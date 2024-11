Las tasas de ansiedad y depresión aumentan entre los estadounidenses, especialmente entre los jóvenes

JUEVES, 7 de noviembre de 2024 (HealthDay News) -- Las tasas de ansiedad y depresión entre los adultos de EE. UU., sobre todo entre los más jóvenes, siguen aumentando, muestran los datos federales más recientes.

Casi 1 de cada 5 adultos (18.2%) reportaron problemas de ansiedad en 2022, frente a un 15.6 por ciento en 2019, reportaron Emily Terlizzi y Benjamin Zablotsky, investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.

En cuanto a la depresión, las tasas entre los adultos aumentaron de un 18.5 a un 21.4 por ciento durante el mismo periodo, encontró la encuesta reciente.

Los adultos jóvenes fueron los más afectados: más de una cuarta parte (26.6 por ciento) de las personas de 18 a 29 años dijeron que habían luchado con síntomas de ansiedad en las dos semanas anteriores, en comparación con alrededor de un 21 por ciento de los que tenían entre 30 y 44 años, poco menos del 16 por ciento entre los de 45 a 64 años, y un 11.2 por ciento entre las personas de 65 años o más.

Para casi un 10 por ciento de los adultos jóvenes, su ansiedad se calificó como moderada o grave, anotaron los investigadores.

Las tendencias relacionadas con la edad fueron similares para la depresión: casi el 27 por ciento de los adultos jóvenes encuestados dijeron que se habían sentido deprimidos en algún momento durante las últimas dos semanas, y que las tasas disminuyeron con el aumento de la edad. La tasa entre los mayores, por ejemplo, fue del 18,6%.

Para casi el 10 por ciento de los adultos jóvenes, los síntomas de depresión se calificaron como moderados o graves.

Ninguna de estas estadísticas sorprenderá a los expertos en salud. En 2021, el cirujano general de EE. UU., el Dr. Vivek Murthy, emitió un informe en el que describía una "crisis" de salud mental entre los jóvenes estadounidenses.

"Los jóvenes son bombardeados con mensajes a través de los medios de comunicación y la cultura popular que erosionan su sentido de autoestima, diciéndoles que no son lo suficientemente guapos, lo suficientemente populares, lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente ricos", escribió Murthy en el informe. "Eso se produce cuando el progreso en temas legítimos y angustiantes como el cambio climático, la desigualdad de ingresos, la injusticia racial, la epidemia de opioides y la violencia armada parece demasiado lento".

Los nuevos datos de los CDC se basaron en las respuestas a la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud de 2022.

En otros hallazgos, las tasas de ansiedad y depresión aumentaron a medida que los ingresos y la educación se reducían, mostró la encuesta. Por ejemplo, mientras que el 13,4% de las personas en el grupo de ingresos más altos dijeron que se habían sentido ansiosas durante las dos semanas anteriores, lo mismo ocurrió con el 28,4% en el grupo de ingresos más bajos.

Como señalan Terlizzi y Zablotsky, los problemas de salud mental afectan más que solo la mente.

"La salud mental y física están fuertemente vinculadas, ya que los adultos diagnosticados con afecciones de salud mental son más propensos a tener problemas de salud física, así como una menor calidad de vida relacionada con la salud", escribieron.

Los hallazgos se publicaron el 7 de noviembre en la revista National Health Statistics Reports: Symptoms of Anxiety and Depression Among Adults: United States, 2019 and 2022.

Más información

Para obtener más información sobre cómo combatir la ansiedad, visita la Clínica Mayo.

FUENTE: Informes nacionales de estadísticas de salud: Síntomas de ansiedad y depresión entre adultos: Estados Unidos, 2019 y 2022, 7 de noviembre de 2024