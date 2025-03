Una infección vaginal común debe tratarse como una ITS, según un estudio

LUNES, 10 de marzo de 2025 (HealthDay News) -- Una infección vaginal común que afecta a casi 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo debería reclasificarse como una infección de transmisión sexual (ITS), sugiere un estudio reciente.

La vaginosis bacteriana (VB) ahora se trata como un problema de salud de las mujeres, pero los investigadores informaron el 5 de marzo en The New England Journal of Medicine que tratar a las parejas masculinas junto con las pacientes femeninas redujo las tasas de recurrencia en un 60%.

Los hallazgos sugieren que la vaginosis bacteriana se transmite sexualmente, lo que significa que tratar solo a las mujeres puede no ser suficiente para prevenir la reinfección.

"Nuestro ensayo ha demostrado que la reinfección de las parejas está causando gran parte de la recurrencia de la VB que experimentan las mujeres, y proporciona evidencia de que la VB es de hecho una ITS", dijo a CNN en un correo electrónico la autora principal Catriona Bradshaw, profesora del Centro de Salud Sexual de Melbourne de la Universidad de Monash, en Australia.

La vaginosis bacteriana se produce cuando se altera el equilibrio de las bacterias en la vagina. Los síntomas pueden incluir picazón, dolor al orinar, secreción vaginal inusual y un olor desagradable, aunque muchas mujeres no tienen ningún síntoma.

La vaginosis bacteriana es más que solo incómoda: también puede plantear graves riesgos para la salud si no se trata.

Aumenta el riesgo de contraer el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También puede causar enfermedad inflamatoria pélvica, que puede provocar infertilidad.

"Observamos cambios muy significativos en una variedad de marcadores inflamatorios, células inflamatorias y enzimas y productos bacterianos que resultan en daño al epitelio, el revestimiento del tracto reproductivo", añadió Bradshaw.

Los médicos suelen recetar un tratamiento de antibióticos de una semana para tratar la vaginosis bacteriana. Sin embargo, las investigaciones muestran que para la mitad de todas las mujeres, la infección regresa después del tratamiento.

En un ensayo clínico australiano, 164 parejas monógamas se dividieron en dos grupos. En un grupo, ambos miembros de la pareja fueron tratados con antibióticos orales, mientras que los hombres también se aplicaron un antibiótico tópico en el pene dos veces al día.

En el otro grupo, solo las mujeres fueron tratadas.

Los resultados fueron claros: las mujeres cuyas parejas también recibieron tratamiento tenían un 60 por ciento menos de probabilidades de experimentar una reinfección en comparación con aquellas cuyas parejas no recibieron tratamiento.

"Las bacterias que causan la vaginosis bacteriana pueden localizarse en los hombres, sobre todo en la piel del pene y también en la uretra", señaló en un comunicado de prensa la autora principal, Lenka Vodstrcil, investigadora principal del centro de Melbourne.

"Esto sugiere que es probable que la vaginosis bacteriana se transmita sexualmente, y por eso tantas mujeres la recuperan tras el tratamiento", añadió.

Los investigadores terminaron el estudio antes de tiempo porque los beneficios de tratar a ambos miembros de la pareja se hicieron evidentes muy rápidamente.

Si la vaginosis bacteriana se reclasifica como una ITS, podría cambiar la forma en que los médicos abordan el tratamiento, exigiéndoles que informen a sus parejas masculinas de su papel en la infección que vuelve a ocurrir.

Esto supondría un "cambio de paradigma" y requeriría que los médicos animaran a la pareja masculina de una mujer a compartir su responsabilidad en la transmisión y el tratamiento, según un editorial publicado junto con el estudio.

"También requerirá la voluntad de las parejas masculinas de comprometerse a tomar medicamentos tanto orales como tópicos, una vez que su pareja femenina le notifique que tiene vaginosis bacteriana y que probablemente se transmita sexualmente", señaló el editorial.

Christina Muzny, profesora de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham, y el Dr. Jack Sobel, profesor de enfermedades infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, en Detroit.

Los investigadores informaron que los participantes masculinos del estudio no tuvieron problemas para completar el tratamiento con antibióticos.

"Ahora hemos usado este medicamento en cerca de 300 hombres, y no hemos tenido ningún reporte de que los efectos secundarios del medicamento les impida tomarlo", anotó Bradshaw.

El centro de Melbourne ya ha cambiado sus protocolos de tratamiento para incluir a las parejas masculinas cuando se detecta VB. Los investigadores también han desarrollado un sitio web para profesionales de la salud y parejas interesadas en tratar a ambos miembros de la pareja.

"Los cambios en las directrices de tratamiento nacionales e internacionales siempre llevan tiempo, por lo que sentimos la obligación de proporcionar información precisa en línea y descargable", concluyó Bradshaw.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la vaginosis bacteriana.

FUENTE: CNN, 6 de marzo de 2025