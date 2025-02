El Ministerio de Salud argentino alertó sobre el aumento de casos de hepatitis A en todo el país

El crecimiento de casos de hepatitis A en el último tiempo forzó al Ministerio de Salud a emitir un comunicado sanitario (Foto: UNAM)

La hepatitis A, una infección hepática sumamente contagiosa causada por un virus que causa inflamación del hígado y afecta su funcionamiento, se convirtió en una preocupación para las autoridades de salud de Argentina.

Es por eso que el último 19 de febrero, la cartera sanitaria nacional emitió un comunicado en el que advirtió que, “ante el incremento de casos confirmados de hepatitis A en menores de 20 años y una mayor afectación en varones de 20 a 39 años, en un contexto de cambio en el perfil epidemiológico de la enfermedad, el Ministerio de Salud enfatiza la importancia de fortalecer las medidas de prevención, con especial foco en la vacunación, la notificación oportuna de casos y la adecuada derivación de muestras al laboratorio de referencia”.

E instó a los equipos de salud a verificar la cobertura de inmunización en poblaciones susceptibles y reforzar las estrategias de control y vigilancia.

La comunicación epidemiológica de la cartera sanitaria nacional

Las autoridades señalaron que desde 2005, con la incorporación de la vacuna contra la hepatitis A al año de vida en el Calendario Nacional de Vacunación, la incidencia y morbimortalidad de la enfermedad han disminuido drásticamente.

“Gracias a esta estrategia, Argentina se ha convertido en un país de endemicidad baja. A pesar de la reducción general de casos, se han registrado brotes esporádicos en los años 2009, 2012, 2014 y 2018. En los últimos años, estos brotes han afectado principalmente a adultos de entre 20 y 39 años, con una distribución por sexo que muestra una tasa cuatro veces mayor en varones que en mujeres”, señaló el Ministerio.

Y agregó: “Durante el quinquenio 2019-2023, se notificó un promedio de 31 casos anuales, con un mínimo de 10 en 2021 y un máximo de 55 en 2022. En 2024, se confirmaron 69 casos, superando el umbral de alerta a partir de la semana 39. Desde el inicio de 2025, la cantidad de casos confirmados notificados ha sido superior a los valores esperados”, señala el documento.

La hepatitis A es una inflamación hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA), cuya transmisión ocurre principalmente por vía fecal-oral (Freepik)

Esta situación motivó a la Sociedad Argentina de Epidemiología (SADI) a emitir hoy un alerta epidemiológico por brote de hepatitis A, en el que destacan un aumento de la enfermedad en adultos jóvenes con predominio de varones. “Se enfatiza la importancia de fortalecer las medidas de prevención, la vacunación, la notificación oportuna de casos y la adecuada derivación de muestras al laboratorio de referencia”, destacó la SADI.

La doctora Gabriela Poblete (MN 137567), médica infectóloga y patóloga, especialista en enfermedades infecciosas, sostuvo a Infobae que el alerta corresponde a la identificación del doble de casos promedio el año pasado de los registrados en años anteriores. “Veníamos de 20 a 55 casos, con 31 de promedio entre los años 2019 a 2023. Y luego saltamos a 69 en 2024. Con la suma de que también ya en 2025 se superaron los casos registrados en 2024 para esta altura del año”, sostuvo la, además, coordinadora de la Comisión de Hepatitis de SADI.

Y advirtió que el foco del comunicado de aumento de casos de hepatitis A que hace el Ministerio está puesto en los adultos jóvenes varones que tienen relaciones sexuales con otros varones.

“Respecto de la distribución por grupos de edad, durante el periodo 2019-2024, se observó mayor afectación en el grupo de 20 a 39 años con el 55% de los casos (123), seguido en el grupo de mayores de 40 años con el 27% (61). Posterior al periodo de la pandemia de Covid-19, se observa un aumento de las tasas en todos los grupos, y más marcado en los grupos previamente mencionados, alcanzando en 2024 la mayor tasa del periodo el grupo de 20 a 39 años con 0,35 c/ 100 mil habitantes”, se describe en el informe del Ministerio de Salud.

