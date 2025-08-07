El miedo a la caída del cabello podría hacer que algunos rechacen el tratamiento contra el cáncer

MIÉRCOLES, 6 de agosto de 2025 (HealthDay News) -- El miedo innecesario a la caída del cabello y a las uñas quebradizas y descoloridas provocadas por el tratamiento del cáncer podría llevar a muchos pacientes a evitar o retrasar el tratamiento que salva vidas, señala un nuevo estudio piloto.

Muchas personas malinterpretan cuán comunes son estos efectos secundarios durante el tratamiento del cáncer, según los hallazgos publicados en la edición de agosto de la revista Journal of Drugs in Dermatology.

Como resultado, algunos dicen que se inclinan a rechazar el tratamiento.

Por ejemplo, más de la mitad (52%) de las personas encuestadas creían que el tratamiento contra el cáncer definitivamente causa pérdida de cabello.

Además, un tercio dijo que el miedo a la pérdida permanente del cabello podría hacer que rechazaran el tratamiento contra el cáncer.

Pero estudios anteriores han encontrado que solo alrededor de la mitad de los pacientes con cáncer experimentan pérdida de cabello durante la quimioterapia clásica, y menos de un 15 por ciento entre los que reciben quimioterapia dirigida, dijeron los investigadores.

"Estos hallazgos muestran lo poderosos que pueden ser el miedo y los malentendidos", señaló en un comunicado de prensa el investigador principal, el Dr. Adam Friedman, catedrático de dermatología de la Universidad George Washington. "Necesitamos una mejor educación y apoyo para ayudar a los pacientes a tomar decisiones informadas".

Para el estudio, los investigadores encuestaron a 77 personas que asistían a dos ferias de salud en el sureste de Washington, D.C., la parte de la ciudad con menos servicios médicos. Alrededor del 31% de los participantes habían sido tratados previamente por cáncer.

Solo alrededor de la mitad de los sobrevivientes de cáncer necesitaron visitar a un dermatólogo por los efectos secundarios que ocurrieron durante el tratamiento.

Sin embargo, el miedo en torno a estos efectos secundarios hizo que muchos que nunca habían tenido cáncer admitieran renuencia al tratamiento.

Aproximadamente 1 de cada 4 personas dijo que podría rechazar el tratamiento contra el cáncer debido a la preocupación por perder temporalmente las cejas o las pestañas (27%) o desarrollar una decoloración permanente de las uñas (24%).

"Abordar esta brecha de conocimiento es fundamental, especialmente dado que hasta un tercio de los encuestados, incluidas las personas que se habían sometido previamente a un tratamiento contra el cáncer, informaron que hipotéticamente rechazarían la terapia contra el cáncer debido a varios efectos secundarios dermatológicos", concluyeron los investigadores.

