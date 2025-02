¿Perdiste tu registro de vacunación? A continuación, te explicamos cómo localizarlo

LUNES, 24 de febrero de 2025 (HealthDay News) -- Con los casos de sarampión en aumento y la temporada de gripe sobrecargando los hospitales del país, los expertos en salud instan a los adultos a verificar su estado de vacunación y a recibir las vacunas que falten.

Los expertos en salud están de acuerdo en que las vacunas son la mejor defensa contra muchas infecciones, pero hacer un seguimiento de las vacunas recibidas hace décadas puede ser un desafío.

"Si eres un adulto de 57 años como yo, estoy seguro de que mi pediatra ya no está", dijo Daniel Salmon, profesor de salud internacional en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, a The Washington Post. "Para muchos adultos, especialmente los adultos mayores, es posible que no haya una sola fuente para su registro de vacunación".

Los expertos tienen algunos consejos para rastrear tu historial de vacunas:

Pregúntale a tu proveedor de atención médica. Muchas clínicas mantienen registros de vacunación o pueden aconsejar sobre la falta de vacunas en función de su edad y antecedentes de salud.

Consulta los registros estatales de vacunas. Algunos estados y ciudades importantes tienen bases de datos de vacunas, aunque pueden estar incompletas.

Ponte en contacto con proveedores anteriores. Los médicos, las escuelas, las universidades e incluso los empleadores anteriores, como las fuerzas armadas, pueden tener documentación de vacunación.

"Tenemos un sistema de atención médica realmente fragmentado", dijo Salmon, lo que hace que los registros estén dispersos y sean difíciles de acceder.

Si no se pueden encontrar registros, los análisis de sangre pueden detectar anticuerpos para ciertas enfermedades, como el sarampión, las paperas y la rubéola.

En caso de duda, no está de más recibir otra dosis de una vacuna, dijo a The Post la Dra. Priya Sampathkumar, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Mayo.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. recomiendan estas vacunas para adultos:

COVID: Una vez al año para la mayoría; Dos dosis para adultos mayores de 65 años.

Influenza: Una vez al año, especialmente durante la temporada de gripe.

Virus respiratorio sincitial (VRS): Para adultos de 75+, mujeres embarazadas y adultos en riesgo de 60 a 74 años.

Tétanos, difteria, tos ferina (Tdap): Cada 10 años, durante el embarazo, si te expones a una herida punzante o si vas a estar cerca de un bebé recién nacido.

Sarampión, paperas, rubéola (MMR): Al menos una dosis para los adultos que no tienen inmunidad.

Varicela (varicela): Dos dosis si no hay evidencia de inmunidad.

Zóster recombinante (culebrilla): Dos dosis para adultos mayores de 50 años.

Los expertos recomiendan consultar la guía de viaje de los CDC para conocer las recomendaciones de vacunas específicas de cada país si planea viajar al extranjero.

¿Es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe?

Absolutamente no, dijeron los expertos. La temporada de gripe de este año es particularmente grave, y es probable que el virus se propague hasta mayo, explicó Sampathkumar.

"Definitivamente consíguelo ahora si no lo has hecho", dijo a The Post Emily Smith, profesora asociada de salud global en la Facultad de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington. "Podría salvarlo de contraer una segunda ronda de gripe este año".

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre las vacunas y las inmunizaciones.

FUENTE: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. The Washington Post, informe de los medios, 21 de febrero de 2025