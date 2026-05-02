República Dominicana

Ministerio de Salud Pública clausura más de 500 centros sanitarios y estéticos en República Dominicana

Las autoridades ordenaron el cierre de instalaciones en distintos puntos de la isla tras detectar irregularidades como operaciones sin habilitación y permisos vencidos durante operativos realizados entre 2024 y abril de 2026

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Mujer acostada en camilla sucia, cubierta por toalla, mientras mano enguantada usa instrumento rudimentario en su frente, bajo bombilla colgante en sala deteriorada.
El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana clausuró más de 500 centros de salud y estéticos por violar normas sanitarias entre 2024 y abril de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana ha ordenado el cierre de 501 establecimientos de salud y servicios estéticos en todo el país desde 2024 hasta abril de 2026. Según informó la institución, esta acción responde a violaciones de la Ley General de Salud 42-01 y otras normativas vigentes, en el marco de un proceso de inspección, vigilancia y control sanitario que abarca clínicas, laboratorios, bancos de sangre y centros de medicina estética.

De acuerdo con la información oficial, las intervenciones se distribuyen en 281 centros cerrados durante 2024, 177 en 2025 y 43 hasta abril de 2026. La entidad gubernamental detalló que las medidas adoptadas buscan proteger la seguridad de los usuarios, después de que se detectaran irregularidades en numerosos establecimientos, muchos de ellos operando sin la licencia sanitaria correspondiente o con permisos vencidos.

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Entre los locales clausurados figuran centros médicos, consultorios odontológicos, laboratorios clínicos, bancos de sangre y clínicas de medicina estética, así como estudios de tatuajes. Los cierres se han producido en diferentes regiones, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Herrera, Los Alcarrizos, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Bávaro, La Altagracia y Monseñor Nouel.

La campaña nacional incluyó cierres de clínicas, bancos de sangre, laboratorios y centros de estética por operar sin habilitación, permisos vencidos y alteraciones no autorizadas de infraestructura. (Cortesía: Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana)
La campaña nacional incluyó cierres de clínicas, bancos de sangre, laboratorios y centros de estética por operar sin habilitación, permisos vencidos y alteraciones no autorizadas de infraestructura. (Cortesía: Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana)

Según los informes de inspección, las principales causas de cierre incluyen la operación sin habilitación sanitaria, utilización de permisos vencidos, alteraciones en infraestructuras no autorizadas, violaciones de la cartera de servicios autorizados y la existencia de casos bajo investigación, incluso algunos relacionados con fallecimientos en los centros afectados. La cartera estatal también señaló la recepción de denuncias por irregularidades en los servicios

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Dentro de los casos más recientes y destacados, la autoridad sanitaria informó que en abril de 2026 se procedió al cierre de Aplas American Plastic Surgery, debido a deficiencias en el manejo de desechos, así como por la realización de modificaciones en la infraestructura sin autorización previa. También fue clausurada Clideme, Clínica de Especialidades Médicas y Estéticas, tras comprobarse la realización de procedimientos estéticos y cambios internos sin la debida autorización legal.

En el ámbito de los servicios de sangre, el Banco de Sangre Jireh en Santo Domingo, el Laboratorio y Banco de Sangre Salud y Vida en San Francisco de Macorís, y el Banco de Sangre Cibao 24/7 también fueron clausurados por operar sin la habilitación sanitaria requerida.

El cierre de bancos de sangre expuso la falta de habilitación en los servicios de transfusión en ciertos establecimientos.(Cortesía: DepositPhotos)
El cierre de bancos de sangre expuso la falta de habilitación en los servicios de transfusión en ciertos establecimientos.(Cortesía: DepositPhotos)

Autoridades refuerzan vigilancia sanitaria y exige regularización a los centros clausurados

De acuerdo con la cartera estatal, más del 80 % de los casos implicó la aplicación de cese de servicios acompañado de citación a los responsables, mientras que otros establecimientos recibieron plazos específicos para corregir irregularidades o iniciar sus procesos de regularización.

El Ministerio de Salud destacó en su comunicado que estas acciones forman parte del fortalecimiento de la vigilancia sanitaria nacional, con el objetivo de garantizar servicios seguros, de calidad y alineados con las normativas establecidas. “Exhortamos a los prestadores de servicios a cumplir con los requisitos de habilitación y las disposiciones legales vigentes”, destacó la entidad en su declaración oficial.

La autoridad sanitaria remarcó que continuará con los operativos de inspección y vigilancia a nivel nacional, con el propósito de proteger la salud de la población y asegurar que los servicios médicos y estéticos cuenten con la habilitación y condiciones necesarias para su correcto funcionamiento.

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