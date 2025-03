Los impactantes beneficios para la salud de ser abuelo

Hasta el 44 % de los abuelos europeos apoyan el cuidado regular de los nietos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de los abuelos en las familias modernas ha evolucionado significativamente, alejándose de los estereotipos tradicionales de personas mayores, sedentarias y desconectadas.

Según un análisis publicado por The Telegraph, la transición a la abuelidad tiene un impacto positivo en la salud física y mental de los abuelos.

Estudios recientes y datos demográficos subrayan cómo esta etapa de la vida puede ser una fuente de satisfacción, longevidad y conexión intergeneracional.

Los estilos de crianza entre generaciones generan tensiones en algunas familias modernas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno es especialmente relevante en un contexto donde las personas mayores enfrentan desafíos físicos y cognitivos, como problemas de sueño, disminución de energía y, en algunos casos, signos iniciales de deterioro cognitivo.

Un estudio de 2020 realizado por la University College London reveló que las mujeres que se convierten en abuelas por primera vez experimentan un aumento en la satisfacción con la vida y una disminución en los niveles de depresión, en comparación con aquellas que no tienen nietos.

Según contó a Telegraph, el doctor Giorgio Di Gessa, líder de la investigación, cuidar de los nietos proporciona una gratificación emocional y un sentido de utilidad, fortaleciendo las relaciones intergeneracionales y promoviendo el bienestar mental.

La cifra de abuelos global crece con el aumento en esperanza de vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Psychology Today destacó que los abuelos que participan activamente en el cuidado de sus nietos tienen tasas de mortalidad un 37 % más bajas, según el Estudio de Envejecimiento de Berlín.

La pandemia y su impacto en los abuelos

El papel de los abuelos en el cuidado de los nietos se vio profundamente afectado durante la pandemia de COVID-19. Según The Telegraph, más de un tercio de los abuelos que dejaron de cuidar a sus nietos durante los primeros nueve meses de la pandemia reportaron niveles elevados de síntomas depresivos, como insomnio y tristeza, en comparación con el 26 % de aquellos que continuaron brindando cuidado.

Las mujeres abuelas gozan de mayor satisfacción personal según la University College London (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio también resultó en una menor satisfacción con la vida y una calidad de vida reducida, lo que resalta la importancia del contacto intergeneracional para el bienestar emocional.

Por otro lado, Psychology Today destacó que los cambios demográficos, como el aumento de la esperanza de vida global de 51 a 72 años desde 1960 y la disminución de la tasa de natalidad, han incrementado la proporción de abuelos en relación con los niños.

Este fenómeno refuerza la importancia de los abuelos como figuras centrales en las familias modernas.

La abuelidad ofrece beneficios físicos, emocionales y económicos, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la transición a la abuelidad no está exenta de desafíos. Según The Telegraph, las diferencias en estilos de crianza entre generaciones pueden generar tensiones. Por ejemplo, algunos padres pueden sentirse incómodos al observar una paciencia en sus propios padres que no experimentaron durante su infancia.

Además, los abuelos enfrentan el temor de cruzar límites invisibles al ofrecer consejos sobre crianza, especialmente en un contexto donde las prácticas han cambiado significativamente con el tiempo.

La resiliencia emocional se fortalece mediante lecciones intergeneracionales compartidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio del National Institutes of Health (NIH) profundizó en los efectos de la abuelidad en el bienestar de las personas mayores. Según los resultados, convertirse en abuelo tiene un impacto positivo en el bienestar, especialmente en las mujeres que se convierten en abuelas por primera vez a través de sus hijas.

Sin embargo, este efecto es más pronunciado en el período cercano al nacimiento del nieto, lo que sugiere que los beneficios emocionales pueden ser temporales.

La pandemia afectó emocionalmente a abuelos al interrumpir la relación con sus nietos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también destacó que tener nietos adicionales no afecta significativamente el bienestar de los abuelos.

Más allá de los beneficios emocionales y físicos, los abuelos desempeñan un papel crucial en la transmisión de valores y lecciones de vida.

Según Psychology Today, los abuelos pueden enseñar a sus nietos y a sus propios hijos adultos que la vida está llena de altibajos, y que las dificultades no definen permanentemente el futuro. Este enfoque, conocido como la narrativa familiar oscilante, refuerza la resiliencia y la unidad familiar.

Los nietos generan un gran amor y admiración hacia sus abuelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo donde la longevidad y las dinámicas familiares están cambiando, la abuelidad emerge como una etapa vital que no solo beneficia a los nietos, sino también a los propios abuelos. Tal como concluyó The Economist, “la era de los abuelos ha llegado”.