 autos amarillos que él creería que eran azules.
  • Con los 15 taxis azules, ocurre lo mismo. Acertaría en 12 de ellos diciendo “azul”, pero se confundiría en 3, creyendo que eran “amarillos”.
La matemática del caso revela
La matemática del caso revela que el anciano, con su 80% de efectividad, habría confundido 17 taxis amarillos como azules, mientras que acertaría en identificar 12 taxis azules correctamente, evidenciando la importancia de analizar la proporción de taxis en circulación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entonces, ¿qué tenemos?

El testigo dijo “azul” un total de 29 veces: 17 veces por error (autos amarillos confundidos) y 12 veces con razón (autos realmente azules). Es decir, solo en 12 de las 29 veces que dijo “azul” realmente se trataba de un taxi azul.

Por lo tanto, de cada 29 veces que afirmó que un taxi era azul, solo 12 veces tenía razón. Es decir, había un 41,4% de probabilidades de que el taxi fuera realmente azul, y un 58,6% de que fuera amarillo.

La investigación sobre el atropello
La investigación sobre el atropello resalta la relevancia de la estadística y la probabilidad en contextos cotidianos, dejando en evidencia que la intuición puede distorsionar la percepción de los hechos ante la contundencia de los números (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el testigo fue preciso y seguro en su declaración, la matemática nos recuerda que los datos de base (la proporción real de taxis de cada color) también importan.

Matemática desafiando a la intuición: capítulo 1000.

Temas Relacionados

taximatemáticasGuido Rimatti

Últimas Noticias

Moda sustentable: científicas argentinas crearon un biomaterial similar al cuero a partir de hongos

Investigadoras de Rosario desarrollaron un biotextil elaborado con residuos orgánicos. Los detalles de la iniciativa que busca reducir el impacto ambiental del fast fashion

Moda sustentable: científicas argentinas crearon

Cuáles son las 5 frutas que tienen más antioxidantes y ayudan a prevenir enfermedades, según expertos

Los compuestos naturales presentes en ciertos alimentos frescos pueden frenar procesos inflamatorios prolongados y proteger al organismo, aseguran especialistas de Harvard y Mayo Clinic. Cómo incorporarlos a la dieta diaria, de acuerdo con Eatingwell

Cuáles son las 5 frutas

El gen SLC45A4 es la nueva pista científica para entender por qué sentimos dolor crónico

Un equipo de investigadores de los Estados Unidos y Suecia reveló el papel de una proteína en las neuronas vinculada al malestar intenso y duradero. Los detalles del hallazgo

El gen SLC45A4 es la

Amaranto: propiedades, beneficios para la salud y cómo consumirlo

Fuente milenaria de proteínas, minerales y fibra, se consolida como un superalimento ideal para mejorar la digestión, cuidar el corazón y regular el azúcar en sangre

Amaranto: propiedades, beneficios para la

Té de lavanda, aliado natural contra la ansiedad y el insomnio

Estudios y expertos de instituciones como la Cleveland Clinic y Harvard destacan que esta infusión, consumida con moderación, ayuda a reducir la ansiedad y mejora el sueño en adultos mayores

Té de lavanda, aliado natural
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habilitan a Fuerza Patria en

Habilitan a Fuerza Patria en un distrito clave de la Primera sección y busca achicar la diferencia con LLA

“El fentanilo dio mal”: los explosivos chats entre el personal del laboratorio involucrado en 96 muertes

Incendio en un colegio de Vélez Sarsfield: evacuaron a los alumnos y dos adultos fueron atendidos

La morosidad en los préstamos bancarios volvió a subir y es la más alta de los últimos 18 meses

La economía se desacelera pero mantiene los mejores fundamentos “macro” en dos décadas, según los analistas privados

INFOBAE AMÉRICA
Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia

Auge de reestrenos cinematográficos: ¿nostalgia o solución comercial?

El nuevo misil de largo alcance de Ucrania amenaza con elevar la intensidad de la guerra: “Es el más avanzado que tenemos”

Limpian la emblemática estatua submarina del “Cristo del Abismo” en Italia

China reforzó su control sobre las tierras raras: qué saber sobre las nuevas restricciones

Hambruna en Gaza: ¿qué significa y quién la declara?

TELESHOW
Los días de Benjamín Vicuña

Los días de Benjamín Vicuña junto a sus hijos entre juegos y paseos en la playa

El final de una amistad icónica: el motivo detrás de la pelea entre Luciano Castro y Gonzalo Heredia

Ana Garibaldi recordó el paso de la Locomotora Oliveras por En el barro: “Estaba muy entusiasmada por la actuación”

Pampita y Nicole Neumann volvieron a posar juntas: tensiones, sonrisas de ocasión y un beso de despedida

Wanda Nara se emocionó con las nuevas mascotas de sus hijas: el sorpresivo guiño a Evangelina Anderson