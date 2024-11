Estar en forma aeróbicamente puede reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas

Las personas con mejor aptitud cardiorrespiratoria presentan menos riesgos de desarrollar demencia, según un análisis de 12 años con más de 61.000 participantes (Imagen ilustrativa Infobae)

En una era donde las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras formas de demencia afectan a millones de personas, un nuevo estudio trae esperanza al destacar un vínculo entre el ejercicio aeróbico y la salud cerebral. Investigadores han descubierto que mantener una alta aptitud cardiorrespiratoria no solo mejora el rendimiento cognitivo, sino que también reduce significativamente el riesgo de desarrollar demencia en el futuro. Este hallazgo subraya la importancia de incorporar la actividad física en la rutina diaria, especialmente en la mediana edad.

El estudio, publicado en la revista científica British Journal of Sports Medicine, analizó datos de más de 61.000 personas de entre 39 y 70 años como parte de un seguimiento longitudinal de 12 años. Según los resultados, los participantes con mayor aptitud cardiorrespiratoria mostraron un 35% menos de probabilidad de desarrollar Alzheimer, incluso en aquellos con predisposición genética a esta enfermedad.

“Nuestros hallazgos destacan el papel crucial de la aptitud cardiovascular en la prevención del deterioro cognitivo, incluso entre quienes tienen un alto riesgo genético”, señaló Weili Xu, autora principal del estudio e investigadora del Karolinska Institute de Suecia. El análisis no solo reafirma los beneficios generales del ejercicio, sino que también enfatiza cómo pequeñas mejoras en la forma física pueden tener un impacto profundo en la salud del cerebro.

Investigadores subrayan que el ejercicio aeróbico puede retrasar la aparición de la demencia en año y medio, resaltando beneficios acumulativos sobre la cognición

Los resultados del estudio revelan que una alta aptitud cardiorrespiratoria, desarrollada a través de actividades aeróbicas como correr, nadar o caminar a paso rápido, puede retrasar el inicio de la demencia en aproximadamente 1,5 años en promedio. Además, se encontró que los participantes con mejor condición física también tenían una mejor función cognitiva global al inicio del seguimiento, lo que indica que los beneficios son acumulativos a lo largo del tiempo.

La aptitud cardiorrespiratoria, definida como la capacidad del corazón y los pulmones para suministrar oxígeno de manera eficiente a los músculos durante el ejercicio, disminuye naturalmente con la edad. Sin embargo, esta reducción puede ser contrarrestada a través de la actividad física regular. “El ejercicio actúa como un ‘medicamento milagroso’ para el cerebro”, afirmó el neurólogo preventivo Dr. Richard Isaacson, quien no participó en el estudio.

El efecto protector del ejercicio es aún más significativo en personas con predisposición genética al Alzheimer, una enfermedad influenciada en parte por factores hereditarios. Los hallazgos sugieren que mantener una buena forma física puede mitigar en un 35% el riesgo asociado con los genes de esta condición.

El corazón y el cerebro, una conexión vital

La investigación refuerza la conexión entre la salud cardiovascular y la salud cerebral, un vínculo respaldado por numerosos estudios previos. Las personas con baja aptitud cardiorrespiratoria suelen presentar más casos de hipertensión, diabetes y obesidad, condiciones que afectan negativamente los vasos sanguíneos del cerebro y aceleran el deterioro cognitivo.

Las conexiones entre la salud del corazón y del cerebro son avaladas por diversos estudios, siendo claves en la prevención de enfermedades neurodegenerativas (Imagen ilustrativa Infobae)

De hecho, el estudio propone que los mismos factores de riesgo que contribuyen a las enfermedades cardíacas también están relacionados con el desarrollo de la demencia vascular y el Alzheimer. Este hallazgo resalta la importancia de adoptar un enfoque preventivo para proteger tanto el corazón como el cerebro.

“Esta conexión corazón-cerebro es fundamental para el futuro”, afirmó Dr. Valentin Fuster, cardiólogo y presidente del Mount Sinai Fuster Heart Hospital, en una declaración separada. Según Fuster, los efectos beneficiosos del ejercicio sobre los vasos sanguíneos cerebrales pueden ayudar a prevenir tanto el daño estructural como los procesos inflamatorios asociados con las enfermedades neurodegenerativas.

Una estrategia accesible y efectiva

La actividad física regular no solo mejora la aptitud cardiorrespiratoria, sino que también contribuye a la estabilización del estado de ánimo, el control del peso y un mejor descanso nocturno. Para alcanzar estos beneficios, los expertos recomiendan realizar ejercicios aeróbicos de intensidad moderada, como caminar rápido o bailar, durante al menos 150 minutos a la semana.

Invertir en ejercicio no solo beneficia al cerebro, sino que se traduce en mejoras en la calidad de vida y en la salud general, reafirma la investigación (Imagen ilustrativa Infobae)

El estudio señala que incluso niveles moderados de mejora en la condición física pueden tener un impacto significativo. “Cada paso cuenta”, comentó Weili Xu, quien destacó que el objetivo no es alcanzar niveles de atleta, sino mantener una actividad constante que desafíe al cuerpo de forma saludable.

En un contexto donde las enfermedades neurodegenerativas no tienen cura definitiva, estos hallazgos ofrecen una herramienta poderosa para la prevención. Invertir en actividad física no solo beneficia al cerebro, sino que también mejora la calidad de vida general. “Genes no es destino”, recordó Richard Isaacson, enfatizando que nuestras elecciones diarias pueden marcar la diferencia.

El mensaje es claro: nunca es demasiado tarde para empezar a moverse. En un momento donde la carga global de demencia sigue aumentando, la actividad física se posiciona como un recurso accesible, efectivo y respaldado por la ciencia para proteger la salud cerebral y garantizar un envejecimiento saludable.