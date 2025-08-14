Salud

Por qué los pequeños cambios son clave para adoptar hábitos saludables, según Alberto Cormillot

El médico y divulgador analizó en una entrevista con Infobae en Vivo las mejores estrategias para el bienestar. Además, remarcó el valor de la constancia en la alimentación y la actividad física

Guardar
Alberto Cormillot destaca la importancia de los pequeños cambios para lograr hábitos saludables

El reconocido médico especialista en nutrición, docente y divulgador Alberto Cormillot compartió en diálogo con Infobae en Vivo el desafío de adoptar rutinas saludables y sostenibles.

Durante la entrevista, detalló: “Si querés cambiar, hacé que el cambio sea tan pequeño que no puedas no hacerlo”. Además, advirtió sobre cómo fracasan los tratamientos para bajar de peso por intentar “el gran cambio” de golpe.

En este contexto, Cormillot abordó el manejo de enfermedades crónicas, los pequeños pasos para modificar la alimentación, la importancia de la actividad física y la necesidad de mantener constancia y autoeficacia en cada transformación de la vida cotidiana.

Uno de los conceptos que más remarcó fue el siguiente: “¿Sabés por qué fracasan los tratamientos para adelgazar? Porque la gente quiere hacer el gran cambio. El mejor secreto para adelgazar es bajar solamente un cachito, nada de bajar mucho de golpe. Esto te lo digo con 60 años de experiencia haciendo lo mismo. El secreto es que el cambio sea tan chiquito que no podés no hacerlo. Camina una cuadra, levantate”.

El nutricionista advierte que los
El nutricionista advierte que los grandes cambios repentinos suelen llevar al fracaso en los tratamientos para bajar de peso

Durante la charla, comentó sobre sus hábitos alimentarios y el control de las porciones: “Yo como helado todos los días de mi vida a la noche. Si viajo, me llevo conitos de dulce de leche y los guardo en la heladera del hotel. Pero todo depende del balance. No me como medio kilo, como muy poco, no paso los 40 gramos, y además está congelado y pesado. Todo tiene que ver con la cantidad y la frecuencia con que lo hacés”.

Cormillot también compartió aprendizajes adquiridos en su formación y experiencia: “Hice un posgrado en la Universidad de Ginebra sobre manejo de enfermedades crónicas y ahí aprendí que el cambio tiene que ser tan pequeño que no puedas no hacerlo bien. Jean-Philippe Assal, maestro en educación terapéutica, lo explica tomando una mota de polvo: el cambio debe ser tan chiquito como eso”.

El médico resalta el valor de la actividad física regular y la disciplina en la vida cotidiana

En relación al ejercicio y el impacto de los hábitos sobre la salud, Cormillot detalló: “El cupo de actividad física lo tengo completo, más no podría porque te agotás y te podés lesionar. Cuando hago aéreo, fortalezco esa parte del cuerpo. Hago sentadillas porque cuanto más músculo tenés, mejor funcionan la cabeza y el corazón. La grasa es como una glándula que produce sustancias malas, el músculo produce sustancias buenas”.

Habló sobre la hora a la que se despierta todos los días desde hace 14 años: “Hacemos radio a las seis, yo me levanto a las cuatro de la mañana. Lo único que me molesta es tener que acostarme temprano. Después de los 95, ya corto con eso”.

Un consejo fundamental que repitió a lo largo de la entrevista fue la importancia de comenzar de a poco: “El asunto es empezar. Si querés cambiar, que el cambio sea tan pequeño que no puedas no hacerlo. Esto aplica tanto a la alimentación como al movimiento y a cualquier hábito de vida”.

A modo de ejemplo, relató su propia rutina: “Yo entreno dos veces por semana, hago tango una vez y gimnasia una vez y media, porque también hago el día que hago aéreo”.

Cormillot elige la dieta mediterránea
Cormillot elige la dieta mediterránea por sus beneficios comprobados para la salud cardiovascular y cerebral

Durante la charla, resaltó la importancia de disfrutar lo que se hace, aunque haya dificultades: “Odié cada minuto de entrenamiento, pero disfrutaba lo que iba a hacer. Me estresaba, pero una vez que te colgás o te ponés los zapatos de bailar, lo disfrutás. Lo importante es la actitud, no solo las ganas”.

Sobre su rol como divulgador y su método de trabajo con la información científica, explicó: “Estoy actualizado con la bibliografía, con los principales journals y tengo un equipo que me ayuda a bajar material académico y revisa todo lo que utilizo para mis conferencias. Leo muchísimo para brindar la mejor información, porque el desafío es preparar bien los temas y comunicarlos de manera simple”.

