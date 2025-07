Realidad o ficción: cómo las películas pueden incidir en la percepción de un infarto, según un estudio

El mito del “infarto de Hollywood” distorsiona la percepción social sobre los ataques cardíacos reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mito del “infarto de Hollywood” ha penetrado en la cultura popular, sobre todo a través de la televisión y el cine durante los años 80 y 90. Por décadas, estas representaciones han moldeado la percepción sobre cómo se presentan los ataques cardíacos, asociándolos a escenas dramáticas, súbitas y dolorosas que pocas veces reflejan la realidad clínica.

Una investigación reciente de la Universidad de Texas en Arlington (UTA) advierte sobre las graves consecuencias que acarrea esta visión distorsionada. Según Ann Eckhardt, profesora de enfermería y autora principal del estudio, este enfoque mediático dificulta la detección temprana de los ataques cardíacos: “Eso desafortunadamente no es la vida real. No siempre es intenso. A veces es solo una incomodidad que no se siente bien, así que la gente tiende a esperar para ver a un médico”.

El estudio, basado en el “Chest Pain Conception Questionnaire”, revela cuán profundamente están arraigados los conceptos populares sobre los síntomas cardíacos y cómo el peso de los medios puede dificultar una interpretación acertada de un evento real.

Cultura mediática y origen del mito

La consolidación del “infarto de Hollywood” surgió de la mano de películas y programas de televisión, que promovieron la imagen del infarto como un drama intenso e inconfundible: alguien se lleva la mano al pecho y colapsa de inmediato. Eckhardt subraya que este estereotipo, lejos de ser útil, ha perjudicado la salud pública al crear falsas expectativas y retrasar la búsqueda de atención médica.

La educación pública debe corregir falsas creencias sobre el infarto para mejorar la respuesta ante emergencias cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de UTA observó que la gran mayoría de las personas obtiene su información sobre infartos a través de la cultura del entretenimiento. Así, conceptos erróneos —como la idea de que el dolor siempre es agudo y se presenta específicamente en el lado izquierdo del pecho— se propagan con facilidad.

El propio estudio, que agrupó a 597 participantes con una edad promedio de 54 años, confirmó que casi el 75% de los encuestados asoció el dolor cardíaco exclusivamente con lo que muestran las ficciones audiovisuales. Además, el 84,3% ubicó el dolor siempre del lado izquierdo y la mayoría esperaba que los síntomas fueran “intensos” y “abrumadores”.

Otro punto relevante fue la percepción de diferencias de género en la expresión de los síntomas. Eckhardt aclaró que la clásica distinción entre manifestaciones “típicas” en hombres y “atípicas” en mujeres tiende a confundir más que aclarar, pues el síntoma torácico es el más común en ambos casos, aunque los descriptores y matices puedan variar.

Síntomas reales: entre el mito y la ambigüedad

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es que los síntomas de un infarto no siempre corresponden a la imagen cinematográfica. Muchas veces se manifiestan como sensaciones vagas de incomodidad, presión u opresión, más que como un dolor agudo y localizado. La profesora Eckhardt insiste en que, para numerosos pacientes, el síntoma principal puede ser solo un malestar difuso, difícil de identificar, lo que contribuye a retrasar la atención médica y agrava el pronóstico.

La presión y la opresión en el pecho son percibidas como señales más graves que la incomodidad, según el cuestionario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis detallado reveló que los participantes otorgan mayor peso a términos como presión y opresión (puntuación de 4,23 sobre 5) frente al término “incomodidad” (3,28 sobre 5), subestimando así síntomas menos espectaculares pero igualmente peligrosos. Solo el 13% reconoció la indigestión como una posible manifestación, a pesar de que este malestar puede aparecer en algunos episodios.

“Cuanto más esperas, más probable es que tengas consecuencias negativas después de tu infarto”, advirtió Eckhardt en UTA News. Su experiencia personal, motivada por el infarto sufrido por su abuelo cuando ella era adolescente, le dio un fuerte impulso a su carrera como profesional y educadora en salud. En ese tono, la información difundida por UTA News destaca la urgencia de campañas de comunicación que desmonten los mitos y den a conocer la variedad de posibles síntomas.

Cuáles son los síntomas reales de un infarto

Dolor, presión u opresión en el pecho (no siempre intenso ni localizado, puede sentirse simplemente como una incomodidad general).

Molestias que pueden extenderse a otras áreas, como el brazo, hombro, cuello, mandíbula o espalda.

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire.

Sudoración fría y repentina.

Náuseas o indigestión.

Mareo, desmayo o una sensación de debilidad inusual.

Malestar general inexplicable, sin poder identificar un dolor concreto.