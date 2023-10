El yoga caliente podría ser un antidepresivo natural

Los participantes del estudio tomaron clases en una sala calentada a 105 grados y siguieron una secuencia tradicional de yoga Bikram, un conjunto de 26 posturas que es el mismo en cada clase

(HealthDay News) -- Las clases de yoga con calor pueden ayudar a algunas personas con depresión a sentirse mucho mejor en un par de meses, incluso si practican solo una vez a la semana, sugiere un pequeño ensayo clínico. El estudio, que involucró a 65 personas con depresión de moderada a severa, encontró que aquellos asignados aleatoriamente a clases de yoga con calor vieron una mayor mejora en los síntomas en ocho semanas que aquellos asignados a una lista de espera.

En general, 16 pacientes, o el 59%, “respondieron” a las clases de yoga, lo que significa que la severidad de sus síntomas de depresión disminuyó al menos a la mitad. Solo dos pacientes en la lista de espera (6%) vieron mejorar sus síntomas de esa manera. Además, 12 pacientes en el grupo de yoga, o el 44%, vieron su depresión entrar en remisión. Los hallazgos, publicados el 23 de octubre en el Journal of Clinical Psychiatry, se suman a la evidencia de que el yoga puede ayudar a las personas a lidiar con problemas de salud mental. La novedad fue el calor.

Los participantes del estudio tomaron clases en una sala calentada a 105 grados y siguieron una secuencia tradicional de yoga Bikram, un conjunto de 26 posturas que es el mismo en cada clase. Sin embargo, no está claro si el calor fue el ingrediente clave, dijo la investigadora principal, Maren Nyer, profesora asistente de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard y directora de estudios de yoga en el Massachusetts General Hospital. Debido a que la comparación fue con una lista de espera, dijo, los beneficios podrían haber venido del yoga, del calor o de ambos.

Tampoco está claro si realizar posturas de yoga es mejor que otras formas de ejercicio físico.”No tenemos idea de qué componente fue útil”, dijo Nyer. Sin embargo, agregó, un conjunto de investigaciones sobre ejercicio deja claro una cosa: “Si no te gusta, no lo harás”. Por lo tanto, si el yoga calentado te atrae y está disponible, pruébalo. Si el yoga sin calor es más tu estilo, pruébalo. Nyer dijo que la terapia estándar para la depresión suele ser efectiva, pero muchas personas necesitan herramientas adicionales. ”Estoy a favor de lo que las personas puedan usar para ayudarse a sí mismas”, dijo.

Al mismo tiempo, Nyer señaló que hay buenas razones para poner a prueba el yoga en ensayos clínicos: si hay pruebas científicas de que puede aliviar los síntomas de la depresión, podría convertirse en una recomendación más convencional, y posiblemente incluso estar cubierto por el seguro de salud. Varios estudios anteriores han sugerido que el yoga sin calor puede ayudar a las personas con depresión. Los “estilos” de yoga varían, pero en general combinan posturas físicas con prácticas de respiración y, a menudo, meditación. Para el último ensayo, el equipo de Nyer inicialmente reclutó a 80 personas con depresión de moderada a severa, principalmente mujeres con un promedio de 32 años. Asignaron al azar a la mitad a clases de yoga con calor y a la otra mitad a una lista de espera. Las clases de yoga duraron una hora y 40 minutos e involucraron una secuencia estándar de Bikram de 26 poses, con un ejercicio de respiración antes y después.

Se dijo a los participantes del estudio que ya estaban tomando un antidepresivo o en “terapia de conversación” que continuaran con él. No todos completaron el estudio de ocho semanas, con más personas abandonando el yoga que la lista de espera. Al final, los investigadores tenían suficientes datos sobre 65 participantes para el análisis final. En general, encontraron que las personas que siguieron con el yoga tenían muchas más probabilidades de ver sus síntomas de depresión aliviarse o desaparecer. Y no se necesitó una gran dosis de yoga: en promedio, los participantes tomaron 10 clases en ocho semanas, apenas más de una vez por semana.

”Creo que este estudio es alentador y se suma a un creciente cuerpo de investigación que indica que el movimiento, incluido el yoga, puede ayudar a aliviar los síntomas de la depresión”, dijo el Dr. Gregory Scott Brown, director del Center for Green Psychiatry en Austin, Texas. Brown, que no participó en el ensayo, dijo que en el mundo real, las personas generalmente comenzarán en el lugar donde se sientan cómodas. Alguien que es nuevo en el yoga, dijo, puede no sentirse cómodo saltando directamente a una versión caliente del mismo. ”En mi opinión”, dijo Brown, “una de las cualidades únicas del yoga que puede ayudar a mejorar la salud mental es la combinación de la respiración con el movimiento. Hay varios tipos de yoga que nos permiten hacer eso”.

Nyer se interesó por primera vez en el yoga calentado a través de su experiencia personal con él. Dijo que había probado yoga sin calentar, pero encontró que su mente se distraía continuamente durante la clase. La “intensidad” del yoga con calor, dijo Nyer, parecía ayudarla a estar presente en su cuerpo. Según Nyer, es posible que el yoga calentado sea una intervención “más potente”, pero eso no significa que sea para todos. También está el “problema de acceso”, dijo Nyer. Las clases de yoga, en general, suelen ser caras. Con el yoga estándar, las clases en vivo o los videos pueden ayudar a hacer la práctica más accesible. Pero el yoga caliente es más difícil de replicar en tu sala de estar.

* Amy Norton HealthDay Reporters © The New York Times 2023