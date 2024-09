La FDA dice que los fabricantes de medicamentos dejarán de producir 'paletas' de fentanilo

VIERNES, 20 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Los fabricantes de medicamentos ya no fabricarán las controvertidas paletas de fentanilo y productos similares, anunció la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU.

Estos productos, conocidos como medicamentos TIRF, contienen fentanilo y se usan para manejar el dolor irruptivo en pacientes con cáncer que se han vuelto tolerantes a la terapia con opioides, señaló la FDA en una declaración publicada esta semana.

La decisión de los fabricantes de medicamentos de dejar de vender esos medicamentos sigue a décadas de investigaciones y demandas contra los fabricantes de medicamentos que habían comercializado los analgésicos de acción rápida de forma demasiado agresiva, reportó CBS News .

En 2020, la FDA endureció por primera vez las restricciones de prescripción de los productos, en respuesta a los datos que sugerían que se estaban administrando a pacientes que no son tolerantes a los opioides.

La farmacéutica Cephalon tuvo la aprobación de la FDA para comercializar estos medicamentos durante años bajo marcas como Actiq, una pastilla endulzada en un palito, o Fentora, una tableta que se disuelve en la boca.

El fabricante de productos farmacéuticos genéricos Teva Pharmaceuticals adquirió Cephalon en 2011, cuando el mercado de Actiq valía alrededor de 173 millones de dólares al año, informó CBS News .

Los funcionarios de Teva no respondieron el jueves a una solicitud de comentarios sobre por qué dejará de vender los productos, informó CBS News .

En 2022, Teva resolvió demandas de gobiernos estatales y locales que habían acusado a la empresa de promover Actiq y otros potentes analgésicos de fentanilo para pacientes sin cáncer y de minimizar los riesgos de adicción.

Teva dejará de vender los productos el 30 de septiembre, dijo la FDA.

"La FDA no solicitó esta interrupción. Es importante tener en cuenta que la FDA no fabrica medicamentos y no puede exigir a una compañía farmacéutica que fabrique un medicamento, que haga más de un medicamento o que cambie la distribución de un medicamento", agregó la agencia.

Más información

La Administración para el Control de Drogas (DEA) de EE. UU. ofrece más información sobre el fentanilo.

FUENTE: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU., comunicado de prensa, 16 de septiembre de 2024; Noticias de CBS