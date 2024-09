Las tasas de accidentes cerebrovasculares aumentan en adultos y niños con anemia de células falciformes

VIERNES, 20 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Las tasas de ACV siguen aumentando entre los adultos y los niños que viven con la enfermedad de células falciformes, a pesar de los nuevos estándares de atención destinados a reducir su riesgo, encuentra un estudio reciente.

Las personas con anemia falciforme son vulnerables a los accidentes cerebrovasculares provocados por el reventón o la obstrucción de un vaso sanguíneo del cerebro, señalaron los investigadores.

Después de un ensayo clínico histórico de 1998, los médicos adoptaron las transfusiones regulares de glóbulos rojos como un medio para disminuir las probabilidades de accidente cerebrovascular en niños de alto riesgo con enfermedad de células falciformes.

Pero una nueva investigación muestra que el riesgo de accidente cerebrovascular sigue aumentando a medida que los pacientes envejecen, duplicándose cada 20 años de edad.

En general, el riesgo de un accidente cerebrovascular por hemorragia cerebral aumenta 13 veces entre los 20 y los 60 años de edad para las personas con enfermedad de células falciformes, reportaron los investigadores en la edición del 20 de septiembre de la revista Blood.

Y a pesar de una reducción de dos años en los ACV tras el estudio de 1998, las tasas más altas de todos los ACV ocurrieron en todos los grupos de edad en la década más reciente, la de 2010, encontraron los investigadores.

"Incluso en los niños, que probablemente reciben la mejor atención para los pacientes con enfermedad de células falciformes en este país, estas tendencias son opuestas a lo que esperaríamos", señaló el investigador sénior, el Dr. Ted Wun, decano asociado de investigación clínica y traslacional de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en Davis.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de las salas de emergencias y los hospitales de California para identificar a más de 7,600 pacientes con anemia falciforme. Casi un 10 por ciento de esos pacientes sufrieron un accidente cerebrovascular en los años siguientes.

El aumento en los accidentes cerebrovasculares podría deberse a que los médicos no realizan ecografías cerebrales regulares a los pacientes con anemia falciforme para evaluar su riesgo, señalaron los investigadores. También es posible que los médicos no realicen suficientes transfusiones de sangre o que no usen regularmente hidroxiurea, un medicamento que disminuye la probabilidad de que las células sanguíneas formen forma de hoz.

Otros factores que aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular de un paciente con anemia falciforme incluyen la presión arterial alta, el colesterol alto y la aparición de coágulos sanguíneos de corta duración que bloquean temporalmente los vasos sanguíneos que conducen al cerebro.

Las crecientes tasas de ACV "enfatizan la necesidad de prestar atención a las pruebas de detección del colesterol alto, la hipertensión y otros factores de riesgo en los adultos", señaló el investigador principal, el Dr. Olubusola Oluwole, profesor asistente de la Universidad de Pittsburgh.

"Como hematólogos, nuestra formación enfatiza que el riesgo de ACV es más alto en los niños pequeños, pero creo que eso ha resultado en que se preste mucha menos atención a los pacientes adultos", señaló Wun en un comunicado de prensa de la revista. "Las medidas preventivas que sabemos que ayudan a prevenir el accidente cerebrovascular en la población general son igual de importantes para las personas que viven con enfermedad de células falciformes".

FUENTE: Sociedad Americana de Hematología, comunicado de prensa, 20 de septiembre de 2024