Las leyes que quitan las armas a las personas "en riesgo" salvan vidas

VIERNES, 23 de agosto de 2024 (HealthDay News) -- Las leyes de alerta son un medio efectivo para prevenir el suicidio, encuentra un estudio reciente.

Se salvó alrededor de una vida por cada 17 veces que una orden de protección contra riesgos extremos (ERPO, por sus siglas en inglés) mantuvo las armas de fuego fuera de las manos de un individuo con problemas, reportaron los investigadores en la edición del 20 de agosto de la revista Journal of the Academy of Psychiatry and the Law.

"Este análisis proporciona información importante para argumentar que las ERPO pueden salvar vidas", señaló el investigador principal, Jeffrey Swanson, profesor de psiquiatría y ciencias conductuales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte.

"Estas leyes no afectan a los derechos de propiedad privada de armas de fuego para cualquiera que no sea peligroso y respete la ley, y cuentan con un amplio apoyo de personas de todo el espectro político", añadió Swanson en un comunicado de prensa de la Duke.

Los jueces emiten ERPO tras determinar que una persona plantea un riesgo inminente para sí misma o para otras personas, explicaron los investigadores en las notas de respaldo. Las armas de la persona son retiradas temporalmente.

Las leyes que permiten las ERPO ahora están activas en 21 estados y el Distrito de Columbia.

En el estudio, los investigadores analizaron las ERPO emitidas contra casi 4,600 personas en California, Connecticut, Maryland y Washington. Utilizaron los registros de defunción para determinar si estas personas habían terminado suicidándose.

Las armas de fuego son, por mucho, el medio más letal de suicidio, con una tasa de mortalidad del 90 por ciento, apuntaron los investigadores. En todos los demás métodos de suicidio, solo alrededor del 10% de los que intentan suicidarse realmente mueren.

El análisis de los investigadores encontró que las ERPO probablemente contribuyeron a la prevención de aproximadamente 269 suicidios, una vida por cada 17 veces que se emite una orden.

Los resultados demuestran que más estados se beneficiarían de las leyes de alerta, y que estas leyes deberían usarse con más frecuencia para proteger a las personas de sí mismas, dijo Swanson.

"Incluso si reducimos muchas de las cosas que motivan a las personas a un comportamiento perjudicial, seguimos viviendo en una sociedad en la que las personas tienen fácil acceso a la tecnología diseñada para matar de manera eficiente", dijo Swanson. "Abordar el acceso a las armas de fuego para las personas que corren el riesgo de hacerse daño a sí mismas o a otros es un enfoque basado en la evidencia que puede salvar vidas".

FUENTE: Universidad de Duke, comunicado de prensa, 20 de agosto de 2024