Entrevista a Alberto Cormillot en Infobae en Vivo

En cuanto a la alimentación, Cormillot enfatizó su preferencia por la dieta mediterránea: “Es la única que ha demostrado durante 60 años que cuida el corazón, el cerebro, las arterias, que te hace una mejor vida y que cuida todo el cuerpo”.

Además, se refirió al valor de la disciplina: “Si no tenés una agenda, es fácil que se te pasen cosas. Yo tengo la rutina pegada por todos lados: el baño, el dormitorio, el vestidor, el desayuno. Es la forma de ir logrando proyectos y no quedarte en el camino”.

En la despedida, los conductores destacaron el entusiasmo y la alegría con la que Cormillot encara la vida, aun con la exigencia de la rutina y la disciplina.

La entrevista completa con Alberto Cormillot en Infobae en Vivo

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

  • De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
  • De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, Virginia Porcella y Federico Mayol.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Alberto CormillotSaludNutriciónLongevidadInfobae en VivoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Bandera verde frente a alerta roja en ultraprocesados: guía para elegir según un nuevo estudio

Una investigación realizada por la Asociación Estadounidense del Corazón advirtió que un reducido grupo de productos podrían tener un valor nutricional positivo. La clave, según Real Simple, está en analizar la composición y tomar una decisión informada

Bandera verde frente a alerta

Cuáles son los beneficios y riesgos del consumo de aceite de coco, según la ciencia

Aunque es popular en la cocina saludable por su aporte de triglicéridos de cadena media, diversos estudios científicos citados por Verywell Health advierten la importancia de su consumo moderado debido a su elevada proporción de grasas saturadas y su impacto en la salud cardiovascular

Cuáles son los beneficios y

Qué es y cómo se trata la enfermedad crónica que tiene la ex tenista Mónica Seles

La multicampeona reveló que fue diagnosticada con miastenia gravis, un trastorno autoinmune que provoca debilidad muscular y fatiga

Qué es y cómo se

Cuál es el deporte que puede añadir casi una década a la esperanza de vida

Nuevas investigaciones y expertos consultados por GQ señalaron que esta disciplina aumenta la longevidad y mejora la salud cardiovascular. Claves para comenzar a realizar esta práctica

Cuál es el deporte que

Lograron separar a dos siamesas unidas por el abdomen tras una cirugía exitosa en el Hospital Garrahan

Se trata de una condición conocida como onfalópagos. Fueron sometidas a una compleja internveción de ocho horas en la que participaron especialistas de distintas áreas médicas

Lograron separar a dos siamesas
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Estoy asustada, venime a buscar”:

“Estoy asustada, venime a buscar”: denunció que un chofer de auto de aplicación quiso secuestrar a su hija

Megalicitación: por los pesos que quedaron sin absorber, el Gobierno anunció una nueva y sorpresiva colocación de deuda

El cambio climático podría provocar una reducción del 80% en las poblaciones de renos del Ártico

Incendio en La Plata: por qué está detenida la demolición y cuándo se reanudaría

El Gobierno anunció un aumento salarial a docentes y no docentes universitarios

INFOBAE AMÉRICA
La inteligencia noruega considera a

La inteligencia noruega considera a Rusia la mayor amenaza para el país

Evo Morales volvió a llamar al voto nulo en las presidenciales de Bolivia

Una explosión de un cilindro de gas en Venezuela dejó cuatro heridos

La nueva novela de Guillermo Arriaga revive la guerra entre México y Estados Unidos con una mirada crítica a la migración

Cinco claves del proyecto de ley de eutanasia aprobado por la Cámara de Diputados en Uruguay

TELESHOW
La divertida fiesta de cumpleaños

La divertida fiesta de cumpleaños que Juana Repetto organizó para el cumpleaños de su hijo Toribio

Un exparticipante de Gran Hermano debutó en Cuestión de peso y sorprendió con sus confesiones: “Llegó el momento de un cambio”

La tajante respuesta de Cazzu al hablar de la cuota alimentaria que le pasa Christian Nodal: “No tenemos un acuerdo justo”

La emoción de Cristina, la mamá de Julieta Prandi, tras el fallo de la Justicia: “A seguir adelante”

Los mensajes de odio y burla que recibió el ex de Tamara Báez, después de que L-Gante haya confirmado su reconciliación