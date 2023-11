Una terapia combinada mostró resultados prometedores ante la enfermedad de Peyronie, según un estudio

La terapia de tracción peneana RestoreX, cuando se combina con colagenasa y sildenafil, muestra resultados prometedores en la mejora de la enfermedad de Peyronie, con menos complicaciones

(HealthDay News) - Para hombres con enfermedad de Peyronie, el tratamiento con colagenasa de Clostridium histolyticum + terapia de tracción peneana RestoreX + sildenafil resulta en menor mejoría de la curvatura que con la cirugía pero con menos eventos adversos y un mayor aumento en la longitud del pene, según un estudio publicado en la edición del 1 de noviembre de la revista de urología The Journal of Urology.

Benjamin Green, de la Clínica de Fertilidad Masculina y Enfermedad de Peyronie en Orem, Utah, y sus colegas llevaron a cabo un ensayo controlado aleatorio de 40 hombres con enfermedad de Peyronie tratados con colagenasa C. histolyticum + terapia de tracción peneana RestoreX + sildenafil o cirugía peneana + terapia de tracción peneana RestoreX + sildenafil.

Los investigadores encontraron que el 50 y el 21 por ciento de los hombres en el grupo de colagenasa con C. histolyticum y en el grupo de cirugía, respectivamente, informaron estar muy satisfechos después del tratamiento, y además, en el grupo de colagenasa con C. histolyticum notaron una mejor función eréctil subjetiva (100 versus 68 por ciento) y longitud del pene (88 versus 16 por ciento). Se observaron menores impactos en la sensación peneana en el grupo de colagenasa C. histolyticum (75 versus 11 por ciento no tuvieron cambio), mientras que los cambios en el Índice Internacional de Función Eréctil-Dominio de Función Eréctil fueron similares entre los grupos (+1.5 versus +2.5).

En el grupo de cirugía se observó una mayor mejoría de la curvatura (84 versus 54 por ciento) pero tasas más altas de eventos adversos (50 versus 13 eventos), así como una disminución en la longitud del pene (−0.5 versus +1.0 cm).

”En lugar de mostrar una ventaja de un enfoque sobre el otro, esperamos que nuestro estudio proporcione nuevos datos útiles para informar discusiones y toma de decisiones, dirigidas a elegir el tratamiento más apropiado para cada paciente individual”, dijo en un comunicado el autor principal Landon Trost, M.D., también de la Clínica de Fertilidad Masculina y Enfermedad de Peyronie. El estudio fue parcialmente financiado por Endo Pharmaceuticals. Uno de los autores es inventor del dispositivo RestoreX y recibe regalías de la Clínica Mayo por la invención y posee acciones en PathRight Medical (el fabricante del dispositivo).

*HealthDay Reporters © The New York Times 2023