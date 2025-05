Muchas personas mayores temen la cirugía de cataratas

MIÉRCOLES, 21 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos más infalibles de la medicina, con una tasa de éxito de hasta un 95 por ciento.

Sin embargo, muchas personas mayores no se someten a una cirugía de cataratas porque temen perder la vista, informaron los investigadores recientemente en The Journal of Clinical Ophthalmology.

Más de un tercio (36%) de un pequeño grupo de pacientes dijeron que temen la cirugía de cataratas, y más de la mitad de los citados específicamente se preocupan de que el procedimiento conduzca a la pérdida de la visión.

Estos temores no se basaban en una falta de conocimiento, sino en algo más primario, dijeron los investigadores.

"Encontramos que los pacientes que se beneficiarían de la cirugía entendieron razonablemente el procedimiento después de que los educamos", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal , la Dra. Lisa Kelly . "Pero incluso con explicaciones claras, a veces su miedo persistía".

Es directora de educación estudiantil de medicina en el Departamento de Oftalmología de la Universidad de Cincinnati.

Las cataratas se desarrollan cuando las proteínas del cristalino del ojo se descomponen y se agrupan, nublando el cristalino y provocando una visión borrosa o oscurecida, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Por lo general, es una afección relacionada con la edad. Aproximadamente la mitad de todas las personas que viven hasta los 90 años necesitarán cirugía de cataratas en algún momento, dice la Clínica Cleveland.

La cirugía de cataratas consiste en reemplazar un cristalino natural opaco por uno artificial transparente.

El procedimiento es rápido e indoloro, dice la Clínica Cleveland. Cada año, los cirujanos realizan más de 3 millones al año en los EE. UU.

A pesar de esto, estudios anteriores han mostrado que muchas personas son reacias a someterse a una cirugía de cataratas, apuntaron los investigadores.

Para explorar esto más a fondo, los investigadores encuestaron a 42 pacientes en la Clínica Oftalmológica Hoxworth de la Universidad de Cincinnati. Su edad promedio era de 66 años, y eran predominantemente personas negras.

Los investigadores teorizaron que la falta de alfabetización en salud podría hacer que las personas teman innecesariamente al procedimiento.

Sin embargo, descubrieron que ese no era el caso en absoluto: incluso cuando las personas entendían la cirugía de cataratas, algunas seguían temiendo perder la vista.

Proporcionar a los pacientes más información tampoco siempre fue útil.

"Sobrecargar a los pacientes con datos no necesariamente alivia sus preocupaciones", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Stephanie Hu, estudiante de medicina de cuarto año en la Universidad de Cincinnati.

En cambio, el estudio apunta a la importancia de un buen vínculo entre el médico y el paciente con una comunicación abierta, dijo Kelly.

"Sí, la educación del paciente es importante, pero no siempre es suficiente", dijo Kelly. "Lo que es igualmente importante es construir relaciones y confianza para ayudar a los pacientes a superar el miedo".

Dijo que es una lección importante para los médicos.

"Es un recordatorio de que nuestros pacientes son personas con miedos reales", dijo Kelly. "Nuestro papel es asociarnos con ellos en el cuidado de su salud".

Más información

La Clínica Cleveland ofrece más información sobre la cirugía de cataratas.

FUENTE: Universidad de Cincinnati, comunicado de prensa, 23 de abril de 2025