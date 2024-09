Cuáles son los lugares ocultos donde se esconde el mosquito que transmite el dengue

El mosquito Aedes aegypti es el vector transmisor del dengue (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días respecto al tema del dengue se ha hablado mucho de la vacuna como forma preventiva de combatirlo, dónde aplicársela y qué personas están en condiciones de recibirla. Pero muy poco se menciona la forma más eficaz de prevenir esta enfermedad que tocó un récord histórico de infectados y muertos en el país la temporada pasada.

Es que la mejor forma de disminuir los casos de dengue es combatir al mosquito vector de la enfermedad, llamado Aedes aegypti y sus larvas, que pueden sobrevivir hasta un año en lugares poco frecuentes, y que con una lluvia y días cálidos, eclosionan y se transforman en un verdadero problema con la circulación viral autóctona que generan.

La acción preventiva que todo podemos hacer en nuestros hogares y lugares de trabajo busca evitar el mal antecedente del cual partimos: Argentina cerró la última temporada de dengue 2023-2024 con números récord en su historia: 583.297 casos confirmados y 419 fallecidos.

Distintas estrategias están en marcha para combatir al insecto que dejó una temporada récord en Argentina y en la región (REUTERS/Jose Cabezas)

Por eso, en el día que comienza la primavera y comienzan a sentirse temperaturas cada vez más agradables y calurosas, es clave actuar en los lugares más comunes y también los más impensados donde se pueden hallar huevos de mosquitos hibernando y esperando eclosionar.

“El mosquito Aedes aegypti vive en nuestras casas y alrededores. Es decir: no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares se crían otras especies de mosquitos que no transmiten estas enfermedades. No te olvides que a mayor cantidad de mosquitos, aumenta el riesgo de transmisión en la comunidad. Para poder combatirlo, es importante conocer su comportamiento”, destacan desde Fundación Huésped.

“El mosquito se crea en el exterior de la casa, ya sea en el jardín o balcón. Elige lugares frescos y oscuros. Los objetos que contengan agua limpia como canaletas, botellas, baldes, palanganas, baldes, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, pueden ser utilizados por la hembra para depositar sus huevos. Por eso es importante mantenerlos limpios y secos. También en el interior de tu casa se esconde en lugares oscuros, bajo las camas, los muebles, cortinas, etc. Por eso, cuando se usa insecticidas, es importante rociar esas zonas de la casa y no hacerlo al aire”, ampliaron.

Ciclo de reproducción del mosquito del dengue (Conicet)

En pleno azote del dengue en marzo de este año, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, describió el comportamiento domiciliario que tiene el Aedes aegypti y lo nombró como “mosquito mascotero”.

“El mosquito Aedes aegypti que transmite el dengue pica fundamentalmente durante el día y vive en las zonas urbanas, en las casas y en sus alrededores. El Aedes aegypti es un mosquito que se llama ´mosquito mascota´ porque típicamente vive alrededor nuestro, alrededor de nuestra casa o alrededor de nuestro trabajo”, detalló Quirós en ese momento.

“En relación a los huevos que deja este mosquito, hay que saber que pone entre 300 y 500 huevos en su vida, que son tres semanas. Entonces, vos te la agarras con el mosquito adulto, pero hay 300 huevos en el mismo lugar donde estaba ese simple mosquito. Así que primero hay que recordar siempre que cuando uno quiere poner energía para prevenir el dengue, la acción más importante es la búsqueda de los criaderos de larvas”, apuntó Quirós.

Fotografía del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el dengue, a través de un microscopio del Laboratorio de Parasitología Médica y Biología de Vectores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brasilia (EFE/ Andre Borges)

Y agregó: “Si bien la gente se cansa del mensaje, es muy importante tenerlo presente. Necesitamos que la sociedad, dedique su energía a combatir al mosquito y los lugares donde pueda poner sus huevos. Cada uno de nosotros debe hacerlo en el lugar donde vive, donde trabaja. Lo primero que veo en el mostrador cuando me reciben en un lugar es un frasquito con agua y un potus adentro. Y cuando lo miro encuentro larvas”.

“Buscar en el techo, en nuestro balcón, en nuestro fondo, en el trabajo, adentro de la casa, en el agua del perro, del gato, o en cualquier lugar se acumula agua cuando llueve. Ahí es donde están los huevos, que es el lugar donde tenemos que ir, sacar el agua o tirarle agua hirviendo. El mosquito no va a poner los huevos en la pileta, los va a poner en una tapita de gaseosa, en una cubierta de auto, en una maceta o en su plato que colocamos debajo para retener el agua después de regar”, remarcó.

