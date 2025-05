El dolor crónico de espalda puede esconder una enfermedad subdiagnosticada y progresiva

Cada primer sábado de mayo se conmemora el Día Mundial de la Espondiloartritis Axial, una enfermedad inflamatoria que afecta la columna (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada año, el primer sábado de mayo se celebra el Día Mundial de la Espondiloartritis Axial (EspAax), una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente la columna vertebral y las articulaciones sacroilíacas. Este día busca concientizar a la población sobre esta enfermedad y visibilizar el impacto físico, mental y emocional que tiene en la vida de quienes la padecen.

La espondiloartritis axial se caracteriza por ser una enfermedad progresiva que genera inflamación en las articulaciones que conectan la parte baja de la columna vertebral con la pelvis, conocidas como articulaciones sacroilíacas.

Esta inflamación provoca dolor persistente y rigidez en áreas como la zona lumbar, las caderas y los glúteos. Además, puede extenderse a otras partes del cuerpo, afectando tendones, ligamentos y otras articulaciones, lo que agrava los problemas de movilidad y el dolor crónico.

De acuerdo al Instituto Nacional de Artritis y enfermedades musculoesqueléticas y de la piel de Estados Unidos (NIAMS), si la espondiloartritis axial no recibe un tratamiento adecuado, puede derivar en una complicación conocida como espondilitis anquilosante (EA).

Las mujeres pueden recibir un diagnóstico tardío debido a la creencia errónea de que la enfermedad afecta sobre todo a varones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este trastorno se produce cuando los ligamentos paravertebrales se osifican y las articulaciones sacroilíacas se fusionan, lo que limita severamente la movilidad de la columna vertebral. La progresión de esta condición puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes, afectando tanto su capacidad física como su bienestar emocional.

La doctora Emilce Schneeberger, médica de planta de la Sección Reumatología y jefa del Departamento de Docencia e Investigación del Instituto de Rehabilitación Psicofísica de CABA (MN 84464) explicó: “Es muy frecuente que esta condición se presente en pacientes adultos jóvenes, menores de 45 años de edad. Por eso, cualquier paciente que experimente dolor lumbar de tipo inflamatorio, es decir, que empeora con el reposo y mejora con la actividad física, y que persista por más de tres meses, debería consultar a un reumatólogo.

El Día Mundial de la Espondiloartritis Axial busca no solo informar sobre los síntomas y las consecuencias de esta enfermedad, sino también promover un diagnóstico temprano y un manejo adecuado para prevenir complicaciones graves como la espondilitis anquilosante.

Principales síntomas

De acuerdo al NIAMS, “los síntomas más frecuentes de la espondilitis anquilosante son dolor y rigidez en la parte baja de la espalda o cadera. Con el tiempo, los síntomas también pueden aparecer en otras áreas de la columna vertebral”.

La espondiloartritis axial provoca inflamación en las articulaciones sacroilíacas, generando dolor y rigidez en la zona lumbar y las caderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas varían de persona a persona y suelen incluir:

Dolor lumbar persistente durante más de 3 meses;

Dolor y rigidez , que mejoran con la actividad y el ejercicio y empeoran con el descanso, especialmente rigidez nocturna y matutina que dura 30 minutos o más;

Dolor que responde bien a los antiinflamatorios no esteroides (por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, etc);

Dolor, rigidez e inflamación en otras articulaciones

La importancia de tomar conciencia

El lema del Día Mundial de la espondiloartritis axial de este año, propuesto por la Federación Internacional de la EspAax (ASIF, por sus siglas en inglés), es: “Átese los cordones para la espondilitis anquilosante”.

Esta patología puede comprometer tendones, ligamentos y otras articulaciones, agravando el dolor crónico y reduciendo la movilidad corporal (Imagen ilustrativa Infobae)

La campaña destaca los desafíos cotidianos de vivir con espondilitis anquilosante axial. Atarse los cordones es solo un ejemplo de un “desafío cotidiano”, explican en ASIF, e invitan a todos a comprender mejor y empatizar, al tiempo que inspira esfuerzos colectivos para mejorar la conciencia, el apoyo y la atención de los afectados.

La doctora Emilce Schneeberger afirmó que "la detección temprana y el tratamiento adecuado son fundamentales para controlar la enfermedad, detener el daño en las articulaciones, la progresión radiográfica y preservar la capacidad funcional, mejorando así la calidad de vida”.

Y añadió: “Además, es importante recordar que esta enfermedad es sistémica, lo que significa que puede afectar otros órganos y sistemas del cuerpo. Si no se controla adecuadamente, la inflamación persistente puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares, lo que hace aún más crucial acudir a un especialista para una evaluación y manejo oportuno ”.

Se recomienda acudir al reumatólogo si el dolor persiste por más de tres meses y mejora con la actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diagnóstico y factores de riesgo

El diagnóstico de la espondiloartritis axial experimentó una notable mejora en los últimos años, reduciendo el tiempo promedio de 7 años para identificar la enfermedad a aproximadamente 3,5 años.

Según datos proporcionados por la Sección de Reumatología del Instituto de Rehabilitación Psicofísica, este avance se atribuye a una mayor concientización sobre la enfermedad. Este cambio resulta crucial, ya que un diagnóstico temprano permite un mejor control de la actividad de la enfermedad, disminuye el riesgo de complicaciones graves y aumenta la eficacia de los tratamientos disponibles.

