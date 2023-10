La FDA propone prohibir el formaldehído en alisadores de cabello debido a riesgos para la salud

JUEVES, 19 de Octubre de 2023 (HealthDay News) -- La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha propuesto una prohibir el uso de formaldehído en alisadores de cabello debido a preocupaciones sobre su vínculo con problemas respiratorios y ciertos tipos de cáncer.

Actualmente, la FDA solo desaconseja el uso de tales productos para alisar el cabello, que son típicamente utilizados por mujeres afroamericanas.

Investigaciones recientes han ayudado a crear conciencia sobre los peligros potenciales de usar alisadores de cabello químicos.

"Sabemos que estos productos están muy mal regulados por el gobierno federal en términos de sus ingredientes", dijo Kimberly Bertrand, profesora asociada de medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston y autora principal de un estudio recientemente publicado sobre los peligros de los alisadores. "No puedes mirar una etiqueta de ingredientes y saber que contiene estos disruptores endocrinos. No enumeran ftalatos y parabenos en la caja, dicen fragancia y conservante. Así que las mujeres realmente no saben a qué están siendo expuestas."

La investigación, basada en datos del Estudio de Salud de Mujeres Afroamericanas de la Universidad de Boston, que comenzó en 1995 y sigue la salud de 59,000 mujeres afroamericanas, mostró que las mujeres afroamericanas posmenopáusicas que usaban alisadores de cabello químicos tenían un mayor riesgo de desarrollar cáncer de útero, informó NBC News.

Otro estudio publicado recientemente por el American Journal of Epidemiology encontró menor fertilidad en usuarios actuales y antiguos de alisadores de cabello.

Las mujeres que usaron químicos para alisar el cabello más de cuatro veces en el año anterior tenían más del doble de probabilidades de desarrollar cáncer uterino, según un estudio publicado el año pasado por los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

Varias compañías de cosméticos, incluidas Revlon y L'Oréal, también han enfrentado demandas por afirmaciones de que sus productos alisadores han llevado a mujeres afroamericanas a desarrollar cáncer uterino y de mama, infertilidad y otros problemas de salud, informó NBC News.

El formaldehído es un gas incoloro, inflamable y altamente tóxico. Se utiliza en una variedad de productos domésticos, incluidos medicamentos y cosméticos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

Está vinculado a la leucemia mieloide, según el Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU.

La FDA propuso establecer la prohibición en abril.

Más información

La Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades tiene más sobre el formaldehído.

FUENTE: NBC News.