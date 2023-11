Prediabetes más tabaquismo, una combinación mortal para adultos jóvenes

Puntos clave

.Los fumadores jóvenes con prediabetes tienen un riesgo triplicado de sufrir un accidente vascular cerebral, según un nuevo estudio..También tienen un riesgo aumentado de otras enfermedades crónicas que podrían llevar a la hospitalización..Los médicos dicen que puede ser importante realizar pruebas de detección de prediabetes en jóvenes con tabaquismo.

LUNES, 13 de noviembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Los jóvenes que fuman y tienen prediabetes tienen el triple de riesgo de sufrir un derrame cerebral, muestra un nuevo estudio.En general, los usuarios de tabaco hospitalizados con prediabetes tenían un riesgo 3.3 veces mayor de estar en el hospital debido a un derrame cerebral, después de que los investigadores tuvieran en cuenta otros factores de riesgo.Los hallazgos "justifican la detección temprana y las estrategias de prevención para la prediabetes en jóvenes usuarios de tabaco para reducir su riesgo de derrame cerebral", dijo el investigador principal, el Dr. Advait Vasavada, residente de medicina familiar en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Omaha.Vasavada planea presentar los hallazgos en la reunión anual de la Asociación Americana del Corazón (AHA), que se celebra del 11 al 13 de noviembre en Filadelfia. Los hallazgos presentados en una reunión médica deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.Para el estudio, el equipo de investigación de Vasavada analizó registros de más de 1 millón de usuarios de tabaco de entre 18 y 44 años que fueron admitidos en un hospital de EE. UU. en 2019.Todos los adultos jóvenes incluidos en el estudio se consideraban saludables, sin factores de riesgo de enfermedades cardíacas como presión arterial alta, diabetes tipo 2, colesterol elevado u obesidad.Sin embargo, sus historias clínicas mostraron que todos eran usuarios de tabaco a largo plazo que dependían de la nicotina y tenían dificultades para reducir o dejar de fumar.Mirando más de cerca, los investigadores encontraron que aproximadamente dos de cada 1,000 también tenían prediabetes: niveles elevados de azúcar en sangre que aumentan el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.Comparando a fumadores hospitalizados con prediabetes con aquellos sin prediabetes, los investigadores encontraron:

.Mayores tasas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (19% vs 12%), infarto de miocardio previo (1.5% vs 0.4%) y enfermedad renal (2.5% vs 0.9%).Mayor probabilidad de que fueran hospitalizados debido a un infarto de miocardio, derrame cerebral o insuficiencia cardíaca (2.9% vs 1.4%). Aumento de la probabilidad de que la hospitalización fuera específicamente debido a un derrame cerebral (1.9% vs 0.5%)

"Si eres un adulto joven metabólicamente saludable dependiente del uso de tabaco, es sabio reducir pero mejor aún eliminar completamente el uso de tabaco", dijo Vasavada en un comunicado de prensa de la AHA. "También vale la pena señalar que tener prediabetes puede aumentar significativamente tu riesgo de tener un derrame cerebral a una edad joven, incluso si no usas productos de tabaco".Los resultados muestran por qué el uso de tabaco es peligroso incluso para los adultos jóvenes, dijo la Dra. Esa Davis, miembro del Comité de Drogas, Alcohol y Tabaco de la Asociación Americana del Corazón."Los jóvenes suelen estar bajo la impresión de que el derrame cerebral ocurre en personas mayores, en la edad de sus abuelos. Pero estamos empezando a ver evidencia, como en este estudio, que no es el caso, los derrames están ocurriendo a edades más jóvenes", dijo Davis."Lo más importante que puedes hacer por la salud de tu corazón y para disminuir tu riesgo de derrame cerebral y enfermedades cardíacas es dejar de fumar", agregó Davis. "Y con este estudio, indica que si tienes prediabetes, es aún más importante que dejes de fumar lo antes posible, porque tu riesgo de derrame cerebral y enfermedades cardíacas se vuelve mucho mayor y puede ocurrir mucho antes".Más informaciónJohns Hopkins tiene más información sobre la prediabetes.FUENTE: comunicado de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 6 de noviembre de 2023.