“Este mosquito también se puede criar en departamentos, oficinas, escuelas y hospitales. No necesariamente las casas con patio son las únicas en las que habita este mosquito. Por ejemplo, un balcón que tenga macetas, floreros y plantas, o frascos con agua también son espacios propicios para que la hembra deposite sus huevos. ¿Cómo puedo adecuar mi casa? Incorporando mosquiteros en puertas y ventanas. Tapando tanques de agua y aljibes. Reemplazando el agua de los floreros por arena húmeda. También, usar repelentes sobre la piel expuesta y la ropa, utilizar mangas largas y pantalones largos, son buenas medidas para evitar picaduras”, completaron desde Fundación Huésped.

El dengue ha generado gran preocupación en la población, que está agotando las vacunas disponibles (Infobae)

En diálogo con Infobae, la médica infectóloga y jefa del Departamento de Medicina Interna del Hospital Alemán de Buenos Aires, Cristina Freuler, precisó que “las vacunas nunca son 100% efectivas y la del dengue obviamente tampoco. Con lo cual, dentro de las estrategias para combatir la epidemia no tenemos que solamente confiar en la vacuna, sino también en tratar de eliminar a los mosquitos”.

“La fumigación, que es una de las medidas más conocidas y a las que todos apelan o piden, implica matar a mosquitos que están volando, con lo cual, obviamente algún mosquito se nos va a escapar. Si en base a esto calculamos que cada mosquito pone alrededor de 200 huevos que tardan unas 72 horas en desarrollarse, digamos que por mosquito por semana podemos tener unos 500 huevos. Quiere decir que la fumigación sola tampoco nos sirve”, apuntó Freuler.

Y remarcó: “Hay que recordar que el dengue tiene transmisión trans-ovárica, es decir, la hembra infectada que pone un huevito, esa cría que va a nacer ya estará infectada con dengue al picar. Lo más prudente y efectivo es tratar de combatir huevitos y larvas, porque a eso sí podemos pensar que podemos llegar a erradicarlos en un 100%. Entonces lo que hay que hacer es ir a buscar todos los reservorios de huevos y larvas para limpiarlos en este momento antes de que nazcan los mosquitos”.

Transmisión del dengue en humanos

La especialista enfatizó: “Sabemos que el Aedes aegypti es muy peculiar en el sentido de que necesita aguas relativamente limpias, tranquilas, con sombra, y entonces las podemos encontrar en muchísimos lugares, tales como ser platos de mascotas, lugares este donde se ha juntado agua de lluvia, cortezas de árboles, piletas que no estén bien mantenidas y que son todos lugares donde realmente el gobierno, por más campaña que haga, difícilmente puede entrar”.

“Y no son solo los jardines, también pensemos en los departamentos donde el portero o el vigilante que está en la puerta tiene una macetita con un platito debajo en el que se junta agua y ahí puede haber mosquitos o larvas de mosquitos, los charcos en los estacionamientos de los departamentos. Es decir, no solo pensemos en casas con jardines. El mosquito vuela poco, con lo cual si tenemos muchos mosquitos en una casa, posiblemente en esa manzana exista algún criadero. Creo que lo más importante es hacer consciente a toda la gente de esta situación”, enfatizó Freuler.

Y concluyó: “La fumigación, como decía antes, tiene un efecto muy a corto plazo. Sirve si yo voy a hacer una fiesta en mi jardín, entonces fumigo y posiblemente por dos o tres días no voy a tener mosquitos. Pero si no logré limpiar los lugares donde puede haber huevecitos o donde el mosquito que se escapó a la fumigación puso un huevo, Voy a volver a tener mosquitos. Creo que lo más importante en la prevención es fundamentalmente el que la población sea consciente de los lugares donde puede el mosquito reproducirse y tratar de hacer de que estos desaparezcan”.

El mosquito Aedes aegypti en el momento en que sale de su pupa (REUTERS/Josue Decavele)

En coincidencia, el médico infectólogo, epidemiólogo y magister en Salud Pública Hugo Pizzi (MP 54.101), precisó a Infobae que “con el tema de la aparición de la vacuna, mucha gente creyó de que el problema se terminaba, pero la realidad es de que la vacuna ni siquiera se la han entregado en su totalidad a todos los que han pagado. La mayoría de las jurisdicciones tienen entregas totalmente equivalentes a un 20%, un 30%. De ahí la preocupación que tienen de no saber si van a conseguir en tiempo y forma la segunda dosis. Mucha demanda, poca producción. Entonces hay que valorar todas las otras herramientas, porque la vacuna inclusive es una herramienta más”.

“En Córdoba se está haciendo una cosa muy interesante. Hay camiones de la Municipalidad que van por distintos barrios recolectando basura de las casas y ya llevan 50 toneladas de cacharros y porquería de patio de casas juntadas, y fundamentalmente de sitios baldíos. Otra cosa importante es las aberturas. Como ahora estamos preconizando el uso de una tela plástica que es maleable y les enseñamos a las señoras que coloquen en cada una de las extremidades luego de cortarla según medida. También alentamos el uso de tules en moisés para bebés”, apuntó Pizzi como estrategia para combatir al mosquito.

