Es posible que hagas una comida completa de puros tentempiés

MARTES, 19 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- El adulto promedio en EE. UU. come el equivalente a una comida de refrigerios todos los días, sugiere un estudio reciente.

Los estadounidenses consumen en promedio entre 400 y 500 calorías diarias en refrigerios, a menudo más de lo que comían en el desayuno, según datos de más de 23,000 personas.

Esas calorías adicionales ofrecen poco en cuanto a nutrición real, dijo el investigador sénior, Christopher Taylor, profesor de dietética médica de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Rehabilitación de la Universidad Estatal de Ohio.

"Los refrigerios contribuyen con la ingesta de una comida a lo que comemos sin que en realidad sea una comida", anotó Taylor en un comunicado de prensa de la universidad.

"Ya sabes lo que va a ser la cena: una proteína, una guarnición o dos", agregó Taylor. Pero si comes una comida de lo que comes como bocadillos, se convierte en un escenario completamente diferente, generalmente de carbohidratos, azúcares, poca proteína, poca fruta y nada de verdura. Así que no es una comida del todo completa".

Hay un punto positivo: las personas con diabetes tipo 2 tendían a comer menos alimentos azucarados y comían menos bocadillos en general que las personas sin diabetes o con prediabetes.

"Parece que la educación sobre la diabetes está funcionando, pero quizá tengamos que devolver la educación a las personas que están en riesgo de diabetes e incluso a las personas con niveles normales de glucosa en la sangre para empezar a mejorar las conductas dietéticas antes de que las personas desarrollen una enfermedad crónica", planteó Taylor.

En el estudio, los investigadores analizaron datos de personas a partir de los 30 años que participaron entre 2005 y 2016 en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EE. UU.

La encuesta pide a los pacientes que recuerden tanto lo que comieron durante un período de 24 como cuándo lo comieron.

Los refrigerios representaron entre un 20 y un 22 por ciento de la ingesta total de energía en todos los participantes, aunque contribuyeron con muy poca calidad nutricional, señalaron los investigadores.

Los refrigerios generalmente consistían en alimentos ricos en carbohidratos y grasas, dulces, bebidas alcohólicas y bebidas endulzadas con azúcar. Con menos frecuencia, las personas también comían proteínas, leche y productos lácteos, frutas, cereales o verduras.

El nuevo estudio aparece en una edición reciente de la revista PLOS Global Public Health.

Taylor admitió que un recordatorio dietético de 24 horas no refleja necesariamente la forma en que las personas comen habitualmente.

Aun así, "nos da una muy buena instantánea de un gran número de personas", dijo Taylor. "Y eso puede ayudarnos a entender lo que está pasando, dónde podrían estar las brechas nutricionales y la educación que podemos proporcionar".

El hecho de que las personas con diabetes tuvieran unos hábitos más saludables en los refrigerios muestra que la educación dietética puede ayudar a las personas a cambiar sus costumbres, dijo Taylor.

Sin embargo, aboga por un enfoque más holístico para comer bien.

"Necesitamos pasar de una menor cantidad de azúcar añadida a patrones de refrigerios más saludables", dijo Taylor. "Hemos llegado a un punto en el que demonizamos los alimentos individuales, pero tenemos que ver el panorama general. Eliminar los azúcares añadidos no mejorará automáticamente la vitamina C, la vitamina D, el fósforo y el hierro. Y si eliminamos los granos refinados, perdemos los nutrientes que vienen con la fortificación".

Taylor enfatizó en observar el panorama dietético completo de un día y preparar la mesa con anticipación para los refrigerios que llenarán los vacíos en las necesidades nutricionales.

"Especialmente durante las vacaciones, todo gira en torno al medio ambiente y a lo que tienes disponible, y la planificación en consecuencia. Y se trata del comportamiento de compra: ¿Qué tenemos en casa?" Dijo Taylor.

"Pensamos en lo que vamos a empacar para el almuerzo y cocinar para la cena, pero no planificamos de esa manera para nuestros bocadillos", agregó. "Entonces estás a merced de lo que está disponible en tu entorno".

Más información

La Asociación Americana del Corazón (American Heart Association) ofrece más información sobre los refrigerios saludables.

FUENTE: Universidad Estatal de Ohio, comunicado de prensa, 15 de diciembre de 2023