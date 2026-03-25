La economía de Uruguay se desaceleró en 2025 pero el gobierno la ubica en “terreno de crecimiento”

La refinería de La Teja, de la empresa estatal uruguaya Ancap, en Montevideo (Presidencia)

El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó este martes el resultado de cuentas nacionales, que concluye que la actividad económica en el 2025 creció un 1,8% respecto al 2024. La cifra es 0,8 puntos porcentuales inferior a la proyección que había realizado el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el cuarto trimestre del año, el PIB se mantuvo en un nivel similar al mismo trimestre de 2024, con una variación de 0,1%.

¿Por qué creció la economía uruguaya? El resultado se explica en parte por el crecimiento de la actividad de la refinería del petróleo, las industrias de producción de alimentos, la mayor actividad comercial y el dinamismo en el suministro de comidas y bebidas. El crecimiento en estos rubros, en cambio, fue contrarrestado por una caída de la construcción y una menor generación de energía eléctrica, de acuerdo a los datos oficiales.

Una de las incógnitas en la previa de la presentación de los datos oficiales era si Uruguay entraría en recesión técnica, que se registra cuando se acumulan dos trimestres consecutivos con contracción del PIB. Eso había ocurrido en el tercer trimestre de 2025, pero la caída no se consolidó en el último tramo del año.

La consultora Exante analizó que, si bien no se confirmó el escenario de recesión, las cifras marcan que hubo “un estancamiento de la actividad económica en 2025”. “El PIB creció 1,8% promedio anual, pero eso se explicó exclusivamente por un efecto arrastre estadístico”, expresó la consultora.

“A nivel sectorial, el crecimiento en el promedio del año pasado estuvo impulsado por la industria (recogiendo principalmente el efecto refinería) y por el buen verano 2025 a nivel del agro (que más que compensó los impactos preliminares de la sequía para este verano)”, explicó la consultora.

Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)

Antes de que se conociera el dato del PIB, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, mantuvo una reunión con empresarios.

“Creemos que estamos en una economía que se desaceleró, pero que está en terreno de crecimiento, levemente por debajo de donde nosotros esperábamos que estuviera en este momento, pero con algunas señales de leve mejora en el último trimestre del año pasado”, dijo el ministro en una rueda de prensa a la salida de la reunión.

Oddone dijo que el gobierno ya realizó un “ajuste fiscal”, que incluyó en el proyecto de ley de Presupuesto –la ley más importante del quinquenio. “Lo que nosotros estamos siguiendo con detenimiento son la evolución de la economía y del escenario fiscal durante este año, pero por ahora simplemente estamos vigilantes a ese proceso”, dijo el jerarca este martes, en una rueda de prensa.

Consultado sobre si el gobierno deberá ajustar el gasto público, Oddone respondió: “Eso es una discusión que habrá que mirar con cuidado, pero no me pronuncio sobre ese tema por ahora”.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, y el ministro de Economía, Gabriel Oddone (Camilo dos Santos Ayala/Presidencia)

Días atrás, entrevistado en La Diaria, el ministro señaló que existe la “posibilidad bastante elevada” de revisar a la baja el crecimiento previsto para 2026. Otra posibilidad que el gobierno tiene sobre la mesa es una revisión de las metas fiscales.

“Si mirás la tasa de crecimiento de Argentina, Brasil, de Chile e incluso de Paraguay, se registra en el segundo semestre del año pasado, en particular en el último trimestre, una desaceleración importante de las economías. Eso tiene que ver con un efecto asociado a la incertidumbre internacional y al flujo de inversiones, y en particular en Uruguay a algunos elementos más específicos”, analizó Oddone.

Consultado sobre si en la Rendición de Cuentas puede haber alguna medida de recorte de gasto, Oddone señaló: “En este momento, con la información que tenemos, no podemos descartar ninguna medida. Hay que tener una mirada cuidadosa, pero podría ser necesario. No necesariamente un recorte generalizado, pero sí asumir que hay algunos compromisos que tenemos que diferir”.