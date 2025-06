Videos en línea para niños plagados de mensajes de comida chatarra

JUEVES, 26 de junio de 2025 (HealthDay News) -- Los niños que ven videos de YouTube están siendo atacados con mensajes que promueven la comida chatarra, como los dulces, las bebidas azucaradas, la comida rápida y los refrigerios dulces o salados, señala un estudio reciente.

Alrededor del 75 por ciento de los niños de 6 a 8 años y el 36 por ciento de los niños de 3 a 5 años fueron alimentados con promociones de comida chatarra mientras veían videos de YouTube o YouTube Kids que eligieron en sus propios dispositivos móviles, informaron los investigadores en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

"Más de la mitad de las marcas de alimentos en estos videos provenían de compañías que participan en la Iniciativa de Publicidad de Alimentos y Bebidas para Niños, un programa de autorregulación de la industria alimentaria de EE. UU.", señaló la investigadora sénior, Jennifer Harris, asesora principal de investigación del Centro Rudd de Políticas Alimentarias y Salud de la Universidad de Connecticut.

"A pesar de las promesas de estas compañías de solo anunciar opciones más saludables para los niños, los niños influyentes promocionaron con frecuencia sus marcas, incluyendo dulces, bebidas azucaradas y refrigerios dulces y salados", comentó en un comunicado de prensa.

Para el estudio, los investigadores observaron a 101 niños mientras veían videos de YouTube en sus hogares durante 30 minutos.

Alrededor de un 73 por ciento de las apariciones de marcas de alimentos promovían la comida chatarra, mientras que solo un 3 por ciento de los mensajes relacionados con la comida destacaban opciones saludables, muestran los resultados.

La mayoría de estos mensajes ocurrieron como parte de apariciones de marca incrustadas en contenido de video que difuminaron deliberadamente la promoción de alimentos con el entretenimiento.

Más del 60 por ciento de las apariciones de marcas de alimentos estaban incrustadas en el contenido del video, y solo el 23 por ciento aparecían durante las vistas previas del video y el 17 por ciento en los anuncios, dijeron los investigadores.

Los videos de estilo de vida contribuyeron con el 77 por ciento de estas apariciones, y el 71 por ciento mostraron a un influencer u otro personaje consumiendo o preparándose para consumir el producto, dijeron los investigadores.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) ha pedido a las empresas y a las personas influyentes que detengan estas prácticas comunes de marketing sigiloso, sobre todo en los videos dirigidos a niños pequeños, anotaron los investigadores.

"Los niños muy pequeños están siendo bombardeados con promociones de productos malsanos en YouTube y YouTube Kids, con frecuencia incrustadas en sus videos favoritos como accesorios o parte de la historia que disfraza la intención persuasiva", señaló la investigadora principal, Frances Fleming-Milici, directora de iniciativas de marketing del Centro Rudd.

"A medida que los niños de tan solo 3 años pasan cada vez más tiempo en estas plataformas, se deben promulgar políticas para protegerlos de esta comercialización sigilosa de productos que dañan su salud", agregó en un comunicado de prensa.

Google prohíbe la publicidad de alimentos y bebidas en YouTube Kids y durante los videos "hechos para niños", dijeron los investigadores.

Pero más de un tercio de los niños de 3 a 8 años que veían YouTube Kids veían marcas de alimentos incrustadas en videos e imágenes en miniatura, apuntaron los investigadores.

Además, ninguno de los videos incrustados con una marca de alimentos o bebidas reveló que una compañía de alimentos había patrocinado el contenido, como lo exige la FTC, dijeron los investigadores.

Más información

La Universidad de California-Irvine ofrece más información sobre cómo dirigirse a los niños como consumidores.

FUENTE: Universidad de Connecticut, comunicado de prensa, 25 de junio de 2025