Alerta primavera: ¿cómo diferenciar la urticaria crónica de la alergia?

La urticaria crónica es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de ronchas, angioedema o hinchazón de la piel y una fuerte picazón (Getty)

Ronchas en la piel, picazón insoportable y otras manifestaciones más experimentan las personas con urticaria crónica, una enfermedad que padecen entre el 12 y el 22 % de la población.

Los pacientes que la sufren destacan la incomprensión de su entorno como uno de los principales problemas y el diagnóstico puede tardar años en llegar. Por eso hoy, en su Día Mundial es importante conocer de qué se trata esta enfermedad, cuáles son los síntomas y tratamientos para detenerla o aliviarla.

La urticaria es una reacción cutánea que causa ronchas con picazón, angioderma y hasta hinchazón de la piel. La urticaria crónica se manifiesta a través de ronchas que duran más de seis semanas y suelen reaparecer por meses o años.

Aquellos que cuentan con un diagnóstico de urticaria crónica conocen bien los síntomas de la enfermedad. (Foto: Twitter@martincarrizo_)

Por lo general, estas erupciones comienzan como manchas que pican y se convierten en ronchas hinchadas de diferentes tamaños. Las ronchas aparecen y desaparecen al azar a medida que la reacción sigue su curso. Cuando la urticaria dura más de un mes y medio se llama crónica y no es producida por sustancias que causan alergia, no es una alergia.

A menudo, se desconoce la causa de este tipo de urticaria. Sin embargo, se estima que muchas personas alrededor del mundo sufren de la patología sin un diagnóstico y un tratamiento adecuado.

La urticaria crónica puede ser muy incómoda, e interferir en el sueño y las actividades diarias. Para muchas personas, los medicamentos contra la picazón (antihistamínicos) brindan alivio.

La urticaria crónica puede ser muy incómoda, e interferir en el sueño y las actividades diarias. (Gettyimages)

El doctor Claudio Parisi, (MN 95292), jefe de las secciones Alergia Adultos y pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires, explicó a Infobae que la urticaria crónica “es el resultado de estímulos inmunológicos o no inmunológicos que desencadenan la liberación de histamina y otras sustancias entre ellas el factor activador de plaquetas (PAF)”.

“Hay dos formas de urticaria crónica, las espontáneas y las inducibles. En las primeras no hay ningún elemento externo que la provoque y en las últimas, estímulos como el frío, el calor, el rose o la presión, la vibración, el agua y la luz solar pueden ser la causa”, precisó el experto y agregó que “los brotes de urticaria alteran la vida normal de los paciente, repercuten negativamente en el trabajo, la concentración, la vida sexual, en el aprendizaje en edades pediátricas y pueden comprometer otras actividades de la vida diaria, como el sueño y actividades recreativas”.

Junto a la doctora Carla Ritchie, médica de planta del Hospital Italiano, especialista en alergia e inmunología (MN 120468), indicó que la urticaria afecta a todos los aspectos de la vida. “La asistencia a pacientes debe ser universal y accesible para todos. Por eso, existen consultorios especializados en urticarias que forman parte de una red internacional de consultorios de excelencia llamada UCARE”, precisaron los expertos.

Y completaron: “Vivir con urticaria puede ser un reto increíble, con sus brotes impredecibles y el impacto que puede tener en nuestra vida diaria (incluida la salud mental). Es crucial que todas las personas afectadas por esta enfermedad tengan igual acceso a la atención que necesitan para controlar sus síntomas y mejorar su calidad de vida”.

Contar con un diagnóstico médico es clave para saber tratar la enfermedad (Getty)

-Infobae: ¿Cuáles son los signos característicos de la urticaria que nos permiten diferenciarla de la alergia?

-Dr. Parisi: La urticaria se caracteriza por la aparición repentina de ronchas y/o hinchazón localizada que puede provocar deformidad (angioedema, en labios, párpados, etc). La característica fundamental de estas lesiones es su transitoriedad: desaparecen habitualmente en horas, menos de 24 horas, sin dejar marcas en la piel y suelen estar acompañadas de prurito o picazón que puede ser muy leve o tan intenso que interrumpe el sueño y es un problema auto inmunológico de la piel.

Si bien algunas alergias por ejemplo a fármacos o alimentos pueden manifestarse con lesiones de urticaria, estas suelen aparecer en forma inmediata luego de la exposición al alérgeno y no vuelven aparecer si el paciente no se expone nuevamente. En cambio

Podemos decir que por los síntomas clínicos no podemos diferenciar una urticaria de otra, si podemos distinguirlas por el mecanismo desencadenante subyacente. Casi la mitad de los pacientes tiene urticaria, aproximadamente un 40% tiene urticaria y angioedema y un 10% puede tener solo la hinchazón.

