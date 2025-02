El agua y la leche natural son las bebidas más saludables para los niños

VIERNES, 21 de febrero de 2025 (HealthDay News) -- ¿Tiene leche? Resulta que la leche de vaca, el agua y un poco de jugo de verduras siguen siendo las mejores opciones de bebida para niños y adolescentes.

Ese es el consenso de los expertos que recientemente emitieron recomendaciones de bebidas saludables para niños y adolescentes de 5 a 18 años.

El panel de expertos, convocado por Healthy Eating Research, un programa nacional de la Fundación Robert Wood Johnson, incluyó a miembros de la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics), la Academia Americana de Odontología Pediátrica (American Academy of Pediatrics), la Academia Americana de Pediatría (American Heart Association) y la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

Sus recomendaciones siguen a una revisión de cinco meses de la literatura científica, según The Washington Post.

Como era de esperar, el panel dijo que el agua debería ser "la bebida principal para satisfacer las necesidades de hidratación", con una ingesta diaria recomendada que oscila entre 16 y 88 onzas, dependiendo de la edad y el sexo del niño.

El agua del grifo, escribió el panel, es preferida porque es asequible, ecológica y, a menudo, tiene fluoruro agregado para prevenir la caries dental.

La leche pasteurizada natural, preferiblemente baja en grasa o sin grasa, también se recomendó por sus nutrientes esenciales.

El panel dijo que el jugo 100% de fruta o vegetal es aceptable, pero debe limitarse debido a su alto contenido calórico.

El panel también dijo que las leches vegetales, como la de almendras o la de avena, carecen de nutrientes clave y solo deben reemplazar a los lácteos si es médicamente necesario.

Dijo que la leche saborizada y azucarada debe evitarse o limitarse.

Las bebidas endulzadas con azúcar, como los refrescos y las bebidas deportivas, "no se recomiendan como parte de una dieta saludable para los niños y adolescentes", concluyó el panel.

Las bebidas con cafeína, que pueden alterar el sueño, la salud mental y la salud del corazón, tampoco se recomiendan.

"Elegir bebidas saludables para los niños es tan importante como elegir alimentos saludables", señaló en un comunicado de prensa Amy Reed, dietista pediátrica y vocera de la Academia de Nutrición y Dietética (Academy of Nutrition and Dietetics).

