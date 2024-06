¿Tienes presión arterial alta? El entrenamiento semanal puede reducir el riesgo para tu cerebro

VIERNES, 7 de junio de 2024 (HealthDay News) -- El ejercicio vigoroso más de una vez a la semana puede reducir el riesgo de demencia en las personas con hipertensión, muestra un nuevo ensayo clínico.

Las personas que realizaban cada semana una actividad física vigorosa tenían unas tasas más bajas de deterioro cognitivo leve y demencia a pesar de su hipertensión, según los resultados, que se publicaron en la edición del 6 de junio de la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Ejemplos de actividad vigorosa incluyen caminar cuesta arriba, correr, andar en bicicleta rápido, nadar, bailar aeróbicamente, saltar la cuerda y trabajar mucho en el jardín, según la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association).

"Sabemos que el ejercicio físico ofrece muchos beneficios, entre ellos reducir la presión arterial, mejorar la salud cardiaca y potencialmente retrasar el deterioro cognitivo", señaló el investigador principal, el Dr. Richard Kazibwe, profesor asistente de medicina interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wake Forest en Winston-Salem, Carolina del Norte.

Este nuevo estudio ofrece una idea de cuánto ejercicio se necesita para obtener estos beneficios, añadió Kazibwe.

En el ensayo clínico participaron más de 9,300 participantes con hipertensión a partir de los 50 años de edad, reclutados de unos 100 hospitales y clínicas de todo Estados Unidos.

Los primeros resultados publicados en 2019 mostraron que un control estricto de la presión arterial redujo significativamente el riesgo de desarrollar un deterioro cognitivo leve, un precursor de la demencia temprana, señalaron los investigadores.

En este nuevo informe, los investigadores analizaron el efecto del ejercicio en la salud cerebral de estas personas.

Casi un 60 por ciento de los participantes del estudio reportaron una actividad física vigorosa al menos una vez a la semana, incluso entre los mayores de 75 años, anotó Kazibwe.

"Es una buena noticia que un mayor número de adultos mayores estén haciendo ejercicio físico", dijo Kazibwe en un comunicado de prensa de Wake Forest. "Esto también sugiere que los adultos mayores que reconocen la importancia del ejercicio pueden estar más inclinados a hacer ejercicio a mayor intensidad".

Sin embargo, el impacto protector del ejercicio vigoroso en la salud del cerebro fue más pronunciado para los menores de 75 años, mostraron los resultados.

FUENTE: Universidad de Wake Forest, comunicado de prensa, 6 de junio de 2024