Particularmente, las mujeres pueden tener mayor demora en el diagnóstico, ya que existe una falsa creencia de que la espondiloartritis axial afecta, principalmente, a los hombres.

¿Qué factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad?

En Argentina, el 90,4% de los pacientes con espondilitis anquilosante presentan el gen HLA-B27, según datos de ASIF (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes familiares.

Antecedentes genéticos: por la presencia del gen HLA-B27. En Argentina, por ejemplo, la frecuencia de B27 en pacientes con espondilitis anquilosante fue de 90,4% versus tan sólo de 5,2% en controles años, según ASIF.

Edad: La mayoría de las personas presentan síntomas antes de los 45 años.

Sexo: Los hombres tienen más probabilidad de presentar progresión radiográfica a espondilitis anquilosante.

Otras manifestaciones: Esta enfermedad se asocia con la presencia de uveítis que se presenta como enrojecimiento ocular y trastornos de la visión de enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa).

El 64% de quienes padecen espondiloartritis axial sufre depresión y el 75% experimenta dificultades para acceder al empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Clínica Mayo, un diagnóstico tardío demora el acceso a un tratamiento adecuado de la enfermedad e impacta notablemente en la calidad de vida de los pacientes.

De acuerdo a datos de ASIF, el 64% de las personas con espondiloartritis axial sufre de depresión y el 75% tiene dificultades para encontrar trabajo.

“Sabemos que la mayoría de las personas pueden experimentar dolor de espalda en algún momento de su vida, pero hay ciertos aspectos que merecen nuestra atención. En el caso de la espondiloartritis axial, el dolor de espalda tiene características inflamatorias”, dijo la doctora Schneeberger.

Y continuó: “Por ejemplo, suele afectar a personas jóvenes y, lo que es importante, suele empeorar cuando están en reposo, especialmente por la noche, dificultando la calidad del sueño. Sin embargo, el dolor suele mejorar cuando hacen ejercicio, lo que ayuda a aliviar los síntomas. Es importante reconocer estas características para arribar a un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado”, destacó la experta.

El tratamiento escalonado comienza con antiinflamatorios no esteroides y puede incluir fármacos biológicos si los síntomas persisten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el tratamiento

El tratamiento tiene como propósito principal mejorar la calidad de vida de los pacientes, enfocándose en el manejo efectivo de los síntomas y signos asociados con la enfermedad.

De acuerdo a ASIF, los objetivos del tratamiento incluyen: “Aliviar los síntomas; ayudar a mantener una buena postura, flexibilidad y fuerza y evitar que la enfermedad progrese”.

“El tratamiento de la espondiloartritis axial se realiza de manera escalonada, dependiendo de la intensidad de los síntomas y cómo responde cada paciente. Es muy importante que quienes la padecen mantengan hábitos saludables, como una alimentación equilibrada, controlen su peso, dejen de fumar y hagan ejercicio regularmente" dijo la doctora.

Y continuó: “El primer paso en el tratamiento son los antiinflamatorios no esteroides (AINE), que no solo ayudan a aliviar el dolor, sino que también contribuyen a controlar la actividad de la enfermedad. Si los síntomas no mejoran, existen otras opciones terapéuticas, como los medicamentos biológicos y sintéticos dirigidos, que pueden marcar una gran diferencia en el pronóstico de estos pacientes. Hay evidencia sólida que respalda la efectividad de estos tratamientos en aliviar los síntomas, reducir la actividad de la enfermedad, detener el daño estructural mejorando la función y calidad de vida de quienes la padecen”, finalizó el profesional.

Cuidados y estilo de vida

Se recomienda seguir la dieta mediterránea, abundante en pescado azul, frutas, verduras, cereales integrales y aceite de oliva virgen extra (Imagen ilustrativa Infobae).

La Arthritis Foundation de Estados Unidos, brindó las siguientes recomendaciones para quienes padecen la enfermedad:

Llevar una dieta saludable. No existe una dieta específica para la espondilitis anquilosante axial. Sin embargo, consumir alimentos antiinflamatorios, como los de la dieta mediterránea, puede ser beneficioso. Comer abundante pescado azul, frutas, verduras, cereales integrales y aceite de oliva virgen extra. Limitar el consumo de carnes rojas, azúcar y alimentos procesados.

Evitar fumar. Fumar empeora la salud general y puede acelerar la actividad de la enfermedad y el daño articular. También puede dificultar la respiración. Consultar con el médico sobre cómo dejar de fumar.

Mantener una buena postura. Una buena postura puede ayudar a aliviar el dolor y la rigidez. Ajustar la altura del monitor o escritorio de la computadora para que la pantalla esté a la altura de los ojos. Apoyar los pies firmemente en el suelo. Evitar permanecer en posiciones apretadas o encorvadas. Alternar entre estar de pie y sentado, y usar u almohadón para apoyar la espalda. Tener cuidado con el “cuello de mensajes de texto” cuando el uso del teléfono móvil sea constante. Estirarse.

Los ejercicios de estiramiento , especialmente después de un baño o ducha caliente, pueden ayudar a aliviar el dolor y la rigidez.

Controlar el ritmo. En los días difíciles, manejar las actividades y tomar descansos cortos a lo largo del día para controlar la fatiga.