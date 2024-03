Las salas de emergencias podrían ser buenos lugares para ofrecer vacunas contra la gripe

MARTES, 26 de marzo de 2024 (HealthDay News) -- Una nueva investigación ofrece una receta fácil para hacer que las personas se arremanguen para vacunarse contra la gripe.

Solo pídeles que lo hagan.

Y luego refuerza la invitación con un pequeño video y aliento impreso.

"Nuestro estudio se suma al creciente cuerpo de conocimiento que muestra que varias intervenciones importantes de salud pública pueden y deben administrarse a las poblaciones desatendidas en los departamentos de emergencias", señaló el primer autor, el Dr. Robert Rodríguez, profesor de medicina de emergencias de la Universidad de California, en San Francisco.

La nueva investigación, publicada el 26 de marzo en la revista NEJM Evidence , encontró un aumento del 41 por ciento en la vacunación entre los participantes del estudio a los que se les preguntó sobre la vacuna contra la gripe, se les dio un folleto informativo y se les mostró un video de tres minutos. En el video, un médico de un grupo étnico similar habló sobre la vacuna y sus beneficios.

La vacunación aumentó un 32 por ciento entre los participantes a los que se les preguntó sobre su interés en la vacuna y se les dijo que se informaría a sus proveedores de atención médica.

"Esta investigación surgió de nuestro deseo de abordar las disparidades de salud que vemos todos los días en nuestro departamento de emergencias, sobre todo entre las personas sin hogar, las poblaciones sin seguro y las poblaciones inmigrantes", comentó Rodríguez en un comunicado de prensa de la UCSF.

El ensayo clínico abarcó una temporada de gripe, de octubre de 2022 a febrero de 2023. Incluyó a casi 800 pacientes en cinco ciudades: San Francisco, Houston, Filadelfia, Seattle y Durham, Carolina del Norte.

Su composición demográfica era similar a la de las poblaciones a las que a menudo atienden los departamentos de emergencias urbanos: más de la mitad eran personas negras o pacientes latinos; el 16% no tenía seguro; casi un tercio no tenía atención primaria; y el 9% no tenía hogar o vivía en viviendas "muy inadecuadas".

Los investigadores utilizaron este grupo para evaluar sus mensajes sobre la vacuna, que incluían un breve video, un folleto y una pregunta guionizada del proveedor de salud: "¿Estaría dispuesto a aceptar la vacuna contra la gripe?".

Anteriormente, ha estudiado la efectividad de estrategias similares en la aceptación de la vacuna contra el COVID-19.

FUENTE: Universidad de California - San Francisco, comunicado de prensa, 26 de marzo de 2024