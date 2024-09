La diabetes a veces puede provocar enfermedad de las encías

MIÉRCOLES, 11 de septiembre de 2024 (HealthDay News) -- Las personas con diabetes son más propensas a la enfermedad de las encías, debido al daño que la enfermedad crónica provoca en los vasos sanguíneos pequeños, advierte un estudio reciente.

Los diabéticos que sufren de otras enfermedades causadas por daños en los vasos sanguíneos pequeños (retinopatía diabética y neuropatía ) también tienen un riesgo más alto de enfermedad de las encías, encontraron los investigadores.

Las personas tenían un 21 por ciento más de probabilidades de tener una enfermedad de las encías moderada o grave si tenían retinopatía diabética, una enfermedad que provoca daño en la retina y puede conducir a la ceguera, mostraron los resultados. También tenían un 36 por ciento más de probabilidades de tener una enfermedad grave de las encías si tenían neuropatía diabética, una enfermedad que afecta a los nervios.

Las personas con retinopatía diabética y neuropatía tenían un riesgo un 51 por ciento más alto de enfermedad de las encías moderada o grave, mostraron los resultados.

Si no se trata, la enfermedad de las encías puede destruir los tejidos que mantienen los dientes en su lugar, lo que en última instancia resulta en la pérdida de dientes, explicaron los investigadores.

"Esta pérdida de dientes puede afectar a funciones esenciales como masticar y hablar, al tiempo que afecta a la autoestima", señaló el investigador principal, el Dr. Fernando Valentim Bitencourt, dentista de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca.

"Como resultado, la periodontitis [enfermedad de las encías] puede reducir significativamente la calidad de vida de una persona, lo que conduce a dificultades con la nutrición, la comunicación y las interacciones sociales", añadió. "Comprender quién está en mayor riesgo, como las personas con complicaciones de la diabetes, es crucial para la intervención temprana y la prevención de estos efectos de largo alcance".

En el estudio, los investigadores analizaron datos de casi 16,000 personas con diabetes tipo 2 que participaron en un estudio de salud danés.

Los resultados mostraron un vínculo claro entre el daño en los vasos sanguíneos pequeños relacionado con la diabetes y los casos moderados o graves de enfermedad de las encías, apuntaron los investigadores.

"Cuando la diabetes está mal controlada, los niveles altos de azúcar en la sangre pueden conducir a una inflamación que, con el tiempo, puede afectar a los ojos, lo que conduce a la retinopatía, o a los nervios de los pies, que provocan neuropatía, o a las encías, que contribuyen al desarrollo de una periodontitis grave", dijo Bitencourt.

Los niveles altos de colesterol aumentan más el riesgo de enfermedad grave de las encías, añadieron los investigadores.

El nuevo estudio aparece en la edición del 10 de septiembre de la revista Journal of Dental Research, y los hallazgos se presentaron en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (European Association for the Study of Diabetes), en Madrid.

"Es importante destacar que el rol de la inflamación significa que la periodontitis no solo podría servir como un marcador de problemas de salud oral, sino que también podría ayudar a identificar a los individuos con una carga inflamatoria sistémica más alta, que por lo tanto tienen un riesgo más alto de complicaciones microvasculares asociadas con la diabetes", señaló Bitencourt en un comunicado de prensa de la reunión.

Estos resultados indican que los dentistas deben prestar mucha atención a la salud bucal de las personas con diabetes, añadió.

"Al trabajar juntos, los proveedores de atención de la salud pueden ayudar a garantizar que los pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo los que tienen un riesgo elevado de complicaciones de la diabetes, reciban una atención de la salud bucal más integral, lo que podría mejorar tanto su salud bucal como su salud general", anotó.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre la enfermedad de las encías.

FUENTE: Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, comunicado de prensa, 10 de septiembre de 2023