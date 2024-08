Ozempic y Wegovy tienen beneficios para la salud más allá de la pérdida de peso, según estudios

VIERNES, 30 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Unos nuevos ensayos muestran cómo los exitosos medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso Ozempic y Wegovy pueden mejorar la salud de incluso más formas.

Estas dos drogas inyectables son versiones de la semaglutida. En múltiples análisis de datos, los medicamentos parecieron reducir las probabilidades de insuficiencia cardiaca y sus complicaciones, reducir las muertes por COVID-19 y reducir las muertes por cualquier causa.

La semaglutida es un miembro de la familia de medicamentos llamados agonistas del GLP-1, que actúan imitando el efecto de una hormona natural que ayuda a reducir el apetito, el hambre y la ingesta de alimentos.

Los últimos hallazgos se presentaron el jueves en Londres en la reunión anual de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y se publicaron simultáneamente en el Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Los datos muestran que "estos medicamentos innovadores están preparados para revolucionar la atención cardiovascular y podrían mejorar drásticamente la salud cardiovascular", dijo el Dr. Harlan Krumholz, editor en jefe de JACC y profesor de medicina en la Universidad de Yale.

Algunos de los hallazgos se derivan de subanálisis de datos de un ensayo importante llamado SELECT, que incluyó a más de 17,000 personas con sobrepeso u obesidad y que habían sido diagnosticadas con enfermedad cardiaca, pero no con diabetes.

El ensayo fue financiado por el fabricante de la semaglutida, Novo Nordisk, y en los hallazgos publicados en noviembre encontró que la dosis de 2.4 miligramos (mg) del medicamento redujo las probabilidades de muertes relacionadas con el corazón, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

En los dos nuevos análisis de subconjuntos de SELECT, los datos mostraron que las personas que tomaban semaglutida tenían menos probabilidades de muerte por todas las causas, en comparación con las personas que recibieron una inyección semanal de placebo.

Otro análisis de SELECT analizó las diferencias en los resultados según el sexo de los pacientes. Encontró que las mujeres parecían obtener más beneficios para la salud cardíaca del medicamento en comparación con los hombres, pero que ambos sexos sí vieron reducciones en términos de eventos relacionados con el corazón.

La semaglutida también pareció ayudar a proteger a los usuarios de los peores efectos de la COVID-19.

En un análisis de datos del estudio SELECT, las personas obesas o con sobrepeso que tomaban el fármaco se infectaron con COVID a tasas similares a las que tomaron placebo.

Pero si contraían la COVID, tenían menos probabilidades de morir de la enfermedad si habían estado tomando semaglutida, mostró la investigación.

Otro estudio presentado en la reunión de la ESC y publicado en el JACC se centró en una de las principales causas de muerte, la insuficiencia cardíaca.

Esta vez, los investigadores analizaron los datos del ensayo FLOW, publicado en mayo y también financiado por Novo Nordisk. En ese ensayo participaron más de 3,500 personas con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica que recibieron semaglutida o un placebo, y se les dio seguimiento durante un promedio de casi 3.5 años. Encontró tasas más bajas de muerte relacionada con el riñón en los usuarios de semaglutida.

Sin embargo, tener diabetes tipo 2 y enfermedad renal puede aumentar las probabilidades de insuficiencia cardíaca de una persona, una afección en la que el corazón pierde su capacidad de bombear sangre de manera eficiente.

El nuevo análisis de subconjuntos encontró que las personas en el ensayo FLOW que recibieron semaglutida en la dosis de 1 mg tenían probabilidades más bajas de insuficiencia cardíaca de nueva aparición u hospitalización por insuficiencia cardíaca, en comparación con las que recibieron la inyección de placebo.

Además, tres subestudios de lo que se conoce como el programa STEP-HFpEF analizaron el efecto de la semaglutida (2,4 mg) entre las personas obesas con insuficiencia cardíaca.

Según un comunicado de prensa de la JACC , "la semaglutida mejoró los síntomas relacionados con la insuficiencia cardiaca, las limitaciones físicas y la función del ejercicio, y redujo el peso corporal" en todos los pacientes.

El fármaco también redujo los niveles de inflamación basándose en las mediciones de un marcador sanguíneo común llamado proteína C reactiva (PCR), y estas reducciones ocurrieron independientemente de la pérdida de peso, encontró el estudio.

La insuficiencia cardíaca suele ir acompañada de latidos cardíacos irregulares conocidos como fibrilación auricular (FA). El estudio también encontró "mejoras incluso mayores en los síntomas relacionados con la insuficiencia cardiaca y las limitaciones físicas en los que tenían FA frente a las que no lo tenían, aunque se observaron mejoras en ambos grupos", según el comunicado de prensa.

Finalmente, el estudio de insuficiencia cardíaca mostró signos de que el uso de semaglutida produjo cambios positivos y saludables en la estructura y función del corazón, según los resultados del ecocardiograma.

En general, "esta cartera de publicaciones, derivada de tres ensayos importantes, avanza significativamente nuestra comprensión de los beneficios de amplio alcance de los agonistas de GLP-1", dijo Krumholz.

FUENTE: Colegio Americano de Cardiología (American College of Cardiology), comunicado de prensa, 30 de agosto de 2024