Y concluyó: “La fumigación por parte del gobierno tiene que ser continua, si no, no tiene valor. Si tengo continuidad por lo menos tres pasajes en 15 días aproximadamente, rompo el ciclo biológico. Eso es muy efectivo, de lo contrario hasta corro el riesgo de hacerlos resistentes a la permetrina, que es lo que se utiliza en este caso para fumigar. Y por último el tema de los repelentes, que ya está faltando y ya está aumentando de precio. Hemos citado a los centros vecinales y les aconsejamos que con algo de asesoramiento compren en droguerías la droga madre que es el DIT. Nosotros desde los hospitales lo podemos ayudar. Hacemos la dilución al 10% y ahí tenemos cuatro horas de protección. Hay que usar todas las herramientas porque estamos arrinconados por un mosquito africano y por una enfermedad tropical”.

Lugares recónditos con huevos de mosquitos

Como prevenir el dengue en acciones de limpieza

Existen lugares más difíciles o impensados donde el mosquito puede depositar sus huevos, y son sitios donde muchas veces, escapan de nuestra imaginación, pero que pueden convertirse en verdaderos.

Algunos de estos lugares impensados donde se pueden hallar las larvas que pueden sobrevivir varios meses son: descargas de aire acondicionado, rejillas, canaletas, sillas o mesas de jardín, marcos de ventanas, tejas rotas, baldes, frascos, botellas, calzados, estanques artificiales o naturales, cáscaras de huevos, huecos de árboles, lonas de piletas mal dobladas, tachos de basura abiertos, bebederos de animales domésticos y de pájaros, y cualquier lugar que pueda acumular agua caída.

Para que la hembra de mosquito deposite sus huevos, necesita agua estancada y un borde liso. Por eso, los huevos y larvas pueden estar en floreros, macetas, cubiertas de goma, platitos debajo de las macetas, entre otros objetos, que generalmente están a la sombra.

El agua estacanda es un sitio ideal para la cría de mosquitos (EFE/ Jesús Méndez)

También los huevos y las larvas de mosquitos pueden estar en lugares con agua sucia. Históricamente, se decía que el insecto se criaba solo en agua limpia.

Pero el equipo de científicos liderado por Sylvia Fischer, investigadora del Grupo de Estudio de Mosquitos (GEM) del Instituto de Ecología, Genética y Evolución, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y al Conicet, demostró que también el Aedes aegypti usa agua con materia orgánica y en recipientes muy sucios. Lo publicaron en la revista Journal of Vector Ecology.

El GIMA o Grupo de Investigación sobre Mosquitos en Argentina es un equipo de investigadores/as que desarrollan sus actividades de investigación, docencia y divulgación en diferentes Laboratorios, Centros, Instituto y Universidades de Argentina.

Investigadores brasileños han puesto en marcha un método para luchar contra el mosquito transmisor del dengue que utiliza al mismo insecto como caballo de Troya para diseminar un larvicida, en medio de la peor epidemia de esta enfermedad en la historia del país. (REUTERS)

“El Aedes aegypti vive dentro y alrededor de nuestros hogares y las hembras prácticamente no se alejan, o lo hacen muy poco, para colocar sus huevos de los cuales nacen las larvas (etapa inmadura que se desarrollará dentro del agua hasta convertirse en un mosquito adulto). Lo que sí debiéramos exigirnos a nosotros mismos, que somos también el estado, es mantener nuestros espacios sin objetos a la intemperie ni basura, ya que cualquier recipiente (juguetes, tapa de botella, vaso de yogur, botella abollada, etc.) que pueda acumular agua de lluvia es un potencial sitio para que la hembra coloque sus huevos y se desarrollen las larvas. Es tarea de nuestros gobernantes que tanto cursos de agua como vías del tren y terrenos baldíos se mantengan desmalezados y sin basura”, explican desde el GIMA en su página web.

Y agregan: “Si bien yo puedo ser cuidadoso y no tener recipientes en donde se puedan criar las larvas de Aedes aegypti (tanque de agua tapado, techo sin cosas que acumulen agua, canaletas limpias, y ningún recipiente que junte agua), si mis vecinos no son igual de cuidadosos, voy a seguir teniendo mosquitos en mi casa, aunque no se estén criando en ella. Es por eso que debemos mirar más allá de las paredes de nuestro patio y pensar en nuestra manzana como una unidad que se debe mantener sin mosquitos. Entre todos, tenemos que aspirar a vivir en un ambiente saludable. Esto se logra trabajando entre todos los vecinos de la manzana como si ésta fuera nuestra propia casa”.