Podemos decir que por los síntomas clínicos no podemos diferenciar una urticaria de otra, si podemos distinguirlas por el mecanismo desencadenante subyacente. Casi la mitad de los pacientes tiene urticaria, aproximadamente un 40% tiene urticaria y angioedema y un 10% puede tener solo la hinchazón.

Las ronchas se caracterizan por aparecer y desaparecer en la piel, lo que genera una sensación de que “se mueven” por el cuerpo. (Getty)

-I: ¿Las diferencias más características entre la urticaria crónica, las espontáneas y las inducibles?

-P: Las urticarias pueden ser agudas o crónicas. Son crónicas cuando los síntomas se presentan al menos durante más de 6 semanas. Dentro de las urticarias crónicas existen dos grandes grupos; aquellas que son espontáneas, cuando las lesiones aparecen sin ningún elemento externo o identificable que la provoque y las inducibles, cuando las lesiones se producen luego de diferentes estímulos que pueden ser frío, el calor, el rose o la presión, la vibración, el agua o la luz solar con diferentes longitudes de onda.

-I: Cuáles son los signos de alarma de la urticaria (en cada caso) y sus consecuencias en la salud diaria de los pacientes que la transitan?

-P: Si hablamos de urticaria crónica espontánea, los signos de alarma están dados por el impacto negativo que pueda tener en la calidad de vida de los pacientes el no control de los síntomas, dado que puede repercutir en todos los ámbitos de la vida del paciente. En el caso específico y puntual de algunos subtipos de urticaria crónica inducible, por ejemplo la urticaria inducida por frío, en determinados casos pueden ocurrir síntomas generalizados además del compromiso de la piel, por lo cual es oportuna la consulta con el especialista para el correcto diagnóstico, tratamiento y medidas preventivas.

Para muchas personas, los medicamentos contra la picazón (antihistamínicos) brindan alivio

-I: Estamos en una etapa especial para los alérgicos (la primavera), ¿existe alguna relación directa entre esta estación del año y una mayor propensión al desarrollo de la urticaria o en realidad hay una mayor confusión? ¿Cómo podemos disminuir las chances de presentar esta condición?

-P: Si bien un porcentaje alto de los pacientes que tienen urticaria tienen rinitis o asma que puede empeorar en esta época del año, la urticaria crónica no es una enfermedad alérgica. La urticaria crónica no está determinada por ninguna época del año o clima en particular. Es una enfermedad que se puede distinguir completamente de las alergias respiratorias estacionales no hay forma de prevenirla ya que es una enfermedad auto inmunológica que suele aparecer más frecuentemente en adultos jóvenes y predomina sobre todo en mujeres. En los niños es menos frecuente y no hay diferencia entre sexos.

Quizás pueda existir confusión en que algunos o muchos pacientes usan la frase “estoy muy brotado o muy atacado de mi alergia” para referirse a los síntomas de rinitis y conjuntivitis que se hacen más intensos en esta época del año.

Al momento no se han descrito medidas preventivas en cuanto el inicio de la urticaria crónica espontánea. Si es importante reconocer factores o circunstancias que en cada caso en particular puedan acentuar la enfermedad para evitarlos siempre que sea posible.

La urticaria crónica puede manifestarse en lugares muy molestos del cuerpo, que impiden las normales actividades diarias (Getty)

-I: ¿Qué tratamientos existen para combatirla?

-P: Para tener una mejor calidad de vida es importante dar con un diagnóstico. Los tratamientos actuales son seguros y efectivos. Existen diferentes escalones de tratamiento que dependen de la respuesta de cada paciente en forma individual. El primer escalón son los antihistamínicos modernos o también llamados de segunda generación, que bloquean la histamina, una de las moléculas más importantes que participa en la generación de los síntomas; y otros que además de bloquear sólo la histamina, bloquean otras vías que pueden generar los síntomas, como la rupatadina.

Estos son administrados en diferentes dosis y en casos de no respuesta se pueden seguir avanzado “los escalones del tratamiento”. Por todo esto resulta importante una evaluación temprana por médico especialista. La Aplicación “Cruse Control” permite que el paciente tenga una conexión con el médico, sepa cuál es el nivel de su urticaria y si el tratamiento es efectivo o no de manera muy simple y que es gratuita.