Crecimiento de la hepatitis A en 2025

En 2024 se reportaron 69 pacientes cuando el promedio anual era de 31. (Sistema Metropolitano de La Solidaridad-SISOL)

“En lo que respecta al año en curso, hasta la semana seis se notificaron 24 casos de hepatitis A, de los cuales doce cumplen con los criterios de laboratorio de caso confirmado de hepatitis A. De los 12 casos, 7 se encuentran en región Centro (CABA, Córdoba y Santa Fe), el resto en Salta, Formosa y Chubut. Respecto de la edad, 5 corresponden al grupo etario menores de 20 años, 5 corresponden al de 20 a 39 años y los 2 restantes a mayores de 40 años. La distribución por sexo, al igual que años anteriores, presenta una mayor afectación masculina (7). De los casos registrados en menores de 20 años (rango de edad: 5 a 12 años), 2 corresponden a la provincia de Formosa, 2 a la provincia de Salta y 1 caso a la provincia de Santa Fe. Tres de los cinco casos no contaban con antecedentes de vacunación, uno de ellos corresponde a un paciente extranjero”, se describe en el comunicado epidemiológico.

Asimismo, se destaca: “Uno de los casos con antecedente de vacunación había recibido una dosis en 2019 en contexto de desnutrición, aunque no se pudo corroborar, y el otro había sido inmunizado recientemente como parte de una estrategia de bloqueo. Con respecto a los antecedentes de vacunación de los casos confirmados, los programas de inmunización de las provincias afectadas, están realizando monitoreos de vacunación, recupero de esquemas atrasados y medidas de bloqueo en los contactos estrechos”.

“A partir de 2005, con la incorporación de la vacuna contra la hepatitis A al año de vida en el Calendario Nacional de Vacunación, la incidencia y morbimortalidad de la enfermedad han disminuido drásticamente. Pero la mayoría de la población no está inmunizada. Por eso debe redoblar los cuidados que consisten en consumir agua potable, alimentos seguros bien lavados, higienizarse las manos con frecuencia, limpiar con lavandina y también practicar sexo con preservativo o campo de látex para minimizar los riesgos de contagio”, sostuvo Poblete.

Ante la incidencia y morbimortalidad de esta enfermedad, desde 2005, se incorporó la vacuna al año de vida en el Calendario Nacional de Vacunación. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa)

Vía de transmisión de la hepatitis A

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis A es una inflamación hepática causada por el virus de la hepatitis A (VHA) y “se transmite principalmente por vía fecal-oral, es decir, cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada”, o bien “por contacto físico estrecho con una persona infectada —por ejemplo, mediante el sexo bucoanal—, pero no se propaga por contacto fortuito”.

Su propagación está estrechamente vinculada a condiciones sanitarias deficientes, consumo de agua y alimentos no seguros y prácticas de higiene inadecuadas. A diferencia de las hepatitis B y C, la hepatitis A no evoluciona hacia la enfermedad hepática crónica. Sin embargo, puede generar síntomas incapacitantes y, en casos raros, provocar hepatitis fulminante (insuficiencia hepática aguda), una condición potencialmente mortal.

Antes de la vacunación obligatoria, la enfermedad era al principal causa de trasplante en niños (Foto: especial)

En Argentina, antes de la introducción de la vacunación sistemática, la hepatitis A fue la principal causa de hepatitis fulminante en niños menores de 10 años, requiriendo en algunos casos trasplante hepático, con el último registrado en 2007.

El virus de Hepatitis A (HAV) es un virus RNA que se ha clasificado en el género Hepatovirus, miembro de la familia Picornaviridae. El ser humano es reservorio del virus y, en raras ocasiones, primates no humanos. El patógeno tiene un período de incubación de 15 a 50 días, dependiendo del inóculo y el individuo; el promedio es de 28 a 30 días.

“Considerando que los nuevos brotes esporádicos, se produjeron con mayor foco en hombres que tienen sexo con hombres, las prácticas sexuales bucoanales, representan un riesgo. La higiene adecuada, incluyendo el lavado de manos, es fundamental para prevenir la infección. Asimismo, el uso de método de barrera reduce significativamente el riesgo de contagio”, concluyó el Ministerio.