Decídete a mantener tus alergias y asma bajo control en 2024

aLUNES, 18 de diciembre de 2023 (HealthDay News) -- Si eres uno de los 50 millones de estadounidenses con asma o alergias, 2024 es otro año para redoblar los esfuerzos para menejarlas.

¿Cómo?

"No siempre es fácil controlar las alergias y el asma", dijo la alergóloga Dra. Gailen Marshall, presidenta del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma and Immunology, ACAAI), en una hoja de consejos de la organización. "El año nuevo es un buen momento para hacer un balance de cómo te sientes y evaluar qué tipo de cambios podrías querer hacer para sentirte mejor en general. Pueden ser pequeños cambios, que en conjunto, pueden significar grandes mejoras en la forma en que navegas por tu día".

Él y la ACAAI ofrecieron un puñado de formas en las que se pueden manejar las cosas.

Las 5 mejores resoluciones:

1) Actualiza sus recetas : Lo que funcionó el año pasado para mantener a raya sus alergias podría no estar funcionando para el próximo año: consulta con tu alergólogo certificado o especialista en asma para asegurarse de estar al día con los medicamentos más recientes, dijo la ACAAI.

2) Evita los virus respiratorios: Las personas con asma y alergias pueden tener un riesgo alto de muchos gérmenes que dificultan la respiración, dijo la ACAAI. Asegúrate de ponerte al día con la vacuna contra la gripe estacional, la vacuna contra el COVID-19 y la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) recientemente aprobada. Los muy jóvenes y los muy ancianos se enfrentan a riesgos aún mayores.

3) Mantén tu mente sana: Una mente y un cuerpo estresados pueden desencadenar o exacerbar los síntomas del asma o las alergias, por lo que mantener la calma es parte de tu defensa. La ACAAI recomienda reproducir cualquier música que te guste, participar en pasatiempos o actividades que disfrutes y descargar una aplicación de meditación para usar a la hora de acostarte, por ejemplo.

4) No esperes a la primavera para hacer una limpieza: Los alérgenos como el moho y los ácaros del polvo pueden acumularse en tu hogar con el tiempo, y el año nuevo es un buen momento para pensar en comprar alfombras, cortinas o muebles nuevos. ¿No te lo puedes permitir? Incluso llevar una limpieza profunda profesional a tu hogar puede ayudar a reducir los alérgenos, dijo la ACAAI. Conseguir un sistema de aspiración HEPA también podría ayudar.

5) Mantén la actividad: El ejercicio es importante para la salud en general, incluido el fortalecimiento del cuerpo contra el asma y las alergias. Sin embargo, la ACAAI señala que tu alergólogo podría instarte a usar un medicamento para el asma antes del ejercicio (como un broncodilatador inhalado) antes de hacer ejercicio. ¿Frío o viento afuera? El yoga en interiores, junto con los ejercicios de respiración profunda, pueden ayudar con los síntomas del asma. Y si haces ejercicio al aire libre, asegúrate de usar una máscara o una bufanda suelta sobre la boca, dijeron los expertos.

Más información

Encuentra más información sobre el asma y las alergias en la Academia Estadounidense de Alergias, Asma e Inmunología

FUENTE: Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, hoja de consejos, 14 de diciembre de 2023