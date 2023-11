Muchos adolescentes conducen con somnolencia

Puntos Clave. Más de 6,000 personas al año mueren en las carreteras de EE. UU. como resultado de conducir con somnolencia.. Muchos conductores adolescentes con menos experiencia informan que conducen mientras apenas pueden mantener los ojos abiertos.. Varios consideran que conducir con somnolencia es menos peligroso que conducir ebrio, drogado o distraído, según una encuesta.VIERNES, 3 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- La conducción con somnolencia causa miles de accidentes de coche al año y los conductores adolescentes dicen que a menudo están somnolientos detrás del volante.

En una nueva encuesta, los adolescentes informaron altas tasas de conducción con somnolencia. Los compromisos escolares y laborales fueron los principales factores que los mantuvieron despiertos por la noche.Una encuesta correspondiente de conductores adultos en EE. UU. mostró tendencias similares.Tanto adolescentes como adultos calificaron la conducción con somnolencia como "altamente riesgosa".Estudios anteriores han establecido que los jóvenes tienen un alto riesgo de conducir con somnolencia."Lo que vemos en nuestros resultados este año es que muchos adolescentes, al principio de su experiencia de conducción, dicen que ya han conducido con somnolencia. En general, los adolescentes conocen los riesgos de conducir con somnolencia, pero no creen que sea tan arriesgado como otras formas de conducción deteriorada", dijo Joseph Dzierzewski, vicepresidente de la National Sleep Foundation (NSF), en un comunicado de prensa de la fundación."La buena noticia es que la conducción con somnolencia es prevenible, y hay mucho que podemos enseñar a nuestros jóvenes conductores sobre la importancia de obtener el sueño que necesitan antes de ponerse al volante", agregó.La Encuesta de Conducción con Somnolencia 2023 de la NSF es parte de su Semana de Prevención de la Conducción con Somnolencia, una campaña para ayudar a los estadounidenses a obtener el sueño que necesitan y reducir el número de personas privadas de sueño al volante.La conducción con somnolencia mata a unas 6,400 personas al año solo en los Estados Unidos, según la AAA Foundation for Traffic Safety. Los datos de accidentes y fatalidades probablemente estén subestimados, dijo la fundación de sueño.Aproximadamente 6 de cada 10 conductores adultos dijeron que habían conducido un coche cuando estaban tan cansados que les costaba mantener los ojos abiertos.En sus dos primeros años de conducción, 1 de cada 6 adolescentes dijo que ya había conducido con somnolencia. Alrededor del 95% de los adolescentes consideran que conducir con somnolencia es arriesgado, pero la mayoría califica la conducción ebria, drogada y distraída como más peligrosa.Los conductores adolescentes con trabajos tienen más del doble de probabilidades que otros de haber conducido cuando apenas podían mantener los ojos abiertos.Para reducir el riesgo, la NSF dice que es importante obtener la cantidad recomendada de sueño: de siete a nueve horas por noche para adultos y de ocho a diez para adolescentes en edad de conducir.El grupo también ofreció estos consejos de seguridad:.Planifica viajes largos con un pasajero que pueda buscar señales tempranas de somnolencia, pero también ayude con la conducción cuando sea necesario. Un buen compañero de conducción permanece despierto para hablar contigo y está consciente de tu nivel de alerta..Programa paradas cada 100 millas o dos horas..Esté atento a las señales de advertencia, como el parpadeo y el bostezo frecuentes, o dificultad para controlar el carril y la velocidad."En la NSF, estamos dedicados a ayudar a todos a priorizar su sueño por salud y seguridad", dijo el CEO de la fundación, John Lopos, en el comunicado de prensa. "Conseguir suficiente sueño de calidad para ser Tu mejor versión descansada o "Best Slept Self" también es importante para nuestra conducción segura y responsabilidad en la carretera".Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre cómo obtener suficiente sueño.FUENTE: National Sleep Foundation, comunicado de prensa, 2 de noviembre de 2023