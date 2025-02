¿Cuándo es el momento adecuado para cambiar la almohada?

Aunque no tengan fecha de caducidad, existen algunas razones importantes para considerar reemplazar las almohadas periódicamente

El desgaste de las almohadas no solo afecta su apariencia, sino también su funcionalidad. Algunos usuarios descubrieron que ciertos fabricantes incluyen fechas de caducidad en sus productos, lo que ha generado preguntas sobre si las almohadas realmente “vencen”. Aunque técnicamente no caducan como los alimentos o los medicamentos, existen razones importantes para considerar reemplazarlas periódicamente. Según la Fundación Nacional del Sueño, la mayoría de las almohadas deben reemplazarse cada dos años. Esto se debe a que, con el tiempo, las almohadas acumulan ácaros del polvo, células muertas de la piel y alérgenos, además de perder soporte estructural, lo que puede afectar la calidad del sueño.

Las almohadas desempeñan un papel crucial en el descanso nocturno, ya que deben proporcionar soporte adecuado a la cabeza y al cuello durante varias horas. Sin embargo, con el tiempo, estas pueden perder su forma, acumular suciedad y convertirse en un hábitat para ácaros del polvo y otros contaminantes. Este deterioro puede pasar desapercibido hasta que se compara con una almohada nueva o de mejor calidad, como las que se encuentran en hoteles.

La vida útil de una almohada: ¿cuánto tiempo es suficiente?

La mayoría de las almohadas tienen una vida útil de aproximadamente dos años (Freepik)

De acuerdo con algunos expertos en sueño, la mayoría de las almohadas tienen una vida útil de aproximadamente dos años. Este período permite aprovechar al máximo su funcionalidad antes de que comiencen a hundirse o a perder su capacidad de soporte. Sin embargo, esta no es una regla estricta. Una forma sencilla de evaluar si una almohada necesita ser reemplazada es prestar atención a las señales que da el cuerpo. Si al despertar se siente rigidez o dolor en el cuello, es probable que la almohada ya no esté cumpliendo su función.

Otra prueba recomendada por los especialistas, es la llamada “prueba del zapato”. Consiste en doblar la almohada por la mitad y colocar un zapato encima. Si la almohada no recupera su forma original y permanece doblada, es una señal clara de que ha perdido su funcionalidad y debe ser reemplazada.

El impacto de la suciedad y los ácaros en las almohadas

Un estudio publicado recientemente en Allergy, Asthma & Immunology Research destacó que las almohadas albergan una gran cantidad de ácaros del polvo y pueden convertirse en focos de exposición a alérgenos. Esto puede ocasionar problemas respiratorios o empeorar alergias preexistentes.

Además del desgaste estructural, las almohadas también enfrentan problemas relacionados con la acumulación de suciedad. Los aceites naturales de la piel, la caspa, los productos de higiene personal y otros contaminantes pueden manchar las almohadas con el tiempo, dándoles un tono amarillento. Este cambio de color no solo es antiestético, sino que también puede ser un indicativo de la presencia de ácaros del polvo y otros irritantes que pueden desencadenar alergias.

Aunque algunas almohadas pueden ser lavadas para eliminar la suciedad, no todas son aptas para este proceso. Las almohadas de poliéster, por ejemplo, suelen ser lavables, pero las de espuma viscoelástica y látex generalmente no lo son. En estos casos, la limpieza localizada puede ser una opción, aunque no siempre es suficiente para eliminar completamente los contaminantes acumulados.

Diferencias en la durabilidad según el material

Las almohadas también enfrentan problemas relacionados con la acumulación de suciedad (Foto: Captura)

La durabilidad de una almohada también depende del material con el que está fabricada. Las almohadas de poliéster suelen ser las menos resistentes, con una vida útil que puede ser tan corta como un año. Por otro lado, las almohadas de plumón pueden durar hasta tres años si se cuidan adecuadamente.

Para prolongar la vida útil de las almohadas de plumón, es recomendable lavarlas regularmente y secarlas en la secadora cada pocas semanas. Este proceso no solo ayuda a mantener su esponjosidad, sino que también elimina la humedad acumulada y reduce la presencia de ácaros del polvo.

¿Es necesario seguir las recomendaciones al pie de la letra?

Aunque las pautas generales sugieren reemplazar las almohadas cada dos años, esto no es una regla absoluta. Si una persona se siente cómoda y descansada con una almohada más antigua, no hay problema en seguir utilizándola, siempre y cuando se mantenga limpia. Incluso en estos casos, es importante lavar la almohada regularmente para evitar la acumulación de suciedad y alérgenos.

En última instancia, el cuidado y la atención a las señales del cuerpo son clave para determinar cuándo es el momento adecuado para cambiar una almohada. Aunque no “caducan” en el sentido estricto de la palabra, su deterioro puede afectar la calidad del sueño y, en consecuencia, el